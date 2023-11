Prasówka 20.11.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

W Muniakowicach w gminie Słomniki w niedzielę, 19 listopada wybuch pożar w domu prywatnym. Było po godz. 17, gdy służby zostały zaalarmowane, że pali się budynek mieszkalny. Ogień objął poddasze i jedno pomieszczenie w niższej kondygnacji. Gdy dojechały służby ratownicze, to pożar był już dosyć mocno rozwinięty.

Kraków wie, jak wejść z przytupem w okres świąt Bożego Narodzenia. 25 listopada krakowianie będą świadkami niezwykłego happenigu w postaci tanecznego flash moba. Wydarzenie będzie towarzyszyło oficjalnemu otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego. Za układ taneczny odpowiada tancerz i krakowski choreograf Michał Kostempski, który w sieci opublikował krótki tutorial, dla chcących nauczyć się kroków. Znajdziecie go w poniżej.

Kraków. Na stromym zboczu Sikornika, wśród drzew, z dala od głównych ścieżek, stoi sobie murek z kamieni. Przynajmniej murek przypomina. Wysoki na niecałe półtora metra, szeroki na pięć-sześć. Odsłonięty z jednej strony, z drugiej przylepiony do zbocza. Zbocza, na którym rozpędzali się skoczkowie. No bo ten murek to próg skoczni narciarskiej, która istniała tu w XX wieku.

Halestorm, amerykański zespół hard rockowy z Red Lion w Pensylwanii, wystąpił w Polsce w ramach trasy Back from the Dead Tour. Najpierw bawił publiczność w Warszawie, a w sobotę, 18 listopada zawitał również do krakowskiego Klubu Studio, gdzie oczarował zgromadzoną licznie publiczność.