Prasówka 2.12.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Prasówka Kraków 2.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadki pod Krakowem. Zima zaskoczyła kierowców i drogowców. Śliskie drogi, trudne warunki i dużo kolizji Duże opady śniegu spowodowały problemy w piątek wieczorem na podkrakowskich drogach. Na śliskich drogach doszło do kilku wypadków. Dwa zdarzenia były w m.in. gminie Liszki i jeden w Niepołomicach. A następnie kolejna kolizja i dachowanie w gminie Iwanowice. W efekcie jedna osoba została poszkodowana, rozbite samochody i utrudnienia na drodze. Kierowcy alarmują też, że na drogach jest ślizgawica, niektóre samochody mają problem z podjazdami.

📢 Kraków. W poniedziałek się zacznie remont mostu Zwierzynieckiego Jak obiecywali tak zrobią. Po zakończeniu prac na moście Dębnickim, rozpoczną się prace na moście Zwierzynieckim. Wcześniej wstrzymane przez wiceprezydenta Andrzeja Kuliga, gdy drogowcy zaczęli je jeszcze pracując na moście Dębnickim. Zwierzyniecki nie zostanie zamknięty, ale będą ograniczenia.

📢 Lodowa alejka między drzewami, zabawy z elfami, tory curlingowe. Gdzie na łyżwy w Krakowie? Lodowiska 2023/2024 Rozpędza się w Krakowie sezon na ślizgawki. Do działającego już od dwóch tygodni lodowiska na placu Nowaka-Jeziorańskiego - przed dawnym dworcem głównym i galerią handlową - dołączają teraz (w piątek, 1.12) plenerowe lodowiska przy TAURON Arenie Kraków, przy Nowohuckim Centrum Kultury oraz Ice-Park w parku im. Jordana. Od niedzieli amatorzy jazdy na łyżwach będą mogli też opanować zadaszone namiotem lodowisko Daisy na Woli Justowskiej.

Prasówka 2.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Właściciele podkrakowskich stoków przygotowują się do sezonu narciarskiego. Pierwsze ruszają Podstolice Zima zawitała w tym roku do Małopolski wcześnie, zatem właściciele stoków narciarskich intensywnie przygotowują się do otwarcia sezonu. Najwidoczniej jednak nie mają jeszcze przekonania, czy to już naprawdę prawdziwa, mroźna zima, bo większość stacji wciąż nie opublikowała konkretnej daty oddania stoków do dyspozycji narciarzy. Z jednym wyjątkiem.

📢 Nadciąga niż Robin, Robin Chłód. Przyniesie opady śniegu w Małopolsce. Nawet 30 cm w Krakowie Już przychodzą alerty RCB o intensywnych opadach śniegu w nocy z piątku na sobotę i przez całą sobotę. "Drogi mogą być nieprzejezdne" - czytamy. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w naszym regionie. W Krakowie może spaść nawet do 40 cm śniegu, a w Zakopanem pól metra. Ostrzeżenia będą obowiązywać praktycznie przez całą sobotę, aż do niedzielnego poranka. Wszystko za sprawą niżu "Robin" znad Alp. 📢 Weekendowy rozkład jazdy w Krakowie: na Rynku Głównym rozbłyśnie choinka, a ulicami przejadą Mikołaje, ale nie na saniach, lecz motorach Weekend, weekendzik już tuż tuż. Pierwszy weekend grudnia wprowadzi mieszkańców Krakowa w iście świąteczny nastrój! Będzie uroczyste zaświecenie choinki na Rynku Głównym, a przy okazji również i szansa by coś pysznego zjeść, a także coś pięknego kupić na Jarmarku Bożonarodzeniowym, który tłumnie jest odwiedzany już od kilku dni. Aktywni z kolei będą mogli się wyszaleć na plenerowych lodowiskach. W niedzielę zaś Krakowem zawładną MotoMikołaje!

