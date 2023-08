Prasówka 22.08.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To już oficjalne: koniec z zakazem kąpieli w Kryspinowie. Można tam bezpiecznie pływać”?

Prasówka Kraków 22.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To już oficjalne: koniec z zakazem kąpieli w Kryspinowie. Można tam bezpiecznie pływać W poniedziałek 21 sierpnia na nowo otworzyliśmy strzeżone kąpielisko Kryspinów. Kąpiel w nim jest i była bezpieczna - przekazał nam Artur Gołda, prezes spółki Likom, która zarządza częścią akwenu w podkrakowskim Budzyniu. Przypomnijmy, że kąpielisko zamknięto, bo w wodzie wykryto bakterie z grupy coli. Później jednak okazało się, że prawdopodobnie nigdy ich tam nie było, a próbki zostały pobrane nie na terenie kąpieliska, a w innej części zalewu. To, że obecnie woda jest przydatna do kąpieli, potwierdził sanepid.

📢 Kraków. Helikopter policyjny nad miastem. Spokojnie, to tylko ćwiczenia W poniedziałkowe (21 sierpnia) popołudnie u mieszkańców Krakowa pojawił się poważny niepokój. Na Ruczaju ludzie zatrzymywali się na ulicach i wychodzili na balkony, by sprawdzić, co się dzieje. Przyczyną niepokoju był nisko latający policyjny helikopter. Policja wyjaśnia o co chodziło.

📢 Zamiast płacić za parkowanie, atakują kontrolerów. Koniec z samowolką. Kontrolerzy OPP przeszli kurs samoobrony Kierujący pojazdami w Krakowie zamiast stosować się do obowiązujących zasad płatnego parkowania, atakują kontrolerów. Pracownicy kontrolujący Obszar Płatnego Parkowania nie mają spokojnej pracy. Każdego dnia narażeni są na ataki słowne oraz fizyczne ze strony kierowców. Urząd chcąc im pomóc, aby lepiej umieli się chronić w takich trudnych sytuacjach, zorganizował warsztaty samoobrony. Przeprowadzili je pracownicy straży miejskiej oraz współpracujący z nimi psycholog.

Prasówka 22.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości pochwalili się swoją sesją ślubną w plenerze. Słynna para seniorów na niezwykle romantycznych zdjęciach Słynna para seniorów, która zasłynęła z udziału w programie "Sanatorium Miłości" podzieliła się w mediach społecznościowych swoimi zdjęciami z poślubnej sesji w plenerze. Na zdjęciach uchwycono niezwykle sielankowy klimat. Pojawiły się słoneczniki, pola i dużo słońca. Tak Iwona i Gerard upamiętnili na poślubnych zdjęciach w plenerze swój wyjątkowy ślub i wesele, które jeszcze początkiem sierpnia odbyło się na zamku w Niepołomicach. Zobaczcie te pełne słońca ujęcia.

📢 Kraków coraz bardziej się nagrzewa. To niebezpieczne dla mieszkańców. Ratunkiem jest zieleń. Społecznicy chcą jej pilnej ochrony Aktywiści sprawdzili za pomocą kamery termowizyjnej popularne miejsca na mapie Krakowa. Chcą w ten sposób pokazać problem, związany z miejską wyspą ciepła - czyli nagrzewaniem się miasta. Jednocześnie społecznicy wskazują, że może go rozwiązać zieleń, która niestety czasami bywa niszczona podczas realizacji gminnych inwestycji. Dlatego chcą, by miasto ustanowiło standardy jej ochrony. Krakowscy urzędnicy zapewniają, że wykonawcy inwestycji mają obowiązek chronić drzewa, których nie przeznaczono do wycinki. 📢 Coraz więcej dzików w Krakowie. Mieszkańcy osiedla Kliny boją się wychodzić z domów Problem z dzikami na Klinach Borkowskich coraz bardziej narasta. Mieszkańcy nie tylko boją się wychodzić z domów, ale również ostrzegają się telefoniczne o tym, gdzie dziki aktualnie są, by inni unikali tego miejsca. Ciężko jednak omijać dużą watahę, która na dobre zadomowiła się w parku im. Maćka i Doroty. - Trzy dorosłe dziki i kilkanaście warchlaków to już norma w naszej dzielnicy. Dziki pojawiają się nawet w południe. Nie możemy wyjść na normalny spacer czy załatwić swoich spraw - mówi pani Agnieszka, mieszkanka osiedla Kliny.

