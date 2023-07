Prasówka 14.07.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek na torach. Bardzo duże opóźnienia w kursach pociągów”?

Prasówka Kraków 14.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek na torach. Bardzo duże opóźnienia w kursach pociągów W czwartek (13 lipca) popołudniu otrzymaliśmy informacje od pasażerów, którzy nie mogą wydostać się z Krakowa pociągami. Niektóre kursy są opóźnione nawet o trzy godziny. Ustaliśmy, że utrudnienia spowodowane są tragicznym wydarzeniem, do jakiego doszło w rejonie stacji Kraków Mydlniki.

📢 Kraków. Lokale użytkowe do wzięcia. Teraz można je oglądać, a aukcja - 31 lipca ZDJĘCIA Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił kolejną aukcję na najem gminnych lokali użytkowych. Pomieszczania, w których można prowadzić sklep, punkt usługowy albo otworzyć działalność gastronomiczną, a także miejsca postojowe w garażach czekają na nowych najemców m.in. na Starym Mieście, Kazimierzu, Grzegórzkach, ale też na Żabińcu, przy ul. Mogilskiej czy na osiedlach nowohuckich. Miasto oferuje do wynajęcia zarówno niespełna 6-metrową piwnicę, jak i np. lokale ponad 200-metrowe.

📢 Kraków. Wielka Wyprawa Maluchów dojechała na Rynek Główny Najbardziej utytułowani polscy kierowcy za kierownicami Fiatów 126p wyruszyli 4 lipca z Bielska-Białej do Monte Carlo. Przejechali ponad 4 tys. kilometrów, żeby zebrać milion złotych na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. 13 lipca na Rynku Głównym w Krakowie odbył się finał Wielkiej Wyprawy Maluchów Monte Carlo 2023.

Prasówka 14.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gwałtowne burze przechodzą nad Małopolską. Zalane drogi, podtopienia domów W związku z intensywnymi burzami, które przechodzą w czwartkowe popołudnie nad Małopolską, miejscami doszło do lokalnych podtopień. Najgorsza sytuacja jest przede wszystkim w Wieliczce, gdzie w samym centrum miasta wody na ulicach jest miejscami aż po kolana. Ze skutkami deszczu muszą też walczyć strażacy w powiecie tarnowskim. Z kolei w Niepołomicach piorun strzelił w dom.

📢 Proszę mi mówić: Pan Samochodzik. Krakowski aktor w nowej roli Na imię ma Tomasz, jest muzealnikiem, jeździ dziwnym pojazdem, otacza się nastoletnimi poszukiwaczami przygód. Odnalazł niejeden skarb. Pan Samochodzik. W najnowszej produkcji Netflixa "Pan Samochodzik i templariusze" w postać słynnego kustosza wcielił się krakowski aktor Mateusz Janicki. 📢 Rekrutacja 2023 w Krakowie. W najbardziej obleganej klasie w szkole średniej 10 kandydatów na jedno miejsce TOP 10 W najpopularniejszym w tym roku krakowskim liceum chciałoby się od września uczyć 600 absolwentów podstawówek. Przypada tam średnio 2,68 kandydata na jedno miejsce. Tym najbardziej obleganym liceum w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie jest IV LO im. Tadeusza Kościuszki. Natomiast najbardziej szturmowana klasa w stolicy Małopolski to - tak jak przed rokiem - ta dla przyszłych techników programistów (w Technikum Łączności): o jedno miejsce walczy tu 10 kandydatów.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom. 📢 Tysiące drzew pod topór w Krakowie. Wszystkiemu winny tramwaj: do Mistrzejowic, Górki Narodowej. Jednak czy na pewno? Media często piszą, że w mieście trzeba wyciąć tysiące drzew pod budowę linii tramwajowych. Prezes krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto Paweł Hałat zwraca jednak uwagę, że pod same tory usuwa się niewiele roślin. Większość znika, bo koliduje z tzw. infrastrukturą towarzyszącą. Chodzi o parkingi Park and Ride, chodniki, ścieżki rowerowe, rozbudowywane drogi itp. - Wszystkiemu zatem nie jest winny tramwaj - podkreśla Hałat. Obecnie największe emocje budzi wycinka towarzysząca budowie trasy do Mistrzejowic. Kraków zapowiada, że chce uratować jak najwięcej drzew. Pierwotnie planowano usunąć 1059.

📢 Kraków. Boiska na Trasie Łagiewnickiej zmorą mieszkańców Mieszkanka okolic Trasy Łagiewnickiej przysłała do nas list i film. Pokazuje na nim jak funkcjonowania boisk sportowych, które powstały nad tunelem trasy w okolicy ul. Zbrojarzy uprzykrzają życie mieszkańców. Czytelniczka twierdzi, że po godz. 22 z boisk nadal korzysta młodzież i nie służą tylko dla sportu, ale też dla nocny imprez. Ma żal do spółki Trasa Łagiewnicka, że nie zabezpieczyła mieszkańców przed ubocznymi skutkami tej w zamyśle dobrej inwestycji. 📢 Kraków. Oszustwo na parkomat. Nie skanuj naklejonego kodu QR Nie skanuj kodów QR umieszczonych na parkomatach! Na niektórych krakowskich parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. Jest to oszustwo, które objęte zostało już policyjnym śledztwem. Pracownicy ZDMK usuną naklejki, po zabezpieczeniu śladów przez policję. Do tego czasu prosimy o ich pozostawienie na urządzeniach i zgłoszenie pod numerem: 12 616 71 77 lub 12 616 75 55.

