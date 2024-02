Prasówka 20.02.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

W sumie 20,8 mln gości odwiedziło Kraków i Małopolskę w całym minionym roku. Jak podkreślają przedstawiciele władz regionu, po raz pierwszy wynik jest wyższy niż przed pandemią Covid-19. Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2023 roku wyniosły 13,03 mld złotych. To oznacza wzrost o 16,2 proc. w stosunku do roku 2022. - Odnotowaliśmy w końcu równowagę i jesteśmy na fali wzrostowej - podsumowała Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. - Pierwszy raz od pandemii możemy powiedzieć, że pniemy się do góry - stwierdziła.