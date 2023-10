Prasówka 19.10.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

71-letni mężczyzna z nowotworem gruczołu krokowego był pierwszym pacjentem, któremu w małopolskiej placówce publicznej wykonano pionierski zabieg radykalnej prostatektomi z użyciem robota Da Vinci. Miało to miejsce w poniedziałek, 16 października b.r., a już w środę pacjent został wypisany do domu. Robot, dzierżawiony przez szpital im. Rydygiera, będzie wykonywał rocznie 100-200 zabiegów urologicznych, chirurgicznych i ginekologicznych, a w grudniu w lecznicy ma zawitać robot ortopedyczny.

Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne.

Wisła, Soła, Skawa czy Przemsza od zawsze wyznaczały życie mieszkańców Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Kęt, Zatora czy Chełmka. Kiedyś pewnie bardziej niż obecnie, ale rozwój tych miast wciąż jest związany z tymi rzekami. Widać to również na archiwalnych zdjęciach z różnych okresów. Zobaczcie galerię zdjęć jak toczyło się życie nad Sołą, Wisłą, Skawą i Przemszą.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Tablet Pad mini marki realme to model 8,7 calowy o...

Na największe poparcie w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie osiągając tam wynik ponad 38 proc. Koalicja Obywatelska najwięcej sympatyków ma w dzielnicy Zwierzyniec - ponad 40 proc. Z kolei największe poparcie Trzeciej Drogi odnotowano w Czyżynach - 21 proc. Co ciekawe, również w tej dzielnicy najwyższy wynik osiągnęła Konfederacja - 8,5 proc. Bastionem Nowej Lewicy okazała się Krowodrza z wynikiem ponad 19 proc.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Strażnicy, patrolując ul. Barską w Krakowie, zauważyli 4 mężczyzn, jadących parami na hulajnogach w stronę Ronda Grunwaldzkiego. Patrol wezwał mężczyzn do zatrzymania się, a wtedy dwóch z nich przyspieszyło i odjechało, natomiast poruszający się drugą hulajnogą zaczęli uciekać.

Klasztor pod wezwaniem św. Kazimierza - czyli ojcowie reformaci - otrzymali na ten rok dofinansowanie ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa do kosztów opracowania projektu remontu pomieszczeń podziemi, w których spoczywają słynne mumie. Dofinansowanie pokrywa 80 proc. przewidzianych kosztów, a klasztor powinien zapewnić resztę jako wkład własny - prawie 18 tys. złotych. "Niestety z bieżących dochodów nie jesteśmy w stanie odłożyć takiej kwoty pieniędzy. Zwracamy się więc z pokorną prośbą o wsparcie na ten cel" - zaapelowali zakonnicy.

Trwa budowa Trasy Wolbromskiej, która ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi na granicy z gminą Zielonki. Prace są już mocno zaawansowane. W Krakowie trasa połączy się z infrastrukturą wybudowaną i przebudowaną w ramach prowadzenia nowej linii tramwaju do Górki Narodowej. To tu właśnie pojawią się zmiany w ruchu i utrudnienia.

10 grudnia odbędą się wybory do Rad Dzielnic. Zgłoszenia kandydatów na członków poszczególnych rad będą przyjmowane od 18 do 20 oraz od 23 do 24 października w siedzibach dzielnicowych komisji wyborczych.

W wieku 76 lat zmarł Tadeusz Piotrowski - były piłkarz i trener Cracovii, wieloletni szkoleniowiec Puszczy Niepołomice, związany też z innymi klubami, nie tylko z Małopolski. Człowiek, który w naturalny sposób wzbudzał sympatię, budował dobre relacje. - Może trudno w to uwierzyć, ale podczas ponad 30 lat pracy nigdy nie miałem żadnych konfliktów z piłkarzami - mówił kiedyś w wywiadzie.