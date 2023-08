Prasówka 2.08.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wisła Kraków. Nazwa sponsora znika z koszulek „Białej Gwiazdy”. Umowa zawieszona!”?

Prasówka Kraków 2.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wisła Kraków. Nazwa sponsora znika z koszulek „Białej Gwiazdy”. Umowa zawieszona! Tak jak szybko Wisła Kraków nawiązała współpracę z Kuchnią Vikinga, tak szybko ją zawiesiła. „Biała Gwiazda” poinformowała o tym w krótkim komunikacie. Powód? Doniesienia medialnie, z których wynika, że wiceszef tej firmy jest oskarżony o udział w grupie przestępczej.

📢 Kraków pamiętał o rocznicy Powstania Warszawskiego. W godzinę "W" zawyły syreny O 17, w godzinę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, w całym kraju, także w Krakowie, zawyły syreny. Krakowskie obchody 79. rocznicy jego wybuchu rozpoczęły się na płycie Rynku Głównego. Następnie przeniosły się do bazyliki Mariackiej, gdzie wierni modlili się w intencji ojczyzny oraz żołnierzy, którzy polegli za jej wolność. - Powstanie Warszawskie dało jasny sygnał światu: Polska jest i będzie walczyła o swoją niepodległość - przekonywał jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

📢 Wisła Kraków. Hiszpański pomocnik krok od „Białej Gwiazdy”. Zostały testy medyczne Potwierdziły się nasze informacje sprzed kilku dni. Wkrótce piłkarzem Wisły Kraków powinien zostać Marc Carbo. „Biała Gwiazda” poinformowała, że hiszpański pomocnik niebawem rozpocznie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.

Prasówka 2.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festiwal Chopin w Ojcowie, czyli muzyka w Parku Zdrojowym. Artyści wystąpili na scenie plenerowej W Ojcowskim Parku Narodowym zabrzmiały utwory Fryderyka Chopina. To miejsce coraz ciekawiej promują członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa. Po weselu, czyli widowisku inspirowanym sztuką baletową przyszedł czas na festiwal promujący muzykę w scenerii parkowej i wspomnienie wycieczki kompozytora do Ojcowa.

📢 Święto Sukiennic w Krakowie. Najstarsze polskie centrum handlowe zaprasza na wspólne celebrowanie Jeden z symboli Krakowa, nazywany najstarszym polskim centrum handlowym – Sukiennice 2 sierpnia świętują. W tym roku wspólnemu celebrowaniu będzie przyświecać hasło „Hala kupiecka Sukiennic to też muzeum”, a uczestnicy będą mieli okazję bezpłatnie zwiedzić zabytkowy obiekt, a także zobaczyć, jak wyglądało miasto w czasach, gdy w Sukiennicach zamiast bursztynów sprzedawano chleb. 📢 Winnice we Dworze w Modlnicy z prezentacją lokalnych produktów i tańcami w XIX-wiecznym stylu Zabawy w stylu szlacheckich rodzin z początku XIX wieku, nauka tańców, etykiety balowej, plener malarski, a do tego piknik z prezentacją lokalnych winnic i zwiedzanie Dworu w Modlnicy - takie atrakcje zaoferowali zarządcy dworu z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gminy Wielka Wieś. Dwór i otaczający go park na mocy porozumienia między uczelnią i samorządem gminnym jest udostępniany mieszkańcom, ich gościom i turystom na pikniki, seanse filmowe, widowiska, spotkania, koncerty.

📢 Odszedł Maciej Moszew, architekt i twórca misternych dzieł sztuki - krakowski szopkarz Muzeum Krakowa przekazało we wtorek (1 sierpnia) smutną wiadomość: odszedł Maciej Moszew (ur. 1940), architekt oraz mistrz szopkarski, który przez ponad 60 lat tworzył szopki z dziesiątkami ruchomych postaci na konkurs szopek krakowskich. Był ponad 40-krotnym laureatem pierwszej nagrody w tym konkursie. 📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie trzech aut na krajówce w Zabierzowie. Jest osoba poszkodowana We wtorek, 1 sierpnia miał miejsce wypadek w Zabierzowie na drodze krajowej nr 79. Zderzyły się trzy pojazdy dwa osobowe i jeden dostawczy. Jedna osoba została poszkodowana. Zajął się nią przybyły na miejsce zespół opieki medycznej.

📢 Męskie Granie w Krakowie. Utrudnienia potrwają dwa dni i obejmą al. Jana Pawła II i ul. Markowskiego W dniach 4 i 5 sierpnia przy Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbędzie się Męskie Granie - festiwal muzyczny, który rok rocznie gromadzi tłumy artystów i słuchaczy. Nie braknie dobrej muzyki ale też utrudnień w ruchu, które obejmą al. Jana Pawła II i ul. Markowskiego. Będą natomiast dodatkowe autobusy i tramwaje, które pomogą mieszkańcom dotrzeć do domów nawet po północy.

