Prasówka 24.01.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Prasówka Kraków 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Daniel Jarosz nie żyje. Pogrzeb byłego piłkarza Hutnika odbędzie się w Krakowie. Wyznaczono termin Daniel Jarosz, który w wieku 36 lat zmarł 27 grudnia 2023 roku w Anglii, zostanie pochowany w Krakowie. Pogrzeb byłego piłkarza Hutnika Kraków oraz kilku innych klubów w regionie, odbędzie się na cmentarzu Batowickim w piątek 26 stycznia.

📢 Groźnie na zbiegu Opolskiej i Trasy Wolbromskiej. Zderzyły się dwa samochody Na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z Trasą Wolbromską w Krakowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, zdarzenia zakwalifikowano jako kolizję. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie uszkodzonych aut z jezdni. Możliwe utrudnienia w ruchu.

📢 Zderzenie kilku aut w tym radiowozu na kluczowym skrzyżowaniu w Prokocimiu. Rozbite auta, dwoje rannych, duże utrudniania Wypadek na skrzyżowaniu ulic Wielickiej i Teligi w Krakowie. We wtorek (23 stycznia) około godz. 17.30 zderzyło się tam kilka pojazdów, w tym radiowóz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Dwie osoby odniosły obrażenia. Na miejscu wypadku pracują służby. Ruch odbywa się z utrudnieniami.

Prasówka 24.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 IMGW ostrzega: gołoledź na 85 procent. Na drogach może zrobić się ślisko i niebezpiecznie Wieczorem oraz najbliższej nocy szykują się trudne warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie przed gołoledzią. Według prognoz może ona rozpocząć się w Krakowie i regionie we wtorek 23 stycznia od godz. 22. Ostrzeżenie obowiązuje do środy 24 stycznia do godz. 7. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.

📢 II LO w Krakowie: gdy uczniowie protestują, szkoła informuje, że powróci bufet i będzie strefa komfortu Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie głośno protestowali przeciwko - jak nam donieśli - nowym zasadom dotyczącym opuszczania budynku szkoły. Tak zareagowali na fakt, że od poniedziałku z liceum nie można swobodnie wyjść, bez wcześniejszego zwolnienia i wylegitymowania nauczycielom dyżurującym przy drzwiach. Dyrekcja II LO odpowiada, że zasady opuszczania terenu szkoły nie zostały zmienione, tylko uściślone. Informuje też o planach, dzięki którym uczniowie będą mogli spędzać czas na wolnym powietrzu bez opuszczania szkoły. 📢 Holenderski sąd domagał się wydania rodziny z dzieckiem. Krakowski sąd nie zgodził się. Holendrzy zamierzają zostać w Myślenicach na stałe Krakowski sąd odmówił wydania holenderskiej rodziny w związku z wydaniem za nimi przez holenderski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rodzice małej Olivii uciekli wraz z nią z Holandii do Polski, ponieważ tamtejszy sąd chciał im zabrać dziecko. Posiedzenie było niejawne z powodu mi.in. danych wrażliwych, które są w dokumentacji medycznej dziecka. - Rodzice i ich córeczka w końcu mogą bezpiecznie urządzić się w naszym kraju - mówi mec. Monika Brzozowska-Pasieka, pełnomocniczka Holendrów.

📢 Nowy prezes Cracovii Mateusz Dróżdż: Chcę, by kibice byli dumni z klubu i drużyny Cracovia zaprezentowała nowego prezesa – Mateusza Dróżdża. Z rąk przewodniczącej Rady Nadzorczej Elżbiety Filipiak otrzymał koszulkę z nazwiskiem i numerem 1906. Prezes zrewanżował się wiązanką kwiatów w podzięce za dotychczasową pracę Elżbiety Filipiak jako p.o. prezesa klubu. 📢 Krakowska księgarnia z 60-letnią tradycją kończy swoją działalność. Księgarnia Muza II żegna swoich klientów Kolejna księgarnia znika z kulturalnej mapy Krakowa. Pod koniec ubiegłego tygodnia Księgarnia Muza II, która ma swoją siedzibę przy ul. Królewskiej 47 w Krakowie poinformowała, że z końcem stycznia br. kończy działalność. To wielki cios dla wielu mieszkańców miasta, ponieważ historia tego miejsca liczy ponad 60. lat. To jednak nie pierwsza taka informacja, która pojawiła się na początku 2024 roku. Niepewna przyszłość czeka również Księgarnię Muzyczną "Kurant", a także słynne nowohuckie sklepy takie jak: Jubilatka czy Cepelix.

