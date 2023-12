Prasówka 22.12.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łatwo z Krakowa nie wyjedziecie. Wypadki na Zakopiańskiej i Jasnogórskiej”?

Prasówka Kraków 22.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Łatwo z Krakowa nie wyjedziecie. Wypadki na Zakopiańskiej i Jasnogórskiej Ul. Zakopiańska - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Korek utworzył się od Brożka aż pod Trasę Łagiewnicką. Godzinę później doszło do groźnego wypadku na północy miasta, na ul. Jasnogórskiej. Zderzenia dwóch pojazdów, brak informacji o osobach poszkodowanych na miejscu policja oraz straż pożarna występują utrudnienia w ruchu.

📢 Spowiedź w Krakowie 2023: gdzie wyspowiadać się przed Bożym Narodzeniem? Lista kościołów, godziny Mimo apeli, które co roku padają z ambon: by spowiedzi przedświątecznej nie odkładać na ostatnią chwilę, wielu m.in. zabieganych i zapracowanych decyduje się na podejście do konfesjonału tuż przed wigilią - albo i w sam ten dzień. Z myślą o takich osobach sprawdziliśmy, w których krakowskich kościołach i w jakich godzinach jest jeszcze możliwość wyspowiadania się przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem.

📢 Kraków. Franciszkanie szukają par, które wcielą się w Świętą Rodzinę w Żywej Szopce. Wydarzenie rozpocznie się 24 grudnia Ojcowie Franciszkanie, którzy od ponad 30 lat organizują pod krakowską Kurią Żywą Szopkę, poszukują 4 kandydatów do roli Józefa i 4 kandydatek do roli Maryi. Zgłaszać można się przez stronę internetową lub media społecznościowe Żywej Szopki przy Franciszkańskiej.

Prasówka 22.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Wigilia dla ubogich i samotnych w niedzielę w Starej Zajezdni. Przygotowania już ruszyły Caritas Archidiecezji Krakowskiej przygotowuje - jak co roku - wigilię dla 700 osób samotnych, ubogich i w kryzysie bezdomności. - Cieszymy się, że znów będziemy mogli usiąść przy wspólnym stole - podkreślają organizatorzy. Wigilia odbędzie się w restauracji Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva przy ul. Świętego Wawrzyńca 12 w Krakowie. W samą Wigilię, 24 grudnia o godz. 14.30.

📢 Wypadek na wiadukcie w Krakowie. Na Wita Stwosza zderzyło się pięć aut Wiadukt Wita Stwosza w Krakowie, kierunek Rondo Mogilskie - doszło do zderzenia 5 pojazdów, brak osób poszkodowanych służby działają na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Kraków. Solidarność Małopolska protestowała przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w obronie mediów Liczna grupa protestujących zebrała się w czwartek 21 grudnia przed Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Domagali się wolności mediów. To pokłosie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołaniu prezesów TVP SA, Polskiego Radia i PAP.

📢 Kraków. 21 kilogramów narkotyków, maczety i broń. Udana akcja policji Policjanci z krakowskiej komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej zatrzymali na terenie Krakowa dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków przeznaczonych do dalszej dystrybucji. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 21 kg nielegalnych substancji o szacowanej czarnorynkowej wartości prawie 1,5 mln złotych. 📢 IMGW ostrzega: uwaga na silny wiatr! Możliwe porywy sięgające nawet 80 km/h Nadciąga bardzo dynamiczna zmiana w pogodzie w Krakowie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie przed silnym wiatrem. W porywach jego prędkość może osiągnąć nawet 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od dziś, od godz. 16.00, do jutra, 22 grudnia, do godz. 2.00.

📢 Ogniste zachody słońca nie tylko nad Krakowem. Co to za zjawisko i dlaczego niebo przybiera takie kolory? Przepiękne barwy, w które stroiło się niebo o zachodzie w minionych dniach niejednego zachwycało, ale i niepokoiło. Czerwień, pomarańcz, fiolet - to tylko niektóre z palety kolorów, które dało się zaobserwować. Wiele osób zastanawia się, co oznacza taki zachód słońca, a także, czego jest zwiastunem. Spieszymy z wyjaśnieniem. - To nic innego jak zjawisko optyczne - mówi nam Grzegorz Walijewski, Rzecznik Prasowy IMGW-PIB.

