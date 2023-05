Prasówka 17.05.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znany krakowski lekarz wystawiał fałszywe L4. ZUS stracił przez to 600 tys. złotych”?

Prasówka Kraków 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znany krakowski lekarz wystawiał fałszywe L4. ZUS stracił przez to 600 tys. złotych Do Sądu Okręgowego w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko 40 osobom. Głównym oskarżonym jest znany krakowski ginekolog-położnik: 52-letni Wojciech P. Lekarz w swoim gabinecie w Krakowie i Gdowie wystawił co najmniej 130 fałszywych zwolnień lekarskich.

📢 Kraków. Z Miasteczka Studenckiego AGH znika ważny element. To tu był kiedyś słynny klub "Nadeszła wiekopomna chwila… Legendarny Lewiatan/Unimarket/stołówka... znika z krajobrazu Miasteczko Studenckie AGH" - informuje w mediach społecznościowych Akademia Górniczo-Hutnicza. Rozpoczęła się rozbiórka tego budynku, który powstał w latach 70. minionego wieku. Pierwotnie była tam stołówka. W latach 90. obiekt został natomiast przekształcony na pawilon handlowy.

📢 Ryszard Majdzik: Na spotkaniu z Donaldem Tuskiem gwizdała na mnie dzicz Rozmowa z Ryszardem Majdzikiem, legendarnym opozycjonistą, odznaczonym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, politykiem PiS, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Skawiny, który na spotkaniu Donalda Tuska z mieszkańcami Krakowa zadał trudne pytania i został wygwizdany przez zwolenników Platformy Obywatelskiej.

Prasówka 17.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cheerleaderki z Intoxu uświetniają mecze Cracovii. Mają energię! Zdjęcia Zespół taneczny Intox od jesieni uczestniczy w domowych meczach Cracovii uświetniając je efektowną oprawą. Cheerleaderki dają popisy w przerwach meczów. W ubiegłym roku zespół z Dobczyc świętował 15-lecie, a pasję łączy z sukcesami. Zdjęcia prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Zieloni przeciwni budowie reaktora SMR. Jako alternatywę proponują odnawialne źródła energii Posłanki partii Zieloni Małgorzata Tracz i Klaudia Jachira przeciwne budowie reaktora w Nowej Hucie. Argumentują to m.in. dużą ilością odpadów radioaktywnych, jakie miałby on produkować. Eksperci z Orlen Synthos Green Energy zapewniają, że o zagrożeniu nie ma mowy, bo odpady będą odpowiednio zabezpieczone. Wskazują też, że zapotrzebowanie na energię elektryczną z roku na rok jest coraz większe. 📢 Kultowe dobranocki na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Znają je dzieci PRL-u "Retro-Bajki dla najmłodszych" to jeden z bloków filmowych Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Cykl adresowany jest dla najmłodszych festiwalowiczów, kreskówki będzie można zobaczyć w sobotę, 3 czerwca, w krakowskich kinach studyjnych. 📢 Kraków. Na Dekerta kładą chodnik, później położą asfalt. W maju pojedziemy pod wiaduktem Na ul. Dekerta wykonawcy kończą prace brukarskie przy nowych chodnikach pod wiaduktem kolejowym. W drugiej połowie maja na drodze pojawi się asfalt i oznakowanie - modernizacja drogi zakończy się. Nowa organizacja ruchu ułatwi przejazd kierowcom i poprawi bezpieczeństwo innych użytkowników dróg na tej ulicy.

📢 Kraków utonie w strugach deszczu? IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami We wtorek będzie dość ciepło, a termometry wskażą od 15 do 21 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać, że przed nami deszczowe chwile w Krakowie i Małopolsce. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie w sprawie intensywnych opadów deszczu. Obowiązuje ono aż do czwartku! 📢 Szkieletory Krakowa. Niedokończone od dekad budynki. Dlaczego przerwano te budowy? Szkieletor już zamienił się w Unity Centre i szuka najemców biur. Ale w Krakowie mamy mnóstwo "szkieletorów" choć mniejszych. Każda dzielnica ma swojego. Rozpoczętą, przerwaną i niedokończoną budowę, która psuje wizerunek okolicy, marnuje miejsce, które można by lepiej wykorzystać, a czasem nawet stwarza niebezpieczeństwo np. dla bawiących się dzieci. Powodów wstrzymania takich budów może być wiele - brak środków, kłótnia wspólników, decyzja nadzoru budowlanego, wady konstrukcyjne, spór sądowy itd.

📢 Najlepsze suchary 2023! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najpopularniejsze i najśmieszniejsze suchary Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Kraków. Operatorzy hulajnóg będą płacić miastu. Opłacą też "miejski patrol" Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig zdradził nowe ustalenia po rozmowach z operatorami hulajnóg. Zapowiedział, że nie będą już oni korzystać za darmo z przestrzenni miejskiej. Ponadto mają opłacić patrol, który będzie czuwam by hulajnogi nie zagracały chodników i ulic oraz by nie stwarzały niebezpieczeństwa. Problem ponownie narósł po tym jak w jeden dzień miasto musiało usunąć ponad 80 źle zaparkowanych hulajnóg a do urzędników popłynęła fala skarg i interwencji w sprawie problematycznych jednośladów.

📢 Donald Tusk w Krakowie: "800 Plus, ale przed wyborami, na Dzień Dziecka" ZDJĘCIA W poniedziałek, 15 maja, w hali TS Wisła odbyło się spotkanie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z mieszkańcami Krakowa. Lider opozycyjnej partii w swoim przemówieniu głównie odnosił się do zaprezentowanych w weekend propozycji podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska popiera zwiększenie kwoty świadczenia wychowawczego z "500 Plus" na "800 Plus", ale dodał, że powinno to zostać przegłosowane przed wyborami i zaproponował datę 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka.

📢 Tak wygląda grób Ewy Demarczyk. "To wielka i zawstydzająca pomyłka" "Pastylka", "wielka i zawstydzająca pomyłka" - tak o pomniku, który stanął na grobie Ewy Demarczyk mówi Paweł Rynkiewicz, wieloletni partner artystki. "To dla mnie przykre i bolesne" - dodaje.

