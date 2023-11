Prasówka 13.11.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Michałowice. Bulwersujący zwrot w sprawie pobitego 12-latka. "Trafił cwaniak na większego cwaniaka" Zarzuty dotyczące zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała postawiono 17-latkowi z powiatu krakowskiego, który poniżał i pobił 12-latka w Michałowicach. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia. Tymczasem w sieci pojawił się kolejny film, stawiający całą sprawę w nieco innym świetle. Widać na nim pobitego przez 17-latka, 12-latka, który... zaczepia i zastrasza innego chłopca. Nie wiadomo, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Sygnały o wcześniejszym, wulgarnym zachowaniu 12-letniego chłopca, dotarły do nas również od naszych Czytelników.

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody są osoby ranne W niedzielę, 12 listopada na autostradzie A4 w okolicy Podłęża w gminie Niepołomice doszło do wypadku. Późnym popołudniem na autostradzie zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby poszkodowane. Na miejsce wezwano ratowników w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku Krakowa.

📢 Uczcili niepodległość wspominając walki powstańców pod Krakowem. Widowisko teatralne w Skale Obóz powstańczy w Ojcowie, zaciągający się młodzi ludzie do walk z Moskalami, a także życie w zaborach: rosyjskim i austriackim, bitwy i potyczki ochotników w czasie powstania styczniowego. To sceny z widowiska teatralnego przedstawionego przez młodzież i ich nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wydarzenie było okazją do świętowania niepodległości, a jednocześnie 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika.

Na Rynku Głównym w Krakowie manifestowali solidarność z Palestyną pod hasłem "Stop ludobójstwu" W niedzielę, 12 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się demonstracja pod hasłem "Stop ludobójstwu! Kraków solidarny z Palestyną!". Manifestanci sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, które prowadzą do ofiar śmiertelnych wśród cywilnej ludności Palestyny.

📢 Garbarnia Kraków mimo osłabienia wygrała z Orlętami Radzyń Podlaski w meczu III ligi Piłkarze Garbarni Kraków w 16. kolejce grupy czwartej III ligi pokonali na swoim stