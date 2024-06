Prasówka 23.06.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.

Były kwiaty (ofiarowywane na kolanach), laudacje, a nawet wiersz stworzony na tę okoliczność przez Józefa Opalskiego, do tego tort, śmiech i mnóstwo wzruszenia. Okazją do świętowania 65-lecia pracy artystycznej Anny Polony był spektakl "Savannah Bay" z nestorką krakowskiej sceny w roli głównej. Na mniejszą salę Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej pokłonić się jej przyszli także aktorzy grający akurat na głównej scenie w "Weselu" Jana Klaty.

Wakacje w Krakowie, czyli mniej kursów i zawieszone linie w komunikacji miejskiej, a do tego wysyp remontów, bo ponoć mniej kierowców na ulicach. Nie wszystkim się podoba takie podejście o czym pisaliśmy już wielokrotnie. To, że dzieci odebrały świadectwa i szykują się do wyjazdów, nie oznacza, że Kraków się zupełnie wyludnia. Z dobrych wiadomości? Wzmocnienia komunikacji na Wianki, a 20 lipca, choć to dopiero za miesiąc, ma wrócić ruch tramwajowy między rondami Grzegórzeckim i Mogilskim.