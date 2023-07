Prasówka 19.07.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

To była wyjątkowa, gorąca, latynoska impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Specjalne pokazy i aranżacja, niesamowite show pozwoliły gościom popularnej dyskoteki poczuć prawdziwy latynoski klimat. Ponadto na sali dance wystąpił Mario Bischin, rumuński piosenkarz i producent muzyczny. Zobaczcie, co tam się działo. Mamy ZDJĘCIA

We wtorek tuż przed godziną 13 na lotnisku w Balicach wylądował opóźniony samolot z siatkarkami reprezentacji Polski, które w amerykańskim Arlington zajęły trzecie miejsce w finałowym turnieju Ligi Narodów. Fani przebrani w biało-czerwone koszulki odśpiewali im "Sto lat", a w hotelowym lobby na bohaterki prestiżowego turnieju czekał szampan.

Słysząc o sianokosach, na myśl zazwyczaj przychodzą tereny położone na wsiach. Nie tym razem. Już za niedługo największa łąka w Krakowie nabierze wiejskiego klimatu, a to wszystko za sprawą planowanego koszenia trawy, które w tym miejscu w sezonie odbywa się tylko dwa razy.

Od 15 lipca zamknięta dla ruchu drogowego została ulica Karola Darwina na odcinku ok. 250 metrów od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską. Ponadto na odcinku Elektromontaż – Wzgórza Krzesławickie wyłączony został ruch tramwajowy. Zmiany są związane z budową drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma.

Skrzyżowanie przy ul. Na Zjeździe w Krakowie, doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej i wyłączenia napięcia, linie tramwajowe 3, 6, 13, 24, 77 kierowane na trasy objazdowe. To może mocno skomplikować komunikację miejską w Krakowie i utrudnić życie pasażerom.

Dziś to - obok Zakrzówka - jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku wśród mieszkańców Krakowa. Zorganizowane plaże, ratownicy, punkty gastronomiczne, równe ścieżki i wiele atrakcji. Ponad dekadę temy zalew Bagry - choć również popularny - wyglądał zupełnie inaczej. To było dzikie miejsce! Zobaczcie w galerii naszych zdjęć!

Utalentowane dziewczyny z Krzeszowic i okolic należące do Amazing Dance Studio z Małopolski odniosły sukces podczas międzynarodowego konkursu tanecznego Dance World Cup 2023 w Bradze, w Portugalii. Zajęły 4 miejsce.

Ach, co to był za ślub! Dokładnie 3 lata temu, 18 lipca 2020 roku były prezes TVP wziął ślub kościelny w krakowskich Łagiewnikach! Wybranką 54-letniego wówczas Jacka Kurskiego została Joanna, z którą w formalnym związku był już od dwóch lat. Przed ołtarzem oboje stanęli... po raz drugi. W Krakowie na uroczystości pojawiło się wielu znanych gości, m.in. Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, przyjechali też znani dziennikarze TVP. Przejdź do galerii i zobacz pierwsze zdjęcia ze ślubu Jacka Kurskiego!