Prasówka 25.08.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Prasówka Kraków 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nocna akcja straży pożarnej na ulicy Stradomskiej w Krakowie Tuż po godzinie 20. w czwartkowy (24 sierpnia) wieczór w samym centrum Krakowa, na ulicy Stradomskiej pojawiły się trzy wozy strażackie. Jak udało nam się dowiedzieć od dyżurnego straży pożarnej, w jednym z budynków system sygnalizacji pożarowej samoczynnie wykrył i przekazał informację o pożarze. Na miejscu strażacy stwierdzili zadymienie w jednym z pomieszczeń.

📢 Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nagrodził funkcjonariuszy OPP w Krakowie Nienaganne realizowanie obowiązków służbowych, udział w zabezpieczeniach odbywających się na terenie Krakowa, zaangażowanie - to tylko część powodów, dla których 24 sierpnia br. komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion nagrodził funkcjonariuszy Oddziału Prewencyjnego Policji w Krakowie. Wśród wyróżnionych znalazł się kom. Rafał Toboła, kom. Paweł Kupiec, asp. Piotr Gacka oraz mł. asp. Andrzej Murzyn.

📢 Kraków. Marsz Odzyskania Niepodległości Ukrainy przeszedł przez miasto Dzień Niepodległości Ukrainy to najważniejsze święto państwowe naszego wschodniego sąsiada. Z tej okazji Koalicja Otwarty Kraków zaorganizowała w Krakowie w czwartek 24 sierpnia Marsz Odzyskania Niepodległości Ukrainy. Marsz rozpoczął się o godzinie 18 i przeszedł od skweru Wolnej Ukrainy (część placu Biskupiego) pod konsulatem Federacji Rosyjskiej do Rynku Głównego. Zebrani nieśli długą flagę Ukrainy.

Prasówka 25.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbliża się wielkie święto w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Będzie zwiedzanie wnętrz samolotów i śmigłowca Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza na Święto Lotnictwa, które chociaż w kalendarzu wypada dopiero 28 sierpnia, to w Krakowie będzie obchodzone dzień wcześniej - 27 sierpnia. Od godz. 10. do 16. będzie można wziąć udział w wielu lotniczych atrakcjach, dlatego to idealny plan na ostatnią niedzielę sierpnia. Muzeum przygotowało bogaty program, który ucieszy zarówno miłośników lotnictwa, jak i tych, którzy po prostu chcieliby zobaczyć coś nowego.

📢 Zderzenie z drzewem pod Krakowem. Auto mocno skasowane Radziszów. Ul. Podlesie - kierujący samochodem osobowym wjechał w drzewo , służby na miejscu. Ruch odbywa się wahadłowo. 📢 Kraków. To chore! Specjalnie wepchnęli mężczyznę pod jadący tramwaj! Wtorkowy wieczór, ulica Wadowicka, przystanek tramwajowy. Trzech mężczyzn z niewyjaśnionych przyczyn wpycha pod nadjeżdżający tramwaj 28-latka. Następnie uciekają z miejsca zdarzania. Ich ofiara ciężko ranna zostaje odwieziona do szpitala. Teraz policja poszukuje sprawców i osób, które mogą wiedzieć co się dokładnie wydarzyło. 📢 Zwłoki znalezione w Nowej Hucie. Policja i prokurator prowadzą śledztwo Zakrwawione ciało 28-latka znaleziono w łazience jednego z mieszkań w bloku na os. Uroczym w Krakowie, Nowej Hucie. Policjanci na miejscu napotkali również właścicieli mieszkania, kobietę i mężczyznę, pijanych. Na ciele 28-latka znaleziono ranę ciętą, w okolicy ucha. Śledczy wyjaśniają co było przyczyną zgonu.

📢 Wypadek motocyklisty na A4 w rejonie Krakowa. Zderzenie z tirem Autostrada A4, kierunek Katowice - kolizja samochodu ciężarowego z motocyklistą, brak osób poszkodowanych. Na miejscu pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 W Krakowie będzie jeszcze goręcej. Wydano ostrzeżenia o upałach Upały nie odpuszczają. Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – termometry w Krakowie mogą wskazać nawet 33 st. C. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od piątku, 25 sierpnia, od godz. 13.00 do niedzieli, 27 sierpnia, do godz. 20.00. Wedle prognoz temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska również określono na 80 proc.

📢 Kolejne zielone miejsce na mapie Krakowa. Podgórze zyskuje baśniową przestrzeń Już niedługo mieszkańcy dzielnicy XIII Podgórze zyskają kolejną zieloną przestrzeń do wypoczynku. W Baśniowym Ogrodzie, który powstaje w okolicach ulicy Pańskiej i Siemomysła bez dwóch zdań zakochają się również najmłodsi mieszkańcy Krakowa. Mnóstwo zielonych nasadzeń, strefa odpoczynku i gry pod chmurką dla dzieci - to tylko część atrakcji, które tam są przygotowywane. Można tam również znaleźć hotel dla owadów, budkę dla jeży oraz dla ptaków. Ogród powinien zostać udostępniony mieszkańcom pod koniec września br.