📢 Stuletnia karuzela i Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych w weekend na Rynku Podgórskim Więcej stoisk i więcej atrakcji niż w roku poprzednim zapowiadają organizatorzy Świątecznych Targów Rzeczy Wyjątkowych w Podgórzu. W roli głównej ta sama, co przed rokiem, ponad stuletnia wiktoriańska karuzela. Okazja na niezwykłe prezenty 2 i 3 grudnia na Rynku Podgórskim. 📢 Natalka z Andrychowa pod ECMO trafiła za późno? LPR odmówiło transportu, bo były złe warunki pogodowe. Przeprowadzono sekcję zwłok 14-letnia Natalka z Andrychowa, która zmarła na wskutek wychłodzenia 29 listopada w szpitalu w Krakowie, do szpitala w Wadowicach trafiła z temperaturą 20,5 st. Celsjusza. Tu podjęto próbę ogrzania jej i wysłania do Krakowa, gdzie powinna być podłączona pod aparaturę ECMO, która ogrzewa ciało. Wtedy pojawił się problem z transportem. LPR odmówiło, ze względu na złe warunki pogodowe. Dziewczynkę trzeba było transportować karetką pogotowia. Dzisiaj przeprowadzono sekcję zwłok. Są już wstępne wyniki.

📢 Krakowski IPN chce wybudować drugą część siedziby. Trwa remont dawnego aresztu przy ul. Czarnieckiego. Ogłoszono też przetarg na nową budowę Nieczynny od kilku lat budynek dawnego aresztu w Krakowie przechodzi gruntowny remont. Decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z 30 maja 2018r. IPN przejął trwały zarząd nieruchomości przy Czarnieckiego 3 i Rękawka 41, dzięki czemu przygotowuje tam swoją nową siedzibę, która scentralizuje dotychczas rozproszone biura krakowskiego IPN w kilku lokalizacjach. Siedziba w nowej lokalizacji ma być gotowa w przyszłym roku. Tymczasem IPN ogłosił kolejny przetarg pn. „Budowa nowego budynku Oddziału IPN w Krakowie”, który ma kosztować ponad 106 mln zł. Ten pomysł jednak nie wszystkim się spodobał. 📢 Kraków. Pod kombinatem w Nowej Hucie drogowcy rysują żółte linie. Będzie tymczasowe rondo Pod Kombinatem trwa wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu. Spod asfaltu wyglądają stare szyny tramwajowe . GDDKiA zaczyna kolejny etap prac związanych z budową drogi ekspresowej S7 w okolicy Al. Solidarności w krakowskiej Nowej Hucie. Po południowej stronie Alei Solidarności (tj. od strony węzła Kraków Nowa Huta) rozpoczyna budowę wiaduktu, którym w przyszłości ta część Alei przebiegnie nad trasą S7.

📢 Polska Miss Nastolatek 2023 została wybrana! Zobacz zdjęcia najpiękniejszej nastolatki w Polsce Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych. 📢 Co dalej z rewitalizacją Bulwarów Wiślanych w Krakowie? Na razie brak pieniędzy i uzgodnień Miasto przymierza się do rewitalizacji Bulwarów Wiślanych. Na razie gotowy jest projekt dla lewego brzegu. Dokument trafił do uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zarząd Zieleni Miejskiej nie zabezpieczył jeszcze pieniędzy na wykonanie inwestycji. Cały projekt "Wisła łączy" to koszt ponad 40 mln złotych.

📢 Ośrodek Narciarski Bania Ski w Białce Tatrzańskiej rusza od 2 grudnia. Na gości czeka wiele atrakcji i nowości Doskonałe warunki pogodowe na Podhalu sprawiły, że już w sobotę 2 grudnia otworzy się pierwsza z 18 stacji wspólnego karnetu Tatry Super Ski - Ośrodek Narciarski Bania Ski w Białce Tatrzańskiej.

📢 Kompletnie pijanej kobiecie zepsuł się samochód na autostradzie A4 pod Tarnowem. O pomoc prosiła innego kierowcę, który holował jej auto Do nietypowego zdarzenia doszło na tarnowskim odcinku autostrady A4. Policjanci zatrzymali tam auto holujące inny samochód osobowy na lince. Kierująca tym ostatnim 37-letnia mieszkanka Dębicy był kompletnie pijana. 📢 Kraków. Zniszczył siedem samochodów w Nowej Hucie. Policja właśnie go zatrzymała Mężczyzna, który niszczył samochody na terenie Nowej Hutym został zatrzymany. Sprawcą aktów wandalizmu okazał się być 32-latek. W wyniku działań mężczyzny uszkodzeniom uległo 7 samochodów. Teraz 32-latek będzie się musiał zmierzyć z konsekwencjami, gdyż zostały mu przedstawione zarzuty zniszczenia cudzej rzeczy. Ponadto działał on w warunkach recydywy, więc kara, która go czeka, może być wyższa. 📢 Kraków tonie w korkach. Rozpoczynamy akcję "Po pierwsze komunikacja!" Gigantyczne korki samochodowe na drogach, zatłoczone tramwaje, autobusy i pociągi - system transportowy Krakowa jest mocno przeciążony, na granicy wytrzymałości. Potrzebne są nowe rozwiązania, które poprawią możliwości podróżowania. Rozpoczynamy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której wraz z ekspertami poszukamy najlepszych propozycji transportowych dla Krakowa i Małopolski. Wysłuchamy uwag mieszkańców. Zaprezentujemy plany władz miasta dotyczące poprawy mobilności. Jest już gotowy dokument i projekt uchwały, którym na najbliższej sesji mają się zająć miejscy radni.

📢 Groźny, nocny wypadek w centrum Krakowa na ulicy Czarnowiejskiej. Sprawca uciekł Kraków, ul. Czarnowiejska. Wczorajszego wieczoru kilka minut po godzinie 23 doszło do groźnego wypadku drogowego w którym udział brały dwa pojazdy. Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca zdarzenia. Po zdjęciach widać, że siła uderzenia była duża, zatem i prędkość również. A przecież to centrum Krakowa, w pobliżu miasteczka studenckiego AGH. 📢 Wielki korek na południu Krakowa. Nie działa sygnalizacja na rondzie Matecznego Sznur aut ciągnie się prawie od ronda Grunwaldzkiego aż po Kamieńskiego i Wadowicką. Najgorzej jest jednak na rondzie Matecznego gdzie zawiodła sygnalizacja świetlna. Pogoda, śliska nawierzchnia i ostrożność kierowców (słuszna) potęgują korek. 📢 Kolejne różowe skrzyneczki na Politechnice Krakowskiej z darmowymi podpaskami i tamponami Dwie różowe skrzyneczki z darmowymi środkami higienicznymi dla członkiń społeczności Politechniki Krakowskiej - studentek i pracownic - zamontowano na Wydziale Mechanicznym tej uczelni, na kampusie w Czyżynach. Pojawiły się w toaletach w budynku A (parter) i w hallu głównym pomiędzy budynkami B i C (parter). To kolejna odsłona realizacji projektu, który zwyciężył w Budżecie Studenckim na PK i jest finansowany z ze środków Fundacji Politechniki Krakowskiej.

📢 Kraków. Na placu Wolnica wielkie przygotowania! Już 4 grudnia zagoszczą tam Targi Bożonarodzeniowe Na placu Wolnica już pojawiły się pierwsze konstrukcje. Organizatorzy Targów Bożonarodzeniowych w pocie czoła dokładają wszelkich starań, by to wyjątkowe miejsce w Krakowie już 4 grudnia wprowadziło mieszkańców miasta w wyjątkową atmosferę świąt. Na targach będzie można znaleźć wiele stoisk z ręcznie zdobionymi ozdobami świątecznymi i ceramiką. Nie zabraknie też miejsc, gdzie będzie można spróbować regionalnych smaków i bożonarodzeniowych specjałów. Podczas wydarzenia, które potrwa do 17 grudnia wystąpi również wiele zespołów muzycznych.