📢 Potok Olszanicki zatruwany jest toksycznymi chemikaliami. Władze lotniska lekceważą problem? Mieszkańcy sami prowadzą monitoring wody Problem zatruwania toksycznymi środkami potoku Olszanickiego dla mieszkańców jest już nie do zniesienia. O zabezpieczenie wód walczą od lat. Skarżą się na opieszałość i ignorowanie sprawy przez instytucje, które mają chronić środowisko. Teraz złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Mieszkańcy wskazują, że te chemikalia, to środki do odladzania samolotów używane na lotnisku w Balicach. Przedstawiciele lotniska informują, że chcą wybudować zbiorniki retencyjne na wody roztopowe pochodzące z procesów odladzania, co ma chronić potok. 📢 Najpiękniejsze kreacje ze studniówek 2024 w Krakowie. Szyk i szał! Te sukienki są modne w tym roku! Tegoroczne maturzystki (a nierzadko również nauczycielki!) zachwycają kreacjami na trwających właśnie w Krakowie studniówkach. Zadają szyku w pięknych sukniach. Magia! Zobaczcie sami!

📢 Kraków sprzedaje na aukcji auta, które ściągnięto z ulic miasta. BMW, Cadillac, Żuk... Są perełki motoryzacji Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił przetarg na sprzedaż pojazdów, które przepadły na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. To 22 samochody, które zostały zholowane z krakowskich ulic. Nie miały właścicieli, stanowiły zagrożenie, łamały przepisy o ruchu drogowym. Teraz będzie można je kupić. Są wśród nich perełki jak strażacki żuk, amerykański SUV Cadillac czy sportowe Coupé BMW. Na potencjalne oferty ZDMK czeka do wtorku, 13 lutego. Dla każdego samochodu wybierze najwyższą zaoferowaną kwotę. 📢 Kraków. Budowa Ośrodka Ruczaj: roboty wchodzą na wyższy poziom Roboty konstrukcyjne ścian i stropów kondygnacji pierwszego i drugiego piętra, prace żelbetowe balkonu widowni w sali wielofunkcyjnej, a do tego montaż instalacji na dwóch poziomach podziemnych. To aktualny stan budowy Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza. Inwestycja ma zakończyć się w przyszłym roku.

📢 Już w czwartek ostatnie z serii spotkań o poszerzeniu A4. Kolejny list w sprawie i petycja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina o ostatnim z serii, dodatkowym już spotkaniu z mieszkańcami w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy naszego miasta, autostrady A4. Dyskusja odbędzie się w czwartek 25 stycznia o godz. 18.00 w Forcie Borek, ul. Forteczna 146. Inwestycja budzi duże emocje. Jedni woleliby by autostrada rozbudowała się po stronie zachodniej, inni po wschodniej. Wszyscy mają jakieś uwagi do koncepcji GDDKiA. Pogląd na tę sprawę zależy gdzie dana osoba mieszka. Do naszej redakcji przyszedł kolejny list w sprawie poszerzania A4. W sieci pojawiła się też zbiórka podpisów pod petycją. 📢 Pożar domu wybuchł nocą. Budynek pod Krakowem cały stanął w ogniu W ogniu stał cały, niewielki dom jednorodzinny w Łazach w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Pożar wybuchł po godz. 21 we wtorek, 22 stycznia. Wezwano wiele gminnych jednostek straży pożarnych oraz JRG z Krakowa. Mieszkanka domu została bez dachu nad głową. Nocą władze gminy szukały organizowały miejsce na jej tymczasowe ulokowanie.