📢 Seryjny złodziej buszował w marketach pod Krakowem. Okradł sklepy na grube tysiące Policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach zatrzymali sprawcę szeregu kradzieży sklepowych. 26-latek okradał sklepy jednej z sieci handlowych na terenie Małopolski. Na gorącym uczynku wpadł podczas kradzieży w gminie Kocmyrzów – Luborzyca. Straty łącznie przekraczają kwotę 44 600 złotych. Złodziej został zatrzymany i usłyszał szereg zarzutów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Kraków. Śmiertelny wypadek na budowie przy ulicy Piltza na Ruczaju W czwartek, 24 sierpnia tuż przed godziną 8.00 na budowie jednego z bloków przy ulicy Piltza na krakowskim Ruczaju, doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac budowlanych z dachu 5-piętrowego budynku spadł młody mężczyzna. Na miejsce zostali zadysponowani ratownicy medyczni, którzy prowadzili reanimację 27-latka. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z narzeczonym Konradem Bukowieckim piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Na Wzgórzach Krzesławickich wyrosły... góry. Ogromne ilości ziemi usypano pod budowę węzła Grębałów Przejeżdżając autem ulicą Kocmyrzowską można odnieść wrażenie, że wokół piętrzą się góry. Ziemne nasypy już dawno przewyższyły poziom ulicy. Tak wygląda teren, na którym do końca 2025 r. ma powstać potężny węzeł Grębałów. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka.

📢 Kraków. Zmiany w popularnym Punkcie Obsługi Pasażerów przy ul. Podwale Od 23 sierpnia Punkt Obsługi Pasażerów przy ul. Podwale 3/5 jest na stałe otwarty w nowych godzinach, od poniedziałku do piątku, od 11.00 do 18.00 – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. To chyba najpopularniejszy punkt sprzedaży biletów w Krakowie, do którego często ustawiają się długie kolejki. 📢 Sytuacja na rynku mieszkań w Krakowie. Ile metra kwadratowego kupimy dziś za przeciętną pensję 0,66 m kw. mieszkania - taki metraż krakowskiej nieruchomości kupimy za jedną przeciętną pensję. To dużo czy mało? Dla porównania należy wspomnieć, że w Katowicach jedno wynagrodzenie pozwala na zakup 0,87 m kw. nowego M, a w Warszawie jest to zaledwie 0,59 m kw. nieruchomości. Takie wnioski płyną z Rankingu Dostępności Mieszkań portalu RynekPierwotny.pl. W zestawieniu tym Kraków zajął szóste miejsce.

📢 Zamknięcie pasa na zakopiance. Zmiany w ruchu również w Krakowie Dziś, czwartek 24 sierpnia, na kilka godzin zamknięty zostanie jeden pas ruchu na zakopiance w Gaju w kierunku na Myślenice, obok budowanego węzła drogowego. Kierowcy na krótkim odcinku będą poruszać się tylko jednym pasem. Utrudnienie potrwa od godz. 9 do 13. Nowe remonty i zmiany szykują się też w Krakowie, m.in. w związku z przebudowa al. 29 Listopada i budową linii tramwajowej do Mistrzejowic.

📢 Czy termin używania kotłów bezklasowych zostanie przedłużony do 1 stycznia 2026 roku? Kraków przeciwny łagodzeniu uchwały antysmogowej Temat uchwały antysmogowej znów powraca. Tym razem chodzi o postulaty zawarte w obywatelskim projekcie skierowanym pod obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego. Prezydent Jacek Majchrowski apeluje do wojewódzkich radnych, aby nie przychylali się do takich inicjatyw. - Kraków, który od kilkunastu lat konsekwentnie i skutecznie walczy o poprawę jakości powietrza, sprzeciwia się kolejnej próbie złagodzenia wymogów wynikających z uchwał antysmogowych - informuje magistrat.

📢 Wisła Kraków. Dwóch Hiszpanów spotkało się z kibicami Kolejne spotkanie zawodników Wisły Kraków z kibicami zorganizował klub z ul. Reymonta. Tym razem w sklepie na stadionie „Białej Gwiazdy” z fanami spotkali się dwaj Hiszpanie - David Junca i Angel Rodado. 📢 Ponad 2,5 tysiąca osób z Małopolski podeszło do matury poprawkowej. Matematyka przysporzyła najwięcej trudności W województwie małopolskim zgłoszonych do egzaminu poprawkowego matury 2023 zostało 2 548 osób. Największa liczba uczniów, bo aż 1 958 podeszło do egzaminu poprawkowego z matematyki (poziom podstawowy). W samym Krakowie do poprawkowych egzaminów maturalnych zgłosiło się 710 osób, czyli najwięcej spośród wszystkich miast i powiatów w Małopolsce. - Wyniki zostaną ogłoszone 4 września 2023 r - mówi nam Monika Brzezicka z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