📢 Piana Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w letniej strefie przy dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (18 sierpnia) klubowicze bawili się pod gołym niebem. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Kraków. Za nami III Nowohuckie Senioralia. Gwiazdą wieczoru była Izabela Trojanowska W sobotę 20 sierpnia na zielonym terenie przed Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbyły się III Nowohuckie Senioralia. W programie znalazły się liczne atrakcje: stoiska wystawiennicze, warsztaty, degustacje oraz prelekcje. Wydarzenie rozpoczęło się tańcem - poloneza poprowadził Balet Cracovia Danza.

📢 Poznajesz ich? Mieli dopuścić się haniebnego czynu w tramwaju. Szuka ich policja Komisariat Policji V w Krakowie prowadzi postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza w sprawie publicznego znieważenia mężczyzny z powodu jego przynależności narodowej. Trwają poszukiwania agresorów.

📢 Na Pustyni Błędowskiej odbył się rodzinny rajd rowerowy „Małopolska tour”. WIDEO, ZDJĘCIA Pustynia Błędowska w gminie Klucze była areną rodzinnego rajdu rowerowego „Małopolska tour”, zorganizowanego przez marszałków Małopolski Witolda Kozłowskiego i Iwonę Gibas. Kolejną podobną imprezę zaplanowano na 3 września 2023 w Wadowicach.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Rozpoczęła się budowa obwodnicy Zabierzowa. Potrzebne jest rozpoznanie saperskie W poniedziałek, 21 sierpnia, rozpoczęła się budowa ponad 10-kilometrowej obwodnicy Zabierzowa. Kierowcy z nowej trasy mają skorzystać w wakacje 2027 r. Pierwsze etapy robót dotyczą rozpoznania saperskiego terenu, rozbiórki budynków i przygotowania dróg technologicznych. 📢 Ruszają konsultacje w sprawie parku kulturowego w Nowej Hucie W dniach od 28 sierpnia do 20 września zaplanowano konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa z listopada 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego w Nowej Hucie. Mieszkańcy będą się mogli wypowiedzieć co do proponowanych zmian w zapisach dotyczących funkcjonowania tego parku.

📢 Kluby go-go pod lupą prokuratorów. Już 129 osób usłyszało zarzuty Jednym z badanych przez prokuraturę wątków jest przypadek klienta klubu go-go o nazwie "Gorączka" w Krakowie, któremu personel tego klubu, po doprowadzeniu do nieprzytomności, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie łącznej ponad 190 tysięcy złotych, pozorując przy tym, że realizuje on dobrowolną zapłatę za towary i usługi oferowane w klubie, których wymieniony nie zamawiał, w tym 9 butelek szampana i 419 sztucznych róż.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Pełne trybuny kibiców na meczu Polska - Włochy w Krakowie. Znajdźcie się na zdjęciach Memoriał Wagnera 2023 w Krakowie zakończył się w niedzielę (20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. Drużyny mogły liczyć na gorący doping kibiców, którzy wypełnili Tauron Arenę Kraków. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Czarna seria na A4. Dwa wypadki na trasie Kraków-Rzeszów, kilkukilometrowe korki W wyniku wypadków na A4, na wysokości miejscowości Sanisławice i Damienice (Małopolskie), zablokowane są pasy w kierunku Krakowa i Rzeszowa. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi, tworzą się tu kilkukilometrowe korki. Z kolei w Kłaju zablokowany jest jeden pas ruchu - ten zjazdowy na MOP Kłaj, z powodu pożaru samochodu. Ruch w kierunku Bochni odbywa się dwoma pasami. 📢 Kraków. Samochody okrążyły Przylasek Rusiecki. Tłumy ludzi w wodzie i na plaży Nie tylko Bagry oraz Zakrzówek - kąpielisko w krakowskim Przylasku Rusieckim także cieszy się wielką popularnością w ten słoneczny, upalny weekend. Samochody dosłownie otoczyły to popularne miejsce rekreacji, a ludzie tłumnie oblegają plażę. Wiele osób schładza się w wodzie, która pomaga przetrwać upał.