📢 W sześciu pobili 41-latka pod Krakowem. A później szarpali się z policją Policjanci z komisariatu policji w słomnikach, w powiecie krakowskim podjęli interwencję wobec 6 młodych mężczyzn, którzy pobili 41-latka. W trakcie czynności mężczyźni byli agresywni, a także obrażali i naruszyli nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. 📢 Kraków. Abp Marek Jędraszewski na spotkaniu w seminarium z przełożonymi i alumnami mówił o... czołowym ateiście Podczas wizyty w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej metropolita i złożył bożonarodzeniowe życzenia. Abp Marek Jędraszewski powiedział o swoim zaskoczeniu, kiedy przed laty trafił na tekst o Bożym Narodzeniu autorstwa Jean-Paula Sartre’a – czołowego ateisty połowy XX wieku. Dla swoich kolegów przebywających w więzieniu napisał on jasełka, w których zawarł rozważania Matki Bożej wpatrującej się w Dzieciątko Jezus.

📢 Z taką policjantką niejeden chciałby zatańczyć. Nadkomisarz Monika Guja-Stefańska właśnie wytańczyła sukces w Helsinkach Policjanci po służbie mają bardzo szeroki wachlarz zainteresowań. Jeną z takich osób jest policjantka z Komisariatu I, która swój wolny czas poświęca na treningi tańca towarzyskiego w kategorii tańców standardowych. Jej wysiłek wkładany w realizacje swojej pasji zaowocował wygraną w turnieju Elevent Star, który odbył się w Helsinkach.

📢 Kraków. Na pętli tramwajowej wbił nóż w plecy mężczyźnie. Groził też innym Mężczyzna, który groził nożem napotkanym osobom, został zatrzymany przez krakowskich policjantów. Na jednej z pętli tramwajowych w Krakowie nieznany mężczyzna ugodził nożem w plecy przypadkowego przechodnia, z którym się pokłócił. Na całe szczęście ugodzenie nie było groźne i nie zagrażało życiu. Następnie agresor wsiadł do tramwaju, w którym według relacji świadków miał grozić nożem dwójce pasażerów...

📢 Kraków. Od rana problemy w komunikacji miejskiej. Awaria w centrum miasta Ul. Basztowa, kierunek Rondo Mogilskie zatrzymanie w ruchu - awaria autobusu na torowisku, linie 4,14,20,44,72 kierowane na trasy objazdowe, linie 4,14,20 przez ul. Długą i Tunel KST, linie 24,44,72 przez Plac Wszystkich Świętych. Wcześniej problemy w Nowej Hucie. 📢 Kraków. Rozbudowa Kocmyrzowskiej postępuje wraz z budową trasy S7 Widoma-Kraków To trochę zapomniana duża inwestycja w Krakowie. Oczy krakowian przez ten rok były zwrócone na budowę linii tramwaju do Górki Narodowej, później na al. 29 Listopada, której niestety nie uda się oddać przed świętami oraz Trasę Wolbromską, która ma na to jeszcze szansę. Kocmyrzowska przebudowywana jest w cieniu większej inwestycji - budowy trasy S7 na odcinku Widoma Kraków oraz mającej się z nią połączyć Północnej Obwodnicy Krakowa. Co nam da i kiedy się skończy remont Kocmyrzowskiej w Krakowie?

📢 Miłośnicy Wyspiańskiego będą mogli w przyszłym roku świętować W 2024 roku minie 120 lat od pierwszego wydania "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego, uznawanego przez samego autora za ideową kontynuację "Wesela" i "Wyzwolenia". To także rok, w którym powstał wizjonerski projekt Stanisława przebudowy wzgórza wawelskiego stworzony przez Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego. Wprawdzie 2024 roku będą patronować inne postaci, ale w Krakowie Wyspiański powróci w kilku odsłonach.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Legią Warszawa Cracovia pokonała Legie Warszawa 2:0 w meczu, który kończył dla niej rok. Po 9 spotkaniach bez zwycięstwa wreszcie sięgnęła po trzy punkty. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Jak co roku muzycy zagrali "Na zdrową nutę". Tym razem w Teatrze STU Na co dzień leczą nas, czasem podśpiewując. Od trzech lat utalentowani medycy w okresie przedświątecznym mają okazję na scenie zaprezentować swój muzyczny talent podczas akcji "Na zdrową nutę". W tym roku koncert odbył się w Teatrze STU. Niezmiennie zaś dochód z koncertu przeznaczony zostanie na rzecz Centrum Seniora w Krakowie działającego pod auspicjami Wolontariatu Św. Eliasza, który w ramach opieki stacjonarnej oraz prowadzonej w warunkach domowych opiekuje się grupą ok. stu seniorów.

📢 Kibice Cracovii świętowali zwycięstwo z Legią Warszawa. Zdjęcia Ponad 8 tysięcy kibiców przyszło w grudniowy zimny wieczór na ostatni mecz Cracovii w tym roku. chcieli oddać hołd zmarłemu prezesowi Januszowi Filipiakowi i zobaczyć zwycięstwo ukochanej drużyny przed Świętami. Oba cele zostały zrealizowane. Cracovia wygrała i dzięki temu opuściła strefę spadkową. Fani mieli więc powody do radości.

