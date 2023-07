Prasówka 20.07.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabierzów. Święto Policji obchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ZDJĘCIA”?

📢 Zabierzów. Święto Policji obchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ZDJĘCIA W środę, 19 lipca, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie obchodzili swoje święto, upamiętniające 104. rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczystość z okazji Święta Policji odbyła się na rynku w Zabierzowie.

📢 Wisła Kraków. Hiszpańscy piłkarze „Białej Gwiazdy” spotkali się z kibicami Wisła Kraków wróciła do spotkań piłkarzy z kibicami w klubowym sklepie. Na progu nowego sezonu na pierwszy ogień poszła dwójka nowych zawodników. W środowe popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta pojawili się Joan Roman Goku oraz Eneko Satrustegui. 📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce.

Prasówka 20.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Nowe ławki na placu Wolnica, dla zwolenników samotności. Jest ich aż 16 Na Placu Wolnica pojawiły się 32 nowe miejsca do siedzenia, a to za sprawą nowo zamontowanych ławek. Inwestycją pochwalił się Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Jak wiadomo o krakowskich ławkach nie raz już było głośno. Także te nowe postawione na Placu Wolnica nie są standardowe. Poza dwumetrowymi ławkami, na których ma zmieścić się cała rodzina zamontowano.. pojedyncze ławki w formie krzeseł - a to wszystko jak tłumaczą urzędnicy "dla tych, którzy wolą odpoczywać w samotności". Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

📢 Polskie gwiazdy z rodzin z problemem alkoholowym. Mówią o traumatycznych doświadczeniach Osiągnęły sukcesy zawodowe, wiele z nich ułożyła sobie życie prywatne, jednak nie miały najlepszego startu w dorosłość. Wiele gwiazd z rodzin, w których problemem był alkohol, zdecydowało się w mediach ujawnić swoją historię. Tym samym dodają otuchy innym w podobnej sytuacji, a także pokazują, że podjęcie walki o siebie, na przykład w formie terapii, nie jest niczym wstydliwym. 📢 Małopolscy strażacy jadą na pomoc Grecji. Będą walczyć z potężnymi pożarami lasów koło Aten. Dla druhów z Tarnowa to pierwsza taka misja Prawie 150 strażaków i niemal 50 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło w środę z Krakowa do Grecji, gdzie będą walczyć z potężnymi pożarami, które trawią lasy w rejonie Aten. W tym gronie jest blisko 70 strażaków z Małopolski. Wybrańcy pochodzą zarówno z komendy wojewódzkiej, jak również z wielu innych komend powiatowych i miejskich.

📢 Znamy wyniki I etapu rekrutacji na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Najwięcej chętnych na weterynarię Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opublikował wyniki I etapu rekrutacji na studia. Do 21 lipca br. trwa składanie dokumentów na URK. W pierwszej turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, na liście najpopularniejszych kierunków znalazły się: weterynaria, etologia i psychologia zwierząt, architektura krajobrazu i dietetyka. Łącznie na studia I stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zarejestrowało się 6025 kandydatów (stan na 12 lipca) na oferowanych 2285 miejsc, czyli ogółem było 2,64 rejestracji na miejsce. 📢 To prawdziwy bohater! Uratował dwie tonące dziewczynki. Szokujące było zachowanie innych plażowiczów To prawdziwy bohater. Na kąpielisko w małopolskim Jurkowie udał się jeden z funkcjonariuszy SG pełniących służbę w Krakowie-Balicach. Sierż. szt. SG Kamil Ciapała nie spodziewał się, że podczas letniego, prywatnego relaksu z rodziną, uratuje komuś życie.

📢 Koniec hulajnogowej samowolki w Krakowie. Będą duże zmiany "Prywatni operatorzy będą płacić za parkowanie swoich pojazdów, a ich liczba w centrum będzie ściśle regulowana – to główne ustalenia umowy wypracowanej przez Kraków i operatorów hulajnóg elektrycznych, które mają rozwiązać problem zagracania miasta tymi jednośladami" - informują urzędnicy miejscy. 📢 Interwencja policji w krakowskim szpitalu w sprawie tabletki poronnej. Pacjentka czuje się upokorzona, policja wydała oświadczenie "Fakty" TVN wyemitowały we wtorek materiał o pani Joannie, która podjęła decyzję, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Kobieta zadzwoniła w tej sprawie do lekarza, który postanowił wezwać policję. Kobieta była zbulwersowana interwencją funkcjonariuszy, którzy kazali jej się rozebrać. Policja wydała oświadczenie w tej sprawie, w którym czytamy, że pacjentka dzwoniła do lekarza mówiąc mu iż „dokonała aborcji” i „chce odebrać sobie życie”. Policjanci tłumaczy, że szybko musieli sprawdzić czy kobieta nie posiada przy sobie środków, które mogłyby zagrażać jej życiu. Co jednak zastanawiające, oświadczenie zostało później zmienione. Nowa wersja jest mocno okrojona.

📢 Na ulicy Słoneckiego w Krakowie pod śmieciarką zapadła się droga. Poznaliśmy przyczynę. "Usterki zostały już usunięte" Uszkodzenie kanalika odwadniającego jezdnię i przyłącza kanalizacyjnego do budynku było przyczyną wymycia podbudowy ulicy Mariana Słoneckiego w Krakowie, w efekcie którego droga zapadła się pod śmieciarką Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Krakowscy urzędnicy zapewniają mieszkańców, że wszystkie usterki zostały już naprawione i przejazd ulicą M. Słoneckiego jest bezpieczny. 📢 Nowiuteńki park przy ul. Karmelickiej w Krakowie pójdzie do poprawki? Zieleniec jest mało przyjazny dla osób niepełnosprawnych Park przy Karmelickiej jest mało przyjazny dla osób niepełnosprawnych - zwraca uwagę radny miejski Łukasz Maślona. Wśród barier wymienia liczne uskoki i żwirowe alejki, po których trudno przemieszczać się na wózku inwalidzkim. Przy okazji uwag radnego okazało się, że projekt parku nie został zaopiniowany przez zespół, działający przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Urzędnicy wyszli z założenia, że skoro wymagali od projektanta rozwiązań uniwersalnych, to że będą one również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyszło nieco inaczej. Czy park im. Szymborskiej pójdzie do poprawki?

📢 Bogaty jak krakowski urzędnik? Prezydent szuka pracowników. Sprawdź, ile można zarobić Prezydent Krakowa szuka pracowników. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć wiele ofert pracy dotyczących zarówno zatrudnienia stricte w magistracie, jak i w miejskich jednostkach. Ile można zarobić? Szczegóły poniżej. 📢 Lato w mieście? Łąki Nowohuckie oraz Park im. Stefana Żeromskiego pełne zieleni zachęcają do spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu Lato w dużym mieście, a klimat jak w spokojnej wsi? To całkiem możliwe! Łąki Nowohuckie i Park im. S. Żeromskiego, położone w bezpośrednim sąsiedztwie, zachęcają do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i wakacyjnego relaksu pośród natury. Idealne miejsce na spacer, rodzinny piknik i atrakcje dla dzieci na placu zabaw. Zobaczcie pełne zieleni i uroku zdjęcia. 📢 Kraków Górka Narodowa. Listy i walka w obronie linii autobusowej 164. Jest odpowiedź urzędników Zgłosiła się do nas grupa mieszkańców, którzy obawiają się zmian na popularnej linii autobusowej 164. Zmiany mogłyby zostać wprowadzone wraz z otwarciem budowanej pętli na Górce Narodowej i zakończeniem przebudowy układu tramwajowego i drogowego Krowodrza Górka-Górka Narodowa. Napisali list, a Zarząd Transportu Publicznego im odpowiedział. Na razie urzędnicy uspokajają, ale coś wisi w powietrzu. Zakończenie inwestycji (tramwaje mają ruszyć we wrześniu) sporo zmieni w komunikacji miejskiej w Krakowie.

📢 Kraków. Plaza zamieniła się w "plażę", a dawna kładka w "molo". Co dalej z terenem po Plazie Kraków? Ciągle trwa przygotowywanie terenu po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków pod nową budowę. Został już tylko drobny gruz i... kładka, która od przystanku na al. Pokoju prowadzi teraz w próżnię. Na zdjęciach z drona ten teren może przypominać chorwacką kamienistą plażę (woda w sumie obok jest, Staw Dąbski, ale pod ochroną i pływać w nim nie można). Deweloper firma Strabag Real Estate ciągle planuje nową inwestycję, trwa jej projektowanie. Nie są ciągle ujawnianie szczegóły i dokładne przeznaczenie tego terenu.

📢 Wypadek pod Krakowem. Kobieta i dziecko w dachującym samochodzie, są poszkodowani. Przyleciało pogotowie lotnicze We wtorek, 18 lipca - późnym wieczorem - około godz. 20.30 w Libertowie w gminie Mogilany miał miejsce wypadek samochodu. Pojazd dachował na lokalnej drodze - na ul. Bartnickiej. Okazało się, że jechała nim kobieta z dzieckiem. Zostali poszkodowani.

📢 Na stadionie Wisły mogą odbywać się koncerty. Sprawdziliśmy, ile trzeba za to zapłacić Na Stadionie Miejskim im. H. Reymana odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk Europejskich 2023. Częścią tych widowisk były występy gwiazd muzyki. To potwierdziło, że obiekt może być wykorzystywany nie tylko na mecze piłkarskie. Jeżeli znajdą się chętni, to nie ma problemu, by odbyły się tam kolejne wydarzenia kulturalne albo rozrywkowe. Trzeba jednak za to zapłacić. 📢 Despacito w klubie Energy2000. To była gorąca, latynoska noc w Przytkowicach! Mamy ZDJĘCIA To była wyjątkowa, gorąca, latynoska impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Specjalne pokazy i aranżacja, niesamowite show pozwoliły gościom popularnej dyskoteki poczuć prawdziwy latynoski klimat. Ponadto na sali dance wystąpił Mario Bischin, rumuński piosenkarz i producent muzyczny. Zobaczcie, co tam się działo. Mamy ZDJĘCIA

