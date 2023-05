Prasówka 21.05.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Prasówka Kraków 21.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wisła Kraków zrobiła swoje w Bielsku-Białej. Po tym jak swoje mecze wygrały Ruch Chorzów i Bruk-Bet Termalica Nieciecza, krakowianie po prostu musieli pokonać Podbeskidzie na jego terenie, by pozostać w walce o bezpośredni awans do ekstraklasy. I „Biała Gwiazda” to zrobiła, wygrywając 3:0. W dużej mierze jest to zasługa Angela Rodado, który dwa razy zabawił się z obroną Podbeskidzia. Wydarzeniem dnia był też powrót Jakuba Błaszczykowskiego do gry po wielu miesiącach przerwy. Pojawił się na boisku pod koniec meczu.