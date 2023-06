Prasówka 14.06.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wisła Kraków nie skorzysta z oferty inwestycyjnej funduszu z Dubaju. Jarosław Królewski: Mamy swój pomysł w klubie na kolejne miesiące ”?

Prasówka Kraków 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wisła Kraków nie skorzysta z oferty inwestycyjnej funduszu z Dubaju. Jarosław Królewski: Mamy swój pomysł w klubie na kolejne miesiące Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski ogłosił na Twitterze, że klub nie skorzysta z oferty inwestycyjnej, która została jej przedstawiona w ostatnich miesiącach. Nie padła nazwa podmiotu, który chciał przejąć Wisłę, ale z naszych informacji wynika, że chodzi o fundusz Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland, na czele której stoi Szwajcar Paolo Urfer.

📢 Fani Iron Maiden przybyli do Krakowa. Dwa koncerty legendarnej heavy metalowej grupy Czarne skóry, dżinsy i koszulki z mrocznymi okładkami z płyt Iron Maiden. Sporo tak ubranych osób można spotkać w Krakowie. Zawitali do miasta na jeden z koncertów legendarnej grupy heavy metalowej Iron Maiden, która przez dwa dni koncertuje w Tauron Arenie Kraków.

📢 Park Zielony Jar na Wzgórzach Krzesławickich zostanie zmodernizowany. Zbudują też publiczną toaletę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg m.in. na modernizację siłowni zewnętrznej, placu zabaw, nasadzenia zieleni i długo wyczekiwaną budowę toalety. Oferty można składać do 22 czerwca. Do tej pory udało się już zmienić nawierzchnię boiska i ogrodzić je wysoką siatką a także wyremontować schody prowadzące do parku.

Prasówka 14.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Krakowie powstanie olbrzymie Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira. Jedno z największych w Europie Osiem hydraulicznych oraz dwa stacjonarne symulatory lotu, możliwość szkolenia do 500 osób dziennie, 150 nowych wysokowyspecjalizowanych miejsc pracy – tak prezentować się będzie najnowocześniejsze i największe Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira w Europie Centralnej. Całość ma kosztować 600 milionów złotych. Zostanie wzniesione kilkaset metrów od budynku terminalu pasażerskiego Kraków Airport. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

📢 Barbara Kurdej-Szatan na koncercie w Wieliczce. Wyjątkowe spotkanie w rodzinnym klimacie Barbara Kurdej-Szatan to nie tylko blondynka z popularnej reklamy. Udziela się na scenie teatralnej, ekranie, ale okazuje się też, że koncerty w jej wykonaniu wypadają niezwykle. Jak było na ostatnim? Zobaczcie sami! 📢 Śmiertelny wypadek w Niepołomicach. Czołowe zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym W Niepołomicach na ul. Wimmera doszło do wypadku we wtorek, 13 czerwca około godz. 8.20 rano. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba została ciężko ranna. To kierowa samochodu osobowego 45-letni mężczyzna. Mimo prób nie udało się go uratować. Zginął. 📢 Panoramiczny pociąg kursuje już przez Kraków. Ale widoki! Warto kupić bilet Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

📢 Podejrzany o pedofilię zatrzymany na Plantach w Krakowie. Myślał, że umówił się z 12-latką Wolontariusze poznańskiej Fundacji Dzieciak w Sieci przy pomocy krakowskiego Stowarzyszenia Stop Pedofili STPD ujawnili mężczyznę o skłonnościach pedofilskich. Podejrzany to Artur B., lat 56 mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna rozmawiał wcześniej z "wabikami" fundacji myśląc, że rozmawia z dziewczynkami w wieku 12-13 lat. 📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Coraz dłuższa lista muzycznych gwiazd na ceremonię otwarcia. Wśród nich zwycięzca Eurowizji Już za nieco ponad tydzień na stadionie Wisły w Krakowie otwarte zostaną III Igrzyska Europejskie 2023. Organizatorzy ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących ceremonii rozpoczynającej imprezę. Znacznie wydłużyła się lista muzycznych gwiazd, które zaśpiewają podczas wydarzenia. Wśród są nich są legendy polskiej sceny, wchodzące gwiazdy, a także zwycięzca Eurowizji z 2022 roku.