📢 W tym miejscu w Krakowie sypią się mandaty dla pieszych. "Polowanie jak na dziką zwierzynę" - pisze oburzona Czytelniczka. Policja odpowiada Czytelniczka napisała do nas oburzona tym, że policja łapie pieszych przechodzących w miejscu niedozwolonym i wlepia mandaty. Chodzi o rejon przystanku Politechnika Krakowska w stronę Dworca Głównego Zachód. Według niej chcąc zdążyć na przesiadkę trudno nie łamać przepisów. Policja organizuje takie "zasadzki" w wielu miejscach w Krakowie, ale w imię bezpieczeństwa na drogach. Problem zgłosimy też do służb miejskich.

📢 Znów duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Bez ciepła było 68 budynków przy kilkunastu ulicach Awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Gołaśka. Bez dostaw ciepła pozostaje 68 budynków w rejonie ulic: Beskidzka, Dobczycka, Gołaśka, Gromady Grudziądz, Malwowa, Marcowa, Przykopy, Sanocka, Sas-Zubrzyckiego, Strumienna, Tarnobrzeska. To rejon Podgórza Duchackiego. Jak przewidywany termin wznowienia dostaw ciepła podano 23.01.2024 r. godz. 04:00, ale jeszcze w nocy czas ten wydłużono do godz. 7. Czy naprawa dobiegła końca? Czekamy na potwierdzenie od urzędników lub MPEC Kraków. To już kolejna duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. W minionym tygodniu ciepła była pozbawiona 1/4 miasta.

📢 MPK Kraków kupuje 45 nowych autobusów. Będą i długie, i krótkie, ale jednak to nie będą pojazdy elektryczne MPK w Krakowie ogłosiło przetarg na zakup w sumie 45 nowych autobusów spalinowych spełniających najwyższe europejskie normy Euro 6. Zamówienie jest podzielone na trzy zadania. Zakup 25 autobusów o długości ok. 12 m, przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii miejskich, zakup 12 autobusów o długości 12 m przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii aglomeracyjnych, zakup 8 midi autobusów o długości ok. 9 metrów, przeznaczonych do obsługi linii w tych rejonach miasta, gdzie nie mogą kursować większe pojazdy. 📢 Więcej bójek i pobić, mniej skradzionych aut. Małopolska Policja podsumowała 2023 rok Narada podsumowująca pracę małopolskich policjantów w 2023 roku odbyła się w poniedziałek (22.01) w Krakowie. Jeśli chodzi np. o działania policjantów ruchu drogowego, w minionym roku w Małopolsce ujawnili oni ponad 209 tys. wykroczeń przekroczenia prędkości, zatrzymali ponad 4,5 tys. praw jazdy, wpadło też w ich ręce ponad 2,2 tys. kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do prowadzenia pojazdów. Podczas poniedziałkowej narady zostały też zaprezentowane plany Policji na bieżący rok.

📢 Krakowski skansen: pierwsze prace w Branicach, a potem pierwsze przenosiny chałupy We wtorek (23 stycznia) została podpisana umowa na ogrodzenie terenu tworzonego Parku Edukacyjnego "Branice", którego sercem ma być skansen z drewnianymi budynkami z Krakowa i okolic. To pierwsze działania na miejscu, "w terenie", przybliżające powstanie tego wyczekiwanego muzeum na wolnym powietrzu. Z kolei w drugiej połowie roku ma tu trafić pierwsza zabytkowa chałupa - z Woli Justowskiej, z ulicy Przyszłości 3. Przeniesiony, złożony na nowo i odrestaurowany obiekt będzie można zobaczyć pod koniec 2025 roku. 📢 Silny wiatr w Małopolsce. Powalone drzewa i interwencje straży. IMGW ostrzega Silne wiatry w Małopolsce. Powalone drzewa i zerwana blacha z poszycia dachu. Poniedziałkowy wieczór okazał się być trudnym zarówno dla mieszkańców jak i strażaków. Również IMGW wydało ostrzeżenia o wystąpieniu silnych wiatrów w województwie Małopolskim. "W rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu" - czytamy w komunikacie.

