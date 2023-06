Prasówka 15.06.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Protest na Rynku Głównym w sprawie aborcji. To sprzeciw wobec śmierci Doroty w Nowym Targu”?

Prasówka Kraków 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Protest na Rynku Głównym w sprawie aborcji. To sprzeciw wobec śmierci Doroty w Nowym Targu Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował w środę 14 czerwca protest na Rynku Głównym w Krakowie pod hasłem „Ani jednej więcej”. To manifestacja mająca wyrazić sprzeciw wobec śmierci Doroty z Nowego Targu, która zmarła w ciąży na sepsę. Takie przypadki budzą wątpliwości w kwestii zasad i przepisów dotyczących przerywania ciąży w momencie zagrożenia życia. Rząd zapowiedział powołanie zespołu, który ma dopracować wytyczne w sprawie przerywania ciąży, które wprowadzone zostały w 2021 roku.

📢 Apel o zasadzenie drzew w nowym parku przy ulicy Karmelickiej Podczas sesji Rady Miasta Krakowa (w środę, 14 czerwca) wystąpiła Natalia Nazim jedna z inicjatorek budowy parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. Zaapelowała o to, by w parku, który niedługo ma zostać oddany do użytku, zostały posadzone drzewa.

📢 Przebudowane ważne skrzyżowanie w Krakowie gotowe. 15 czerwca otwarcie Dobra informacja dla kierowców i pieszych. 15 czerwca zostanie otwarte dla ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego. Wybraliśmy się tam z aparatem by zobaczyć jak zmieniły się ulice i chodniki i czy faktycznie wszystko już gotowe, by puścić ruch samochodów.

Prasówka 15.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Iron Maiden zagrali mecz na stadionie Hutnika! "Może i dobrze, że skończyło sie remisem" Zobaczcie zdjęcia Iron Maiden wrócili po pięciu latach na stadion Hutnika, aby znów zagrać tu mecz! Legenda heavy metalu, zespół przebywający w Krakowie w związku z dwoma koncertami w Tauron Arenie, kilka godzin przed drugim z nich, środowym, wystawił swoją piłkarską ekipę, dowodzoną przez Steve'a Harrisa. A przeciwko gościom z Wysp przyjemność miała zagrać reprezentacja firmy Canpack, która jest biznesowym partnerem słynnej grupy.

📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? [LISTY GOŃCZE] 14.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku. 📢 Bilet kolejowy będzie obowiązywać również w tramwajach i autobusach Teraz będzie można kupić bilet kolejowy na przejazdy w Małopolsce i na jego podstawie jeździć także tramwajami i autobusami w Krakowie. W środę, 14 czerwca, miejscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

📢 Muzeum Lotnictwa świętuje 60. lat istnienia. Urodziny potrwają od czwartku do niedzieli [PROGRAM] Pokazy lotnicze, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, koncerty, wystawy, wykłady oraz piknik to wydarzenia, które złożą się na obchody 60-lecia krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Świętowanie okrągłych urodzin potrwa od 15 do 18 czerwca. 📢 W sobotę w Krakowie spektakle teatralne za darmo! Świętujemy Noc Teatrów [PROGRAM] 66 spektakli, w tym 8 przedstawień plenerowych, w wykonaniu aktorskich ekip 10 teatrów instytucjonalnych oraz kilkadziesiąt teatrów i grup nieinstytucjonalnych - w najbliższą sobotę, 17 czerwca Kraków stanie się wielką sceną teatralną. Spektakle będzie można zobaczyć za darmo - wszystko to za sprawą 16. odsłony Nocy Teatrów.

📢 Kraków poszuka sponsora tytularnego dla stadionu Wisły i hali Cracovii Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zamierza znaleźć sponsorów tytularnych dla Stadionu Miejskiego im. H. Reymana przy ul. Reymonta oraz Hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha. Gdyby to się powiodło, miasto zyskałoby dodatkowe środki na utrzymanie tych sportowych obiektów.

📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Ulica Bulwarowa w Nowej Hucie zamieniła się w trybunę do oglądania zmagań triathlonistów Na zamkniętej od kilku dni ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tu już niedługo będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. Igrzyska potrwają od 21 czerwca do 2 lipca. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się Bulwarowa. 📢 Szykuje się nowe krakowskie święto: Obwarzanek Day. Będą darmowe przekąski Wawel, Sukiennice, Smok Wawelski, "Adaś", Lajkonik - krakowskie symbole niejedno mają imię. Z miastem kojarzy się także tradycyjna krakowska przekąska: obwarzanek. W tym roku, po raz pierwszy, będziemy obchodzić święto obwarzanka. 📢 Nielegalne wyścigi na ulicach Krakowa. Tyle mandatów, że można byłoby kupić auto! Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w godzinach wieczorno-nocnych postanowili rozprawić się z nielegalnymi wyścigami na ulicach Krakowa. Efekty? Dziesiątki mandatów na gigantyczną łączną kwotę.

📢 Tłum fanów Iron Maiden w Krakowie. Tauron Arena wypełniona do ostatniego miejsca! Dwa koncerty legendarnej heavy metalowej grupy Czarne skóry, dżinsy i koszulki z mrocznymi okładkami z płyt Iron Maiden. Sporo tak ubranych osób można spotkać w Krakowie. Zawitali do miasta na koncerty legendarnej grupy heavy metalowej Iron Maiden, która przez dwa dni koncertuje w Tauron Arenie Kraków. Na pierwszym koncercie we wtorek, 13.06, krakowska hala wypełniła się do ostatniego miejsca! Niemal dwugodzinne show, z niezmordowanym Brucem Dickinsonem (64 lata!) przy mikrofonie, spełniło oczekiwania tłumu fanów.

📢 Przystanek premetra przy Karmelickiej czy Teatrze Bagatela? Ruszają konsultacje społeczne w sprawie kluczowej inwestycji dla Krakowa W środę, 14 czerwca, odbędzie się pierwsze z ważnych spotkań dla mieszkańców w ramach konsultacji społecznych dotyczących aspektów środowiskowych dla budowy pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice domu handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

📢 Kraków. Postęp prac na 29 Listopada. Kiedy skończy się przebudowa? Na razie wprowadzane są kolejne zmiany w ruchu Na rozbudowywanej al. 29 Listopada w Krakowie widać już jak szeroka i bardziej przyjazna dla kierowców będzie to droga po zakończeniu inwestycji. Zobaczcie na zdjęciach z drona. Smutne jednak jest to, że po tylu miesiącach prac i utrudnień ciężko dopatrzeć się nowych pasów ruchu, które już pokrył asfalt. Widać podbudowę pod nowe odcinki jezdni, ale jeszcze długo nimi nie pojedziemy. Postawiono nowe wiadukty, prace postępują na całym odcinku, a 15 czerwca wprowadzone zostaną kolejne zmiany w ruchu. Nową drogą wyjazdową na Warszawę pojedziemy gdzieś na przełomie 2023 i 2024 roku. 📢 Kraków. Miasteczko studenckie już bez studentów. Zamienia się w bazę igrzysk europejskich. Zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka Student mieszkający na miasteczku AGH przywiązany jest do swojego pokoju, pubu, najbliższego spożywczaka i przystanku, z którego dojeżdża na zajęcia. Ale w szerszym kontekście miasteczko studenckie to potężne osiedle, którego nie powstydziłby się żaden duży deweloper. No, może zostawiono tu za dużo wolnej przestrzeni i zieleni, a trendy w budownictwie są dziś zupełnie inne. Tymczasem osiedle to zamienia się w wielką bazę dla sportowców igrzysk europejskich, które za chwilę startują w Krakowie i Małopolsce. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Kraków. Problemy z komunikacją na Woli Justowskiej. Nagłe zamknięcie ulicy 28 Lipca 1943 W związku z informacją otrzymaną z Zarządu Transportu Publicznego i awaryjnym wyłączeniem z ruchu ul. 28 Lipca 1943 w dniu 14 czerwca 2023 roku (środa) od ok. godz. 9 do ostatnich kursów zostaną wprowadzone poniższe zmiany w komunikacji autobusowej. 📢 Światowy Dzień Krwiodawstwa. Jakiej grupy krwi potrzebują krakowianie? Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa. Jakiej krwi najbardziej brakuje w Krakowie? Ile krakowianie oddają krwi? Jeden z portali internetowych natu.care postanowił odpowiedzieć na te pytania. Dlaczego oddawanie krwi jest takie ważne? Mamy XXI wiek: niedawno odbył się pierwszy pasażerski lot w kosmos, a nadal nie umiemy wyprodukować sztucznej krwi. Jedynym sposobem na pozyskanie tego drogocennego leku jest pobranie go od dawcy. Chcesz zostać jednym z nich? Poniżej dowiesz się wszystkiego, o tym jak oddać trochę swojego czerwonego złota.

📢 Wisła Kraków odrzuciła ofertę funduszu z Dubaju. Jarosław Królewski: Mamy swój pomysł w klubie na kolejne miesiące Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski ogłosił na Twitterze, że klub nie skorzysta z oferty inwestycyjnej, która została jej przedstawiona w ostatnich miesiącach. Nie padła nazwa podmiotu, który chciał przejąć Wisłę, ale z naszych informacji wynika, że chodzi o fundusz Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland, na czele której stoi Szwajcar Paolo Urfer. 📢 Park Zielony Jar na Wzgórzach Krzesławickich zostanie zmodernizowany. Zbudują też publiczną toaletę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg m.in. na modernizację siłowni zewnętrznej, placu zabaw, nasadzenia zieleni i długo wyczekiwaną budowę toalety. Oferty można składać do 22 czerwca. Do tej pory udało się już zmienić nawierzchnię boiska i ogrodzić je wysoką siatką a także wyremontować schody prowadzące do parku.

iPolitycznie - Dominik Tarczyński - skrót 3