📢 Zwierzęta w płonącym budynku gospodarczym pod Krakowem. Ewakuowano je, a obiekt spłonął doszczętnie Groźny pożar wybuchł w Dębniku w gminie Krzeszowice w środę późnym popołudniem. Płonął budynek gospodarczy, a właściwie dwa budynki, w których były zwierzęta. Udało się je ewakuować. Jeden budynek udało się uratować, drugi obiekt gospodarczy spłonął doszczętnie. 📢 Ważne inwestycje w Kokotowie. Mieszkańcy zyskają bezpieczny przejazd pod torami kolejowymi. Wkrótce koniec robót budowlanych Kończy się budowa bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi przy przystanku Kokotów (gmina Wieliczka). W najbliższych tygodniach mieszkańcy sąsiednich miejscowości zyskają miejsce do bezpiecznego przekraczania linii kolejowej. Z kolei obok powstanie parking umożliwiający łączenie podróży.

📢 Zakrzówek w Krakowie. Jeden basen naprawiony, czas na kolejny Zakończył się serwis basenu o głębokości 120 cm na Zakrzówku w Krakowie. To ten, w którym doszło ostatnio do uszkodzenia dna. Prace konserwacyjne będą teraz trwały przy niecce 80 cm. "Takie gruntowne serwisy przejść musi każdy z basenów. Prace prowadzone są przez wykonawcę inwestycji" - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

📢 Metamorfozy stadionu Wisły Kraków. Zobacz, jak zmieniał się obiekt przy Reymonta ZDJĘCIA Stadion Miejski im. Henryka Reymana przechodzi kolejną metamorfozę. Tym razem, z uwagi na Igrzyska Europejskie 2023, zmieniono elewację, a teraz następuje wymiana murawy. W przeszłości obiekt przy Reymonta w Krakowie przechodził mnóstwo większych i mniejszych modernizacji, a ostatnie zabiegi to lifting za - bagatela - ponad 100 mln zł służący poprawie wyglądu i zmniejszeniu kosztów utrzymania. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak ewoluował stadion użytkowany przez Wisłę i jak prezentuje się obecnie, gdy prowadzone są prace związane z boiskiem. 📢 Znamy 10 najpopularniejszych kierunków studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wszyscy chcą być informatykami W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończył się pierwszy cykl rekrutacyjny. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów z największą liczbą osób na miejsce dominują, co nie jest zaskoczeniem, te z branży IT. Wśród kierunków z największą liczbą podań także króluje informatyka.

📢 Kraków. Sklepy second hand - instrukcja obsługi jak kupować tanie ubrania Zakupy przez internet niewątpliwie ułatwiły wielu osobom życie. Jedno szybkie wyszukanie pokaże, gdzie dokładnie można dostać produkt, a po kilku kliknięciach może on już być w drodze do klienta. Jest to szybkie i proste, ale też wiąże się z wieloma konsekwencjami dla środowiska, a także naszego portfela. Dlatego właśnie second handy, przez niektórych nazywane lumpeksami, od kilku lat przeżywają renesans. Dzięki nim kupowanie nowych elementów garderoby może być tanie i przyjazne środowisku.

📢 Zderzenie motocyklisty z samochodem ciężarowym. Wypadek na drodze wojewódzkiej pod Krakowem, jedna osoba ranna Groźne wypadek w Liszkach na drodze wojewódzkiej nr 780. W środę, 12 lipca po południu motocyklista zderzył się z pojazdem ciężarowym. Motocyklista został ranny. Przyleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R6.

📢 Piana i żółty kolor wody. Rzeka Wilga znów w centrum zainteresowania aktywistów i straży pożarnej. Ostatnio doszło w niej do śnięcia ryb W rzece Wildze poniżej ulicy Ludwisarzy w Krakowie pojawiła się piana, a woda przybrała żółty kolor. Świadkowie twierdzą, że w okolicy unosi się smród. O sprawie zaalarmował nas Paweł Chodkiewicz, strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która stwierdziła, że woda w rzece jest mętna, co jej zdaniem prawdopodobnie jest efektem wykonania jakiegoś odwiertu w sąsiedztwie Wilgi. 📢 Arcybractwo i miasto są po pierwszych rozmowach ws. willi Modrzejówka w Krakowie. O sprzedaży nie ma mowy, ale... Arcybractwo Miłosierdzia, które opiekuje się zabytkową willą Modrzejówka, nie jest chętne odstąpić zabytku na rzecz miasta - ani w formie sprzedaży ani np. dzierżawy. Tak wynika z odpowiedzi jaką Prezydent Jacek Majchrowski wystosował do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza. Tymczasem, jak informuje Arcybractwo Miłosierdzia, dzierżawa obiektu jak najbardziej jest brana pod uwagę.

📢 Tropiki w Krakowie? Obok przystanku tramwajowego urosło... drzewko figowe Chociaż wysokie temperatury w Krakowie w ostatnich dniach mocno doją się we znaki, to do tropikalnych klimatów jeszcze nam daleko. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, aby w Krakowie przy przystanku tramwajowym, pomiędzy wiatą, a ogrodzeniem urosło.. drzewko figowe. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało o niecodziennej sytuacji na swoim profilu w mediach społecznościowych. Natomiast o całej sytuacji zaalarmowała jedna z pasażerek komunikacji miejskiej.

