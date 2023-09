Prasówka 22.09.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Film "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland wzbudza w Polsce wielkie emocje. Również w Krakowie. Tuż przed jego prapremierą w Kinie pod Baranami zaprotestowali działacze Młodzieży Wszechpolskiej i inne osoby, które film oburza, w tym Ryszard Majdzik, członek opozycji antykomunistycznej, działacz "Solidarności 80". Protestujący zarzucają produkcji m.in. antypolski wydźwięk i szarganie munduru polskiej straży granicznej. Zachęcają do bojkotu filmu. Przed kinem zjawili się również przeciwnicy protestujących. Doszło do bitwy na wykrzykiwane hasła. Policja oddzielała obie grupy. Łącznie pod kinem stoi kilkaset osób.

Dobiega końca remont Domu Młynarza Chwostka mieszczącego się przy ul. Klasztornej w Mogile. Zabytkowy obiekt jest już w kolorze niebieskim. Malowany, a właściwie "bielony" jest wapnem z dodatkiem ultramaryny. Docelowo w domu będzie można poznawać historię Mogiły, a także usiąść przy herbacie czy kawie. Obiekt ten to jeden z ostatnich reliktów XIX-wiecznej zabudowy wsi Mogiła.

Czyszczenie i wymiana żarówek w przypadku ważącego niemal 800 kilogramów żyrandola w Teatrze Słowackiego zawsze jest wydarzeniem. W tym roku można wziąć udział w tym niecodziennym spektaklu w sobotę, 23 września. Wielogodzinne opuszczanie żyrandola będzie miało miejsce podczas inscenizacji "Dziadów" Mai Kleczewskiej. Od rana będzie też okazja, by kupić przedmioty, rekwizyty i stroje teatralne.

W piątek 22 września obchodzimy Dzień bez samochodu. W dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu wszyscy pasażerowie odbywający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w strefach biletowych I i II i III. W tym dniu zostaną zablokowane wszystkie kasowniki w pojazdach.

Zabawka z Pepco zawiera niebezpieczne substancje – takie ostrzeżenie wydał Główny Inspektor Sanitarny w związku z informacjami sklepu. Dotyczy popularnego produktu kosmetycznego dla dziewczynek, który ze względu na obecność niedozwolonych toksycznych substancji stwarza zagrożenie dla zdrowia dziecka. Zobacz szczegóły.