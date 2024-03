Prasówka 24.03.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Show z rockową muzyką, ekspresyjnymi przemówieniami i długą kolejką do zdjęć z kandydatem na prezydenta Krakowa - tak wyglądała wielka konwencja samorządowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, która odbyła się w sobotę (23 marca) w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca. Głównym bohaterem wieczoru był kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz.

W sobotę, 23 marca, w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu przy ul. Czarnowiejskiej doszło do wypadku drogowego. Na miejscu znajdują się zastępy służb.

W sobotę, 23 marca, po długiej chorobie zmarł Leszek Długosz. Bard, poeta, kompozytor, aktor - legenda krakowskiej piosenki literackiej i współtwórca Piwnicy Pod Baranami. Był Kawalerem Orderu Orła Białego. Artysta miał 82 lata. "W tym wszystkim jest jakiś sens. Jestem skądś, po coś, w takim razie będę też gdzieś, po coś, do czegoś odwołany. I są to decyzje, które zapadają poza moją świadomością i mocą działania" - mówił przed czterema laty dla "Gazety Krakowskiej".

Wieczysta Kraków już tego nie wypuści, czerwonym dywanem kroczy do II ligi! Wieczysta - Avia Świdnik 2:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 23 marca na stadionie przy ul. Chałupnika. Ekipa trenera Sławomira Peszki w meczu z wiceliderem tabeli odniosła 10. zwycięstwo w rzędu. A przede wszystkim - ma już 12 punktów przewagi nad drużyną ze Świdnika. Avię w tej kolejce może wyprzedzić Siarka Tarnobrzeg, ale, bądźmy szczerzy: w drodze o awans Wieczystej nikt już nie zatrzyma.

Akcja wielkiego sprzątania zaczęła się na Rynku w Rudawie. To już ósma edycja tego przedsięwzięcia, na której wprowadzony został nowy, ciekawy element - błogosławieństwo zwierząt. Sołtys Rudawy Marcin Cieślak zaprosił mieszkańców ze swoimi pupilami. Dzięki temu na Rynku zrobiło się gwarno, wesoło. Swoje punkty do zrealizowania miała tu także Społeczna Straż Rybacka - Klub Przyjaciół Rudawy - zarybianie rzeki. Mamy zdjęcia.

W Krakowie w Kinie Kijów odbywa się Gaming Festival. To wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi pasjonatów gier komputerowych aby wspólnie celebrować kulturę gamingową oraz esport. Festiwal to turnieje, prezentacje oraz wiele atrakcji dla wszystkich miłośników gier. Impreza odbywa się pod patronatem marszałka województwa małopolskiego.

W sobotę (23 marca) kontynuowano sadzenie lasu na Kujawach. Aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa przestrzegali, że to sadzenie zieleni na "tykającej bombie". Urząd odpowiedział, że to "stwierdzenie nieadekwatne i wzbudzające strach".

W sobotę (23 marca) przy Teatrze Bagatela, gdzie ma się znajdować kluczowy przystanek premetra, odbyła się konferencja posła Rafała Komarewicza, kandydata na prezydenta Krakowa i europosłanki Polski2050 Róży Thun. Na konferencji kandydat na prezydenta Krakowa powiedział jaką decyzję podejmie, gdyby wygrał wybory, co do koncepcji budowy metra.

W ministerstwie infrastruktury będą pracować nad tym, by można było kupić jeden bilet i na jego podstawie podróżować pojazdami komunikacji zbiorowej (pociągi, autobusy, tramwaje) po całym kraju. Oznaczałoby to więc także przejazdy na jeden bilet po całej Małopolsce. Nowe rozwiązanie mogłoby wejść w życie za około trzy lata.

Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.