📢 Kraków. Przyszli zgłosić przestępstwo, a skończyło się na policyjnym pościgu Mając 2 promile alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, przywiózł do Komisariatu Policji VII w Krakowie kolegę, który padł ofiarą przestępstwa. Ale nie tylko to zaskakuje w tej historii... 📢 Sztuka ludowa na krakowskim rynku. 47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej już wkrótce Znów sztuka ludowa zawita na krakowski Rynek Główny. Już w niedzielę, 6 sierpnia odbędą się pierwsze koncerty, jednak oficjalne otwarcie 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej nastąpi w poniedziałek, 7 sierpnia o godz. 15. Tego dnia występy zespołów folklorystycznych będą trwały od godz. 12. do 18. Tegoroczna edycja targów będzie trwała do 20 sierpnia. Do stolicy Małopolski znów zjadą się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z różnych krajów.

📢 Kraków. Powstała mapa... miejskich toalet. Wiecie ile ich mamy? Znaleziono 60 Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! uruchamia internetową mapę toalet publicznych w Krakowie. Ma to być praktyczne narzędzie, które pomoże mieszkańcom łatwo zlokalizować szalety i ustalić godziny otwarcia obiektów. Podobne strony internetowe cieszą się sporą popularnością w niektórych polskich miastach. - Dlatego pomyśleliśmy, że warto zrobić coś takiego również u nas. W Krakowie dużo toalet znajduje się na uboczu, a na miejskich stronach ciężko odszukać informacje - mówi Krzysztof Kwarciak ze stowarzyszenia.

📢 Kraków. Zderzenie motocyklisty z samochodem w Tyńcu. Są ranni Ul. Tyniecka, w okolicy Karczmy Rzym. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem, są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służy ratunkowe. 📢 Kraków. Stacja PKP w Płaszowie w końcu bliska zakończenia przebudowy Ostatnim etapem prac na stacji kolejowej w Płaszowie jest budowa nowych schodów prowadzących do powiększonego przejścia podziemnego. Gotowe jest już nowe zadaszenie. W najbliższych tygodniach zakończą się pozostałe prace i stacja, po latach remontu, będzie w pełni gotowa i odnowiona. To część pakietu inwestycji kolejowych w Krakowie.

📢 Kraków. W Bronowicach jak na Mazurach? Kończą nowy park Jeziorka, pomosty, pływające kaczki. Taki krajobraz zastaniemy w parku Tetmajera, którego budowa zbliża się powoli do końca. Spokojnie może pojawić się tam również przystań dla łodzi wiosłowych, ale to pieśń przyszłości. Na razie ważne, że Bronowice zyskają znakomite miejsce do spacerów i rekreacji, 📢 ZBK ogłosiło nowy przetarg na lokale użytkowe. Do wzięcia piwnice, garaże, lokale na parterze Prawie 80 gminnych lokali czeka na chętnych, którzy chcieliby je wynająć i prowadzić w nich swoją działalność, a także tych, którzy szukają boksu garażowego. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił przetarg na najem lokali użytkowych, który zostanie przeprowadzony 17 sierpnia. Decydować trzeba się szybko - pisemne oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców ZBK (ul. Czerwieńskiego 16) do 14 sierpnia do godz. 15.

📢 Protest na placu Szczepańskim w Krakowie. Stowarzyszenie Nowa Generacja upomniało się o klimat i ochronę środowiska Manifestacja w obronie dóbr przyrody i klimatu odbyła się w poniedziałek (31 lipca) wieczorem na placu Szczepańskim w Krakowie - przed siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. "Zanieczyszczone rzeki, nielegalne składowiska odpadów, wycinka drzew - mówimy temu stanowcze NIE! To ostatni moment, by ratować naszą planetę oraz przyszłe pokolenia!" - alarmowali organizatorzy tego protestu, zachęcając do udziału w nim.

📢 Samorządowe szkoły podstawowe na medal. 21 podstawówek w Krakowie, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Opublikowaliśmy już ogólne zestawienie szkół podstawowych w Krakowie, które mogą się poszczycić najlepszymi średnimi wynikami z egzaminu 8-klasisty 2023. W tym rankingu - jak się okazało - wysokie pozycje okupują w większości szkoły prywatne, społeczne, katolickie. Teraz natomiast przygotowaliśmy zestawienie, które prezentuje wyłącznie krakowskie podstawówki samorządowe (czyli prowadzone przez miasto Kraków) - te, w których tegoroczny egzamin 8-klasisty poszedł uczniom najlepiej. Informacje o 21 takich szkołach zamieszczamy na kolejnych slajdach.

