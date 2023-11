Prasówka 23.11.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koszmarny wypadek na A4 w Krakowie. Osobówka, dostawczy i cysterna. Ranne dwie osoby”?

Prasówka Kraków 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koszmarny wypadek na A4 w Krakowie. Osobówka, dostawczy i cysterna. Ranne dwie osoby Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem w kierunku Katowic. W wyniku zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Droga na czas działań całkowicie zablokowana. Do wypadku doszło na wysokości Swoszowic. Autostrada A4 była zamknięta na kierunku Katowice aż po Dębniki. Ruch puszczono, ale zator jest spory. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy.

📢 Tramwaj z Katowic wjechał na ulice Krakowa. I smaruje płynem trakcje Nocą na ulice Krakowa wyjeżdża ON! Czerwony, niepodobny do krakowskich tramwajów. Z Warszawy przybłęda? Nie, z Katowic. Mamy aż tak długą linię tramwajową i nikt o niej nie wspominał? Nie, tajemniczy tramwaj to zabytek, słynne "akwarium", jedno z tych, które znikają z krakowskich ulic zastępowane przez Lajkoniki. Ale nie ON, ON niczym nocny rycerz, Batman komunikacji miejskiej, pilnuje trakcji w Krakowie, aby ta nie zamarzła. A zima się robi...

📢 Tajemnicze zabójstwo w Krakowie. Do prokuratury zgłosił się młody mężczyzna. Czy ma związek ze zbrodnią? 21-letni mężczyzna, który zgłosił się do prokuratury może mieć związek z zabójstwem 20-latki przy ul. Bytomskiej. W sobotę wieczorem 18 listopada znaleziono w mieszkaniu na parterze bloku ciało kobiety. Obrażenia na ciele zmarłej wskazują na udział osób trzecich. Kobieta najprawdopodobniej została uduszona.

Prasówka 23.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protestują przeciwko budowie rampy w krakowskich Bronowicach. "Niszczy krajobraz i zieleń" W Bronowicach planowana jest budowa pochylni wraz z przebudową schodów w parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej. Końcem września radni Dzielnicy VI Bronowice pozytywnie zaopiniowali projekt tej inwestycji. Tymczasem przeciwni są jej okoliczni mieszkańcy, którzy alarmują, że projekt jest przeskalowany i na jego realizacji ucierpi zieleń oraz krajobraz. Pojawia się też zarzut, że decyzje zapadły bez konsultacji z mieszkańcami. Ci natomiast mają pomysł na alternatywne rozwiązanie.

📢 Kraków. Budują drogę przy Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Mieszkańcy mają problem "W imieniu mieszkańców bloków przy ul.Lasówka 40 i 44 zwracam się do Państwa z prośbą o interwencję. Od kilku miesięcy trwa budowa drogi gminnej łączącej ul.Mysliwską z ul.Nowohucką, obecnie prace koncentrują się na odcinku od wyjazdu z naszego osiedla w kierunku skrzyżowania z ul.Nowohucką. Odnosimy wrażenie,że nikt nie panuje nad tym co się dzieje na budowie tej drogi" - napisała do nas Pani Barbara. Inny problem w tej okolicy to brak chodnika na ul. Koszykarskiej. W tej sprawie zorganizowano petycję do władz Krakowa. 📢 Protest w Krakowie przeciwko Strefie Czystego Transportu. Około 200 mieszkańców przyszło pod Urząd Miasta "Ręce precz od naszych aut", "Nie ma wolności, bez własności", "Strefa do likwidacji! radni do wymiany!" - to tylko niektóre hasła, jakie pojawiły się na transparentach, z którymi ok. 200 mieszkańców przyszło w środę, 22 listopada, pod krakowski magistrat, by zaprotestować przeciwko wprowadzeniu w całym mieście Strefy Czystego Transportu. Tego samego dnia odbyły się także akcje protestacyjne w rejonie Alej Trzech Wieszczów. Urzędnicy przekonują, że SCT będzie wprowadzona dla zdrowia krakowian. Powołują się na Program Ochrony Powietrza uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

📢 Kraków. Nowatorska operacja u dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim. Z zamrażaniem nerwów! Zespół chirurgów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przeprowadził operację klatki piersiowej lejkowatej sposobem Nussa ze śródoperacyjną krioanalgezją nerwów międzyżebrowych - czasowym zamrożeniem nerwów w temperaturze minus 80 stopni C, które służy zmniejszeniu bólu do minimum. Tę metodę uśmierzania bólu okołooperacyjnego - czyli precyzyjne zamrożenie odpowiednich nerwów pod kontrolą torakoskopii - zastosowano w krakowskiej lecznicy po raz pierwszy.

📢 Nowohucki kombinat zmniejsza produkcję koksu. 230 stanowisk pracy zredukują do 40. Co z pozostałymi? ArcelorMittal Poland informuje, że po dogłębnym przeanalizowaniu wszystkich opcji firma zdecydowała o dostosowaniu poziomu produkcji koksu do trudnych uwarunkowań ekonomicznych. Koncern rozpocznie gorący postój baterii koksowniczej w Krakowie. - Decyzja podyktowana jest przede wszystkim niskim popytem, ale i relacją ceny węgla koksującego do ceny koksu - zaznacza firma. Aktualnie w krakowskiej koksowni pracuje 230 osób. Po zmianach ma tam zostać tylko 40 osób. - W związku z gorącym postojem baterii koksowniczej nikt z nie straci pracy - zapewnia Marzena Rogozik, z ArcelorMittal Poland.