📢 Festiwal Kolorów 2023 w Krakowie. W niedzielę będzie naprawdę tęczowo! Cogodzinne wspólne wyrzuty w górę barwnego pudru Kolory Holi, pokrywającego uczestników tęczowymi barwami to główny punkt programu Festiwalu Kolorów. Lubiana impreza powraca do Krakowa, w niedzielę, 18 czerwca. Wstęp wolny na wydarzenie. 📢 Kraków. Kradli z działek sprzęt ogrodniczy. Złodziei razem z łupami znaleziono w jednym z krakowskich pustostanów Krakowscy policjanci zatrzymali i przedstawili zarzuty trzem osobom, które włamały się do budynku na terenie ogródków działkowych przy ul. Polnych Kwiatów w Krakowie i ukradły kosiarki oraz inny sprzęt. Okazało się, że jeden z mężczyzn odpowiada również za kradzieże na działkach, które miały miejsce pod koniec maja br. Złodzieje odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Kraków. Aleja Róż w Nowej Hucie po przebudowie doczekała się czerwonych róż Skuto beton, wysypano ziemię, położono zielony dywan z trawy. Ale czegoś ciągle brakowało. W końcu jednak na alei Róż w Nowej Hucie w Krakowie zakwitły piękne czerwone róże. Czy wszystkie są czerwone? Sprawne oko wypatrzy różowych lub białych intruzów. Aleja wygląda pięknie, a gdy róże podrosną będzie jeszcze piękniej. Czas zapomnieć o betonozie, którą w to miejsce dziesiątki lat temu sprowadził pomnik Lenina.

📢 British Lion na Kamiennej w Krakowie. Koncert porwał fanów British Lion to zespół basisty Iron Maiden - Steve'a Harrisa. Hardrockowa grupa zagrała 12 czerwca w krakowskim Hype Parku przy Kamiennej. A dziś Harris wraca do Iron Maiden - nie ma daleko, legendarna metalowa grupa zagra dwa koncerty w Tauron Arenie Kraków, 13 i 14 czerwca.

📢 Deep Purple i Nazareth zagrali w Krakowie. Show legend rocka na Mocne uderzenie - Hard Rock Heroes Festival w Tauron Arenie Brytyjskie grupy Deep Purple i Nazareth to największe gwiazdy jednodniowego Hard Rock Heroes Festivalu, który odbył się 12 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. 📢 Muzeum Czartoryskich otwarte w całości po długoletnim remoncie Klasztorek, ostatnia część, która historycznie była pierwszym miejscem, gdzie pokazywano zbiory Czartoryskich. To symboliczne zakończenie całego procesu przeprowadzki kolekcji do Krakowa – mówił Andrzej Szczerski, otwierając dla zwiedzających w poniedziałek, 12 czerwca, Klasztorek – ostatnią wyremontowaną część Muzeum Czartoryskich.

📢 Ogromna ryba złowiona w Wiśle pod Wawelem. Jest niczym "prawdziwy smok wawelski" Gigantyczna ryba została złowiona niespełna 100 metrów od Wawelu. To nie jedyna zdobycz Pawła Kabata z Brzeska, który łowienie ogromnych ryb ma we krwi. Ta jednak zwraca szczególną uwagę, bo jak sam przyznaje "jeszcze nigdy tak długo nie pracowałem na złowieniem jednej ryby". Swoją zdobyczą Paweł pochwalił się na swoim profilu w mediach społecznościowych. 📢 Tramwaj do Mistrzejowic. Mieszkańcy poznali plany dotyczące wycinki drzew na linii od ronda Młyńskiego do ronda Barei Za nami pierwsze spotkanie informacyjne związane z planowaną budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wykonawca, projektant i urzędnicy spotkali się w poniedziałek, 12 czerwca z mieszkańcami, by przedyskutować kwestię wycinki zieleni na obszarze od ronda Młyńskiego do ronda Barei. Jak mogliśmy usłyszeć jedną z najbardziej poszkodowanych pod kątem wycinki drzew stanie się ul. Lublańska, wzdłuż której pod pień pójdzie około 100 drzewostanów.

📢 Kraków. Tradycja przeszła z ojca na syna. W czwartek tradycyjny pochód Lajkonika, a po raz pierwszy w jego postać wcieli się Mariusz Glonek Nowy Lajkonik już ćwiczy. Po raz pierwszy wcieli się w tę postać Mariusz Glonek, syn ustępującego Lajkonika. Zbigniew Glonek w ubiegłym roku po raz ostatni - po 35 latach - przeszedł ulicami Krakowa w tej roli.

📢 Kraków. Poszukiwani przez policję bliźniacy. Są podejrzani o handel narkotykami Kraków, 28-letni Maciej Ogorzałek i 28-letni Jakub Ogorzałek poszukiwani listem gończym. Bracia Maciej i Jakub poszukiwani są na podstawie listów gończych wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. 📢 Kraków bez nowej plaży nad Wisłą? Tego lata nie będziemy się opalać na piasku koło hotelu Forum W czerwcu miała zostać otwarta plaża nad Wisłą w sąsiedztwie balonu widokowego i budynku po dawnym hotelu Forum, który obecnie częściowo jest wynajmowany pod działalność punktów gastronomicznych. W tym roku krakowianie i turyści z plaży jednak jeszcze nie skorzystają. Pojawiły się bowiem opóźnienia związane z uzyskaniem pozwoleń na realizację inwestycji.

