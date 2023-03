Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 25.03.2023”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 25.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach. 📢 To jedno z najwyżej położonych osiedli w Krakowie. Kiedyś było miejscem dla zasłużonych przy budowie Nowej Huty 25.03.23 Osiedle początkowo miało stać się miejscem, gdzie będą mieszkali sami najbardziej zasłużeni dla budowania Nowej Huty, jednakże z czasem przekształciło się w dostępny dla wszystkich obszar, gdzie wzniesiono wiele bloków mieszkalnych. Jest to też jedno z najwyżej położonych osiedli w Krakowie i jedno z najbardziej zielonych. Zobaczcie, jak to miejsce prezentuje się na zdjęciach z drona.

📢 Rzeka Sztoła po prostu zniknęła. Po atrakcji turystycznej nie został ślad. Kiedyś tu był bajkowy krajobraz, dziś widoki przygnębiają 25.03 Rzeki Sztoły już nie ma. Koryto suche jest na prawie całej długości. Wygląda to niesamowicie smutno, zwłaszcza w okolicach Bukowna. Widać za to sporo śmieci, także w pobliżu zalewu Leśny Dwór, który jeszcze udało się utrzymać. Dziś trudno jednak uwierzyć, że Dolina Sztoły, która kiedyś była atrakcją turystyczną,

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Krupnicza się zazielenia. Na przebudowywanej ulicy pojawiły się ławki, rozbłysły nowe latarnie Przebudowywana i w części nadal jeszcze rozkopana ulica Krupnicza zaczyna się zazieleniać. Właśnie pojawiły się na niej krzewy, sadzone we wcześniej wykonanych ulicznych donicach. Montowane są ławki, rozbłysły też nowe latarnie. Jak zmieniająca się Krupnicza prezentuje się w dzień, a także wieczorową porą - można zobaczyć na naszych zdjęciach.

📢 Wisła Kraków. Tłumy kibiców przyszły na spotkanie z piłkarzami „Białej Gwiazdy” Od samego rana do późnych godzin popołudniowych w Galerii Bronowice trwał Dzień z Wisłą. Przyszły prawdziwe tłumy kibiców. W ciągu kilku godzin pojawiło się kilka tysięcy fanów „Białej Gwiazdy”. 📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 25.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl. 📢 Niespokojnie w Krakowie. 19-letni chłopak raniony ostrymi narzędziami trafił do szpitala. W tle kolejny raz porachunki pseudokibiców? W rejonie ul. Aleksandry 19-letni chłopak powiązany ze światkiem krakowskich kiboli został zaatakowany przez grupę mężczyzn i raniony ostrymi narzędziami. To już drugie podobne wydarzenie w ostatnich dniach. W piątek (24.3) na Górce Narodowej zaatakowany maczetą został 33-latek, też powiązany z pseudokibicami.

📢 Na bieńczyckim targowisku widać już wiosnę. Sprawdź ceny, warzyw, owoców i innych artykułów ZDJĘCIA Sobota i ładna, słoneczna pogoda przyciągnęły na plac bieńczycki tłumy nowohucian. W sprzedaży pojawiły się już sadzonki kwiatów, niedługo będą dostępne sadzonki warzyw. Na targowisku można kupić dosłownie wszystko: regionalne wyroby wędliniarskie, swojskie jajka, warzywa, owoce, ubrania, słodycze, biżuterię. Zobaczcie sami! 📢 Kraków. Porachunki kiboli na Górce Narodowej? 33-latek uderzony w rękę maczetą. "Wyglądało groźnie". Policja szuka agresorów Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek (24.3) wieczorem na ul. Felińskiego na Górce Narodowej. Notowany i znany w środowisku pseudokibiców 33-letni mężczyzna został uderzony tępym końcem maczety w rękę. Nic poważnego mu się nie stało. Nie wymagał pomocy medycznej. Agresorzy uciekli.

📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce 25.03.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [25.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Dawny dworzec "Kraków Główny" dziś zionie pustką. Tak wyglądał kiedyś 12 października 1844 roku położono kamień węgielny pod budowę dworca kolei żelaznej w Krakowie, który służył podróżnym aż do początku XXI wieku, kiedy to w 2014 roku PKP wyprowadziło się do nowoczesnej hali pod peronami kolejowymi. Dziś w części budynku znajduje się siedziba Biblioteki Kraków, można było zobaczyć tu także wystawę budowli z klocków Lego. Dawny dworzec kolejowy figuruje w wykazie nieruchomości, które PKP oferuje na wynajem. Póki co neorenesansowy budynek, który kiedyś witał setki podróżnych, zionie pustką. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce sto lat temu i tuż po tym, jak przestało pełnić funkcję dworca.

📢 Zaniedbana willa w centrum miasta wkrótce przestanie straszyć. Latem w Kossakówce wreszcie ruszy remont W niszczejącej willi Kossaków w najbliższych miesiącach ruszą wreszcie prace remontowe, które potrwają do 2025 roku. Otwarcie muzeum poświęconego artystycznej rodzinie Kossaków przewidywane jest najpóźniej na pierwszą połowę 2026 roku. Inwestycja ma pochłonąć 13 mln zł. 📢 Dwie awarie w centrum Krakowa. Sezon na wybrzuszanie szyn tramwajowych rozpoczęty. Doszło również do potrącenia rowerzysty przez tramwaj Dziś w Krakowie (piątek, 24 marca), doszło już do dwóch wybrzuszeń szyn tramwajowych w centrum miasta i potrącenia rowerzysty przez tramwaj. Po godz. 13 na ul. Zwierzynieckiej, w kierunku Filharmonii, miała miejsce pierwsza awaria. W związku z wybrzuszeniem szyny, tramwaje linii nr 1 i 2 kierowane były do Cichego Kącika. 📢 Przystanek Grzegórzki: Blacha i beton pasują do zabytkowego Krakowa? Gdzie ruchome schody? ZDJĘCIA Coraz bliżej ukończenia jest budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Inwestycja budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Komentują, że spodziewali się obiektu, który będzie się wyróżniał architekturą, stanie się współczesnym symbolem centrum Krakowa, a widzą blaszane ściany i coraz więcej betonu. Przyszli pasażerowie wypominają też brak ruchomych schodów, zwracając uwagę, że perony są na wysokości drugiego piętra. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda przystanek Kraków Grzegórzki. Oceńcie sami, czy to obiekt na miarę stolicy Małopolski.

📢 Perkusista Guns N' Roses na wakacjach w Małopolsce. Dzięki... teściowi. Frank Ferrer wraz z żoną Magdaleną Dziun byli m. in. w Krakowie Frank Ferrer, perkusista legendarnego zespołu Guns N' Roses wraz ze swoją żoną Magdaleną Dziun po raz pierwszy od ślubu odwiedzili Polskę. Para zatrzymała się w Warszawie, ale odwiedziła także Małopolskę. Zwiedzili m.in. Zakopane, Wieliczkę i Kraków, o czym opowiedzieli w programie "Wstaje Dzień" TVP Info.

📢 Co robić w weekend w Krakowie? Oto najciekawsze wydarzenia w dniach 24-26 marca! Pierwszy wiosenny weekend w Krakowie MUSI oznaczać masę ciekawych wydarzeń. W mieście będzie się sporo działo. Zobaczcie sami! 📢 Kolejostrada całkowicie zmieniła centrum Krakowa. Już niedługo otwarcie. Najnowsze zdjęcia W Krakowa trwają intensywne prace związane z dobudową dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wybudowano estakady, mosty, przebudowano wiadukty. Powstały nowe przystanki kolejowe, a istniejące zmodernizowano. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kolejostradę na odcinku z Dworca Głównego do przystanku w rejonie ul. Wielickiej.

📢 Jak wyglądały dawne najsłynniejsze cukiernie w Krakowie? Zapraszamy w podróż po przedwojennym słodkim Krakowie Z okazji Dnia Piekarza i Cukiernika, który przypada 15 marca, zebraliśmy archiwalne zdjęcia cukierni w Krakowie – cukierni Europejskiej Kazimierza Danka i pracowni cukierniczej Parysa Maurizio. Nie zabrakło oczywiście lokalu Jana Apolinarego Michalika. To właśnie tam przedwojenny Kraków raczył się słodkościami. 📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