📢 W Krakowie już pojawiły się nowe smoki. Smoczy szlak ma być turystyczną atrakcją. Rozglądajcie się uważnie! Smok Geodeta, Smok Turysta, Smok Malarz, Smok z mapą, Smok z latawcem, Smok Filmowiec, Smok Wodny – dziś, 22 listopada w siedmiu lokalizacjach miasta montowane są figury smoków. Smoczy szlak jest realizacją projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 📢 Kraków. Kilka tysięcy osób zostanie wezwanych do kwalifikacji wojskowej. Za niestawienie się grozi grzywna 1 lutego 2024 pracę rozpoczną powiatowe komisje lekarskie, które będą określały zdolność do służby wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. W 2024 roku do kwalifikacji zostanie wezwanych około 4000 osób. 📢 Kraków. Pierwszy śnieg na nowym Zakrzówku, z kąpieliskiem i parkiem Zarząd Zieleni Miejskiej opublikował zimowe zdjęcia Zakrzówka. Na pomostach odgradzających baseny ćwiczą zahartowani mieszkańcy, którym nie straszna mrożna pogoda. Alejki Parku Zakrzówek przyprószone lekką warstwą śniegu. To jeszcze nie taki mróz, by zalew pokrył się lodem, ale i tak klimat jest zupełnie inny niż gdy otwierano latem kąpielisko. Pytanie czy zima będzie sroga i jak wpłynie na baseny i pomosty Zakrzówka. Sporo było z nimi już problemów...

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Wyjątkowe napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! 22.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Dziś protesty przeciwko Strefie Czystego Transportu w Krakowie. Pierwsza demonstracja odbędzie się przed urzędem "Nie dla Strefy Czystego Transportu w Krakowie! Nie oddamy miasta!” - pod takim hasłem ruch społeczny "Nie oddamy miasta" organizuje 22 listopada, protest przeciwko Strefie Czystego Transportu. Pikieta odbędzie się przed Urzędem Miasta. Manifestacji w centrum Krakowa ma być więcej, kolejne rozpoczną się od al. Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej. Jaką formę przybiorą? Czy aktywiści zatamują ruch w Krakowie?

📢 Wyborne memy po meczu Polska - Łotwa. No to teraz dawać Lewemu tę Estonię! Po wygranej z Łotwą 2:0 polscy kibice nie mogą się doczekać marcowego meczu z Estonią w półfinale baraży o awans na mistrzostwa Europy. Wszyscy komentatorzy już ogłosili, że ten mecz wygramy w cuglach. Pozostaje tylko jeden drobiazg: muszą to jeszcze zrobić nasi piłkarze. Na razie odgrażają się, że po wtorkowym zwycięstwie taki rywal im niestraszny, ale to samo mówili przed rozpoczęciem eliminacji grupowych o Mołdawii i Albanii, a wszyscy wiemy, jak się skończyło. Oby internauci nie musieli wiosną wymyślać kolejnych memów... Póki co obejrzyjcie te, które już powstały. Skoro Lewy strzela tylko słabym, to w meczu z Estonią na pewno trafi do bramki! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Remont Opolskiej od rana, a miał być nocą. Korkowania Krakowa ciąg dalszy "Prace związane z wymianą nawierzchni na fragmencie ulicy Opolskiej są realizowane głównie w porze nocnej. Decyzja ta podjęta została w celu minimalizacji zakłóceń ruchu drogowego, w tej części miasta", a pod tym komunikatem informacja, że w środę od 7 rano do 15 jednak drogowcy zawężą ulicę na jednym z odcinków. Do tego od rana ulice mają być oblodzone, później może wrócić deszcze. Poślizg z remontem mostu Dębnickiego, wpadka z rozpoczęcie remontu mostu Zwierzynieckiego. Nie dzieje się dobrze na drogach Krakowa... 📢 Kraków. Wydłużenie linii autobusowej 134 do Placu Na Stawach Od soboty, 25 listopada, linia 134 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: ZOO – … – Dunin-Wąsowicza – Senatorska – Plac Na Stawach (przystanek końcowo-początkowy) – Komorowskiego – Kościuszki – Borelowskiego-Lelewela – Dunin-Wąsowicza – Kałuży – Focha – … – ZOO. Urzędnicy zapewniają, że dokonali korekty na wniosek samych mieszkańców.

📢 Kraków. Wybuch piecyka elektrycznego na osiedlu Złocień. Jedna osoba ranna Kraków, osiedle Złocień. W jednym z bloków doszło do wybuchu piecyka elektrycznego. Jedna osoba poszkodowana i zabrana karetką do szpitala. Na miejscu policja, straż pożarna oraz pogotowie. 📢 30-lecie Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie świętowano w Łaźni Nowej. Koncert i kwesta na hospicjum "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!", czyli koncert z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. We wtorek, 21 listopada wieczorem mieszkańcy Krakowa mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym w Teatrze Łaźnia Nowa przy Osiedlu Szkolnym 25. Była to niebywała okazja by wspólnie świętować 30-lecie szpitala "Rydygiera", ale również można było też wesprzeć kwestę na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

📢 Uniwersytet Ignatianum w Krakowie rozbudowuje bazę. U zbiegu Kopernika i Blich powstaną m.in. sale wykładowe i laboratoria psychologiczne Budynek poszpitalny przy ul. Kopernika 15 C, u zbiegu z ulicą Blich, zamienia się w budynek dydaktyczno-badawczy. To inwestycja - mającego siedzibę po sąsiedzku - Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie (UIK). Uczelnia przygotowuje swoją bazę zgodnie ze swoimi ambitnymi planami. - Uniwersytet kształci około 3 tysięcy studentów i zatrudnia około 350 osób kadry. W planach strategicznych jest stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej dla 5 tysięcy studentów - informuje Piotr Ufnal, rzecznik prasowy uczelni.

📢 IMGW ostrzega przed horrorem na drogach! Oblodzenie, opady deszczu i śniegu Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydał dla całego województwa małopolskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy spodziewają się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem.

