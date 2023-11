Prasówka 14.11.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Wieczorem w poniedziałek, 13 listopada, doszło do wypadku na drodze krajowej nr 79 w Pobiedniku Wielkim w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na wysokości stacji paliw Moya. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Z relacji służb, które udzielały informacji dla Patrol998-Małopolska wynika, że jedna osoba została poszkodowana. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego przetransportował ranną osobę do szpitala. Na miejscu zdarzenia trwa akcja służb ratowniczych. Są utrudnienia w ruchu.

W poniedziałek, 13 listopada, w Biertowicach w gminie Sułkowice na drodze wojewódzkiej 956 doszło do potrącenia rowerzysty. Nieco później, także w powiecie myślenickim, doszło do kolejnego wypadku. Tym razem na krajówce - na zakopiance w Jaworniku (gm. Myślenice) zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym i drugim wypadku są poszkodowani.

Nowa hala sportowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została oficjalnie otwarta w poniedziałek 11 listopada. Oddany do użytku w maju obiekt charakteryzuje trzykolorowa elewacja, taras na dachu i świetne warunki do treningu sportowego. Zobaczcie, jak hala prezentuje się w środku.

13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich.

W sobotę, 18 listopada br. od godz. 5:00 obowiązywać będzie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawią się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej i będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października br. Ten etap zmian w organizacji ruchu potrwa do połowy przyszłego roku.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, powstające przy Bora-Komorowskiego w Krakowie, robi wrażenie. Na dachu prawie gotowy park, wygląda to jak budowla z filmów science-fiction. A obok budynku plac do rekreacji. Z kolei droga prowadząca do placówki to już nie rozkopana ziemia, ale wstęga asfaltu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z drona. Kiedy otwarcie Cogiteonu? Miało być jesienią 2023, jesień w pełni, prace trwają...