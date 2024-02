Prasówka 24.02.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Konkurs Dużej Rundy w Tauron Arenie Kraków zaliczany do rankingu Longines oraz do finału LEC Pucharu Świata o nagrodę Grupy MTP wygrała Amanda Slagter z Holandii na 11-letnim ogierze Cornet Blue PS. W CAVALIADA Dressage Tour triumfowała Lena Hassmann z Niemiec na Breefood’s Framework.

Sprzedaż drogocennego fortepianu Radia Kraków dosadnie skomentowała dr hab. Hanna Karp, prof. AKSiM i członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - To jest sprawa skandaliczna - powiedziała prof. Karp w rozmowie z portalem wPolityce.pl, który również podaje, że głos w tej sprawie zabrała Elżbieta Penderecka, która miała wystosować list do szefa KRRiT i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W oficjalnym komunikacie, który wystosowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne możemy przeczytać: - Fortepian tymczasowo pozostanie w krakowskiej siedzibie rozgłośni.

Pozostałości po pracach budowlanych, wysypisko butelek i śmieci, tu stara opona, tam rura i stera ściętych gałęzi. Do tego połacie gołej ziemi i niszczejące zabudowania. Tak wyglądają okolice przyczółka nowego mostu na Wiśle od strony Kazimierza wybudowanego przez PKP PLK w roku 2023. Powstała też przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Pięknie to wygląda na zdjęciach z drona, konstrukcje, ale ich okolica, z poziomu ziemi prezentuje się raczej... słabo. Pytamy urzędników, czy coś zamierzają z tym zrobić.

Czytelnik w liście do naszej redakcji zwrócił uwagę na problemy z przebudową ulicy Okulickiego. Zasugerował też, jak powinna zmienić się koncepcja tej inwestycji, bo zmienia się też Kraków. Chodzi o budowę tunelu, a na nim parkingu, czego w zamiarach urzędników nie było. Ale za to jest pięć rond! Jednakże miejscy drogowcy przebudowę przygotowują już co najmniej 5 lat. Okazuje się, że wcześniejszą umowę na projektowanie Okulickiego... rozwiązano, bo zmieniło się tak wiele, że trzeba zabrać się za to na nowo. A pieniędzy i tak... brakuje.

Serce się kroi i można zrozumieć zdenerwowanie mieszkańców porównując zdjęcia sprzed wycinki drzew na al. 29 Listopada i te zrobione po niej. Czy była na to zgoda? Po reakcji mieszkańców w sieci widać, że społecznej zgody nie było. Ludzie raczej wpadli we wściekłość. Jeden z Czytelników nie był jednak przekonany czy Zarząd Zieleni Miejskiej faktycznie dał przyzwolenie na wycinkę. Zapytaliśmy.