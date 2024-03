Prasówka 15.03.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w ławach radnych, skryte pod spodem szuflad, ujrzały światło dzienne niezwykłe skarby – siedem ilustracji. Ich twórcą okazał się być sam profesor Wiktor Zin, postać legendarna w Krakowie, znany zarówno z geniuszu architektonicznego, jak i z pasji do przekazywania wiedzy nie tylko studentom, ale także poprzez telewizyjny program "Piórkiem i Węglem". O odkryciu poinformowało Muzeum Krakowa.

W siedzibie Zarządu infrastruktury Sportowej w Krakowie gościła legenda skoków narciarskich – Adam Małysz. Obecny Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, urzędujący na co dzień w naszym mieście, spotkał się z dyrektorem ZIS Krzysztofem Kowalem. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy miasta Krakowa i Polskiego Związku Narciarskiego oraz rozwoju bazy sportów zimowych w stolicy Małopolski.

W Krakowie na ul. Bora-Komorowskiego, przy tamtejszym centrum handlowym (Krokus) doszło w czwartek (14 marca) około godz. 16.30 do wypadku z udziałem radiowozu i dwóch samochodów osobowych. Jak się dowiadujemy, w wypadku ucierpieli dwaj policjanci. Trafili do szpitala. Innych poszkodowanych nie ma. W rejonie tego zdarzenia po południu trwały utrudnienia na drodze, ok. godz. 18 już się powoli kończyły.