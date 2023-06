Prasówka 19.06.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W niedzielę w Czyżynach przy Szkole Podstawowej nr 155 odbył się dzielnicowy turniej w nowej dyscyplinie sportu teqball. Jest to sport, polegający na odbijaniu piłki tak, by trafiła ona w specjalnie zaprojektowany dla tego sportu stół, po stronie przeciwnika. Efektowną grę podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, kibice będą mogli śledzić w nietypowej scenerii, wśród historycznych obiektów na Rynku Głównym w Krakowie.

W niedzielne popołudnie Wisłę opanowali uczestnicy 12. Wodnej Masy Krytycznej. To inicjatywa społeczna promująca walory rekreacyjne i krajobrazowe rzeki Wisły. Jedni płynęli kajakami, inni rowerami wodnymi, a także specjalnie zbudowanymi na tę okazję tratwami z materiałów pochodzących z recyklingu.

Reprezentacja Polski na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, które rozpoczną się 21 czerwca, liczy 370 zawodniczek i zawodników. To największa reprezentacja naszego kraju w historii startów Biało-Czerwonych w zawodach multidyscyplinarnych. Do największych gwiazd imprezy będą należeli skoczkowie narciarscy Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, lekkoatletki na czele z Ewą Swobodą, Anną Kiełbasińską, Natalią Kaczmarek i Adrianną Sułek, reprezentanci w szermierce i wspinaczce sportowej oraz liczne grono kajakarek i kajakarzy. Poznajcie nazwiska wszystkich polskich zawodników.

Wielkie, płaskie metalowe stelaże rozłożone na całej długości płyty Rynku Głównego od strony ul. Szewskiej przykuwają uwagę przechodniów, bo takich konstrukcji tu jeszcze nie było. Ale też nie było tu nigdy igrzysk europejskich i zawodów w padlu oraz teqballu. Właśnie trwa budowa trybun i boisk, na których będą rozgrywane w Krakowie zawody IE 2023 w tych mało znanych dyscyplinach sportowych.

Na Bulwarze Czerwieńskim trwa Jarmark Świętojański. Wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin odbywa się w dniach od 16 do 25 czerwca. Na licznych straganach można znaleźć niezwykłe rękodzieła, biżuterie, pluszaki oraz coś smacznego do zjedzenia. Jeśli jeszcze nie byliście na jarmarku zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera, co można tam znaleźć.