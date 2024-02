Prasówka 18.02.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Abp Marek Jędraszewski na Wielki Post o nauce religii: "Dlaczego o wierze większości ma decydować mniejszość"”?

Prasówka Kraków 18.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Abp Marek Jędraszewski na Wielki Post o nauce religii: "Dlaczego o wierze większości ma decydować mniejszość" Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski wystosował list pasterski na Wielki Post. Odniósł się w nim także do trwającej debaty dotyczącej nauczania lekcji religii w szkołach. "Niestety, to wielkie dobro nauczania i wychowywania młodych pokoleń w prawdzie o Bogu i o człowieku, a w konsekwencji przekazywania im najwspanialszych wartości humanistycznych, jest ostatnio bardzo zagrożone. W imię laickich ideologii i w imię życia „jakby Boga nie było” pragnie się powrócić do nieszczęsnych dziesięcioleci PRL-u" - podkreśla w liście abp Marek Jędraszewski.

📢 Tak luksusowo mieszka Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy pełen drogich i stylowych dodatków Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Doda kilka dni temu obchodziła swoje 40. urodziny w Tajlandii. Z tej okazji zaprezentowała swoje pierwsze perfumy, których zapach odpowiedni jest dla kobiet i mężczyzn.

📢 Rondo Mogilskie do naprawy. Będą utrudnienia w ruchu dla kierowców W najbliższym tygodniu na rondzie Mogilskim planowane są prace remontowe. W związku z nimi kierowcy muszą zwracać uwagę na zmiany w organizacji ruchu.

Prasówka 18.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie mogą powstać wybiegi dla psów w Krakowie? Zgłoszenia ankietowe do 18 lutego Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowych lokalizacji wybiegów dla psów. Każdy chętny do zabrania głosu w tej sprawie może to zrobić za pomocą ankiety online. Ankiety zbierane są do niedzieli, 18 lutego.

📢 Kibice na hokejowym meczu Comarch Cracovia - GKS Katowice obejrzeli ciekawe widowisko. Znajdźcie się na zdjęciach Na mecze hokejowych "Pasów" warto przychodzić. Comarch Cracovia w piątkowym (16 lutego 2024 roku) spotkaniu 41. kolejki ekstraligi przegrali u siebie 5:6 z mistrzem Polski GKS-em Katowice. Fani obu ekip nie mogli narzekać na brak emocji, prowadzenie się zmieniało, a zwycięzca wyłoniony został dopiero w dogrywce. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Szpital im. Narutowicza w Krakowie rozbuduje SOR i wybuduje lądowisko dla helikopterów na dachu szpitala. Póki co jednak szuka środków W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie planowana jest realizacja inwestycji polegająca na rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu. Szacowana wartość inwestycji wynosi 76,2 mln zł. W 2023 r. w ramach dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Kraków, szpital opracował koncepcję rozbudowy SOR z uwzględnieniem lądowiska wyniesionego. Ponadto, uzyskał wymagane dla inwestycji uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULCP). W 2024r. w budżecie Krakowa zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (PNB). 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj Polacy w komplecie przebrnęli kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w Sapporo Kwalifikacje Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo nie sprawiły Polakom problemów, awansowała cała piątka. Wyniki dzisiaj (piątek, 16 lutego) nie zaskoczyły, najlepszy z naszej ekipy znów był Aleksander Zniszczoł, który zajął 14. miejsce. Zwycięstwo w kwalifikacjach odniósł Austriak Manuel Fettner.

📢 Kraków. Rozpoczęła się budowa Ogrodu Krakowianek przy Alejach Trzech Wieszczów Przy ul. Prądnickiej w rejonie Nowego Kleparza nieopodal fortu powstanie wyjątkowa przestrzeń upamiętniająca nadanie praw wyborczych kobietom. To Ogród Krakowianek. Co prawa w tym rejonie Krakowa istnieje enklawa zieleni, ale to raczej zielona trasa tranzytowa dla pieszych niż miejsce rekreacji i wypoczynku. Ma się to zmienić. 📢 Budowa Designer Outlet Kraków przy Galicyjskiej. Zaczęli stawiać konstrukcję wielkiego centrum handlowego. Kiedy otwarcie? Do niedawna można było zobaczyć wielką dziurę w ziemi pomiędzy Lidlem a Kauflandem przy Galicyjskiej w Krakowie. Ale teraz budowa Designer Outlet Kraków weszła w nową fazę. Widać już stawiane pierwsze konstrukcje wielkich hal, gdzie pojawią się setki sklepów. Otwarcie zaplanowano na rok 2025. Przy Galicyjskiej kompleks handlowy cały czas się rozrasta.

📢 Kraków. Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów. Rury leżą i czekają. Inwestycja przeskoczy na drugą stronę Wisły Kto spodziewał się szybkiego postępu prac przy budowie kładki Kazimierz-Ludwimów może czuć się zawiedziony. Roboty postępują, ale nie prędko zobaczymy pierwsze konstrukcje nowej przeprawy przez Wisłę. Pod dawnym hotelem Forum na Bulwarach Wiślanych przygotowano plac budowy, ustawiono długie pomarańczowe rury i... inwestycja ma przeskoczyć na drugą stronę Wisły, na ul. Podgórską. Będą utrudnienia. 📢 Zmarł ks. prof. Arkadiusz Baron, były prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 16 lutego zmarł nagle ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, teolog i profesor nauk teologicznych, były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII - poinformował w piątek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 📢 Pół roku nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Krakowie przyniosło efekty W Krakowie podsumowano pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach. Władze miasta, funkcjonariusze policji i straży miejskiej oraz pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie odnotowali wymierne rezultaty jej wprowadzenia.

