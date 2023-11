Prasówka 15.11.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groźny wypadek w Krakowie przy Wielickiej. Dwie osoby ranne”?

📢 Groźny wypadek w Krakowie przy Wielickiej. Dwie osoby ranne We wtorkowy wieczór, 14 listopada, w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Wlotowej z Wielicką doszło do groźnego wypadku, zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala.

📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. 📢 Gigantyczny korek na al. 29 Listopada i ul. Opolskiej. Kierowcy stoją nawet blisko godzinę w korku! Gigantyczny korek powstał na al. 29 Listopada w Krakowie. Kierowcy czekają nawet godzinę na przejazd fragmentu drogi od Galerii Krakowskiej w kierunku ulicy Opolskiej! Podobny korek występuje także na ulicy Opolskiej w kierunku ronda Ofiar Katynia. Powodem utrudnień jest wymiana asfaltu. Na miejsce przyjechała policja.

Prasówka 15.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do HiT oraz wydawnictwa We wtorek przed krakowskim sądem okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa w procesie prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wydawcy książki – Białego Kruka. Pozew złożyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. Na sędziego w procesie dotyczącym podręcznika HiT został wylosowany Waldemar Żurek. Ale nie wiadomo, czy poprowadzi kolejne rozprawy, ponieważ obrońca pozwanego zawnioskował o wyłączenie sędziego z tej sprawy.

📢 Wesele w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To była tradycyjna, polska biesiada. Mamy zdjęcia z imprezy! Wesele jak z bajki odbyło się w minioną sobotę (11 listopada) w sali dance w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Sprawa gigantycznego apartamentowca przy ulicy Piłsudskiego. Mieszkańcy protestują od lat Sprawa gigantycznego apartamentowca, który ma powstać przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Krakowie, wywołała niemałe poruszenie wśród mieszkańców. Byliśmy na miejscu. Przygotowania pod budowę budynku trwają. Okazuje się, że sprawa nie jest nowa. Okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko realizacji inwestycji od około dziesięciu lat. Obawiają się, że gdy pojawią się nowi sąsiedzi, a wraz z nimi samochody, wyjazd na ulicę Piłsudskiego będzie trwał jeszcze dłużej niż teraz. Ponadto zamiast wysokiego budynku woleliby mieć przed oknami zieleń. Urzędnicy oraz inwestor zastrzegają, że na realizację inwestycji zostały wydane odpowiednie pozwolenia.

📢 Kraków. Po ulicach Grzegórzek biegał mężczyzna z maczetą. Na miejscu pojawiło się kilka radiowozów policyjnych We wtorek około godz. 14.40 krakowscy policjanci dostali zgłoszenie o tym, że w okolicy al. Pokoju z ul. Pułkownika Francesco Nullo biega mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem. Miał on wykrzykiwać różne hasła. Z relacji świadków wynika, że była to maczeta. Na miejscu szybko pojawiło się kilka radiowozów policyjnych. 📢 Kraków. Zaginął 15-letni Sebastian Kozendra. Wyszedł ze szkoły i tramwajem pojechał pod Teatr Bagatela. Tam był widziany po raz ostatni Sebastian Kozendra 13 listopada (poniedziałek) wyszedł ze szkoły i tramwajem udał się w rejon przystanku Teatr Bagatela gdzie był widziany po raz ostatni. Chłopak do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. W dniu zaginięcia 15-latek ubrany był w kurtkę dżinsową koloru czarnego ocieplaną futerkiem z naszywkami zespołów muzycznych, czarną bluzę, czarne spodnie, skórzane tenisówki koloru czarnego. Posiadał przy sobie plecak materiałowy typu wojskowego.

📢 Kraków. Dla miłośników rabat, foliaków i wypoczynku w zieleni: w Bronowicach czeka ogródek działkowy do wzięcia Pojawia się okazja, by zostać działkowcem w Krakowie. Chętnych zapewne nie braknie, przybywa bowiem zwolenników aktywnego wypoczynku na wolnym powietrzu i w otoczeniu samodzielnie wypielęgnowanej zieleni - bez konieczności opuszczania miasta. Tym razem na miłośników własnych rabat, foliaków, trawników i altan czeka jeden z ogródków przy ul. Zygmunta Starego w Bronowicach. Miasto szuka chętnego na jego wydzierżawienie w ogłoszonym właśnie przetargu. Odbędzie się on 15 grudnia. 📢 Terapia ostatniej szansy. Szpital Uniwersytecki w Krakowie wprowadzi terapię CAR-T w leczeniu nowotworów. Ścisła współpraca z Fundacją DKMS Szpital Uniwersytecki w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia nowych terapii w hematologii, czyli CAR-T. - To szansa dla tych, których wiedzieliśmy jak leczyć, jednak nie mogliśmy im zapewnić wyleczenia, bo byli to pacjenci po wielu liniach chemioterapii, u których doszliśmy już do kresu możliwości. Podkreślam, że terapia CAR-T jest mniej toksyczna i obciążająca od intensywnej chemioterapii i transplantacji, chociaż również ma swoją toksyczność i powikłania, które uczymy się leczyć - mówił prof. Tomasz Sacha, Kierownik Oddziału Klinicznego Hematologii. Terapia jest już realizowana m.in. w Gliwicach, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. W Krakowie ta terapia powinna być dostępna za ok. rok.

📢 Kraków nie zrezygnuje ze strefy czystego transportu. Urzędnicy powołują się na uchwałę Sejmiku Komitet społeczny "Kraków dla kierowców" złożył projekt uchwały ws. uchylenie na terenie Krakowa strefy czystego transportu (SCT). Teraz ma się nim zająć Rada Miasta Krakowa. Przedstawiciele urzędu nie zamierzają zrezygnować z wprowadzenia ograniczeń w ruchu dla pojazdów emitujących nadmierną ilość spalin i zanieczyszczających powietrze. W magistracie przypominają, że do wprowadzenia strefy zobowiązała miasto uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego.

📢 Kraków. Wypadek na A4 przy zjeździe na zakopiankę Kraków, zjazd z autostrady A4 na Zakopiankę, kierunek Myślenice - doszło do wypadku drogowego, samochód wjechał w bariery ochronne. Na szczęście brak osób poszkodowanych występują utrudnienia w ruchu. A zakopianka aktualnie w rejonie Gaju jest placem budowy i już występują tam zawężenia w ruchu. Kierowcy zachowajcie ostrożność i cierpliwość.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" byli gośćmi krakowskiego Forum Seniora. Jak żyją na co dzień gwiazdy słynnego programu TVP? Zwiedzają razem świat, chodzą na spacery, intensywnie ćwiczą, tańczą i łapią życie całymi garściami! Energii i witalności może im pozazdrościć niejeden nastolatek! Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz z „Sanatorium miłości” wiedzą, jak żyć pełnią życia. Byli gośćmi krakowskiego Forum Seniora, które odbyło się 13 października 2023 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak żyją na co dzień?

📢 Kraków. Pętla tramwajowa z parkingiem na Górce Narodowej prawie gotowa. Jest już nawet piękny napis. Uruchomienie w tym roku Wyjątkowo to co powstaje będzie w 99 proc. zgadzać się z tym co urzędnicy prezentowali na wizualizacjach kilka miesięcy temu. Ostateczny finał budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zbliża się, a będzie nim oddanie do użytku pętli tramwajowej i autobusowej. Konstrukcyjnie inwestycja wygląda na gotową, ale widać, że w środku trzeba jeszcze sporo dopieścić. Jest już za to napis, który dumnie informuje gdzie jesteśmy...

📢 Dwa nowe buspasy pojawią się na ulicach Krakowa. Zatrzęsienie zmian na drogach Krakowa tej jesieni Od 15 listopada na ulicach Mikołajczyka oraz Obrońców Krzyża pojawią się wydzielone pasy ruchu dla autobusów. Chodzi o poprawę czasu przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. To kolejna zmiana w ruchu na ulicach Krakowa, a tych jesienią mamy zatrzęsienie, z powodu remontów, czy objazdów. Z nowości to rozpoczęcie remontu ulicy Kozienieckiej. Ale wiele zmian dotyczy też głównych arterii Krakowa.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 79. Zderzenie samochodów, jedna osoba poszkodowana Wieczorem w poniedziałek, 13 listopada, doszło do wypadku na drodze krajowej nr 79 w Pobiedniku Wielkim w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na wysokości stacji paliw Moya. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Z relacji służb, które udzielały informacji dla Patrol998-Małopolska wynika, że jedna osoba została poszkodowana. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego przetransportował ranną osobę do szpitala. Na miejscu zdarzenia trwa akcja służb ratowniczych. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Dwa wypadki w powiecie myślenickim. Potracony rowerzysta na drodze wojewódzkiej 956 i zderzenie samochodów na drodze krajowej nr 7 W poniedziałek, 13 listopada, w Biertowicach w gminie Sułkowice na drodze wojewódzkiej 956 doszło do potrącenia rowerzysty. Nieco później, także w powiecie myślenickim, doszło do kolejnego wypadku. Tym razem na krajówce - na zakopiance w Jaworniku (gm. Myślenice) zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym i drugim wypadku są poszkodowani.

📢 Patriotyczne pieśni dla Ojczyzny i publiczności. Koncert z tańcami pod Krakowem W gminie Zielonki uczczono Narodowe Święto Niepodległości poprzez bal niepodległości, patriotyczne wieczornice, koncerty, akademie, śpiewy i tańce. Zwieńczeniem kilku dni wydarzeń upamiętniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę był Koncert Patriotyczny w hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach.

📢 Kraków. Nowa Hala Sportowa AGH oficjalnie otwarta. Teraz czekamy na sportowe sukcesy Nowa hala sportowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została oficjalnie otwarta w poniedziałek 11 listopada. Oddany do użytku w maju obiekt charakteryzuje trzykolorowa elewacja, taras na dachu i świetne warunki do treningu sportowego. Zobaczcie, jak hala prezentuje się w środku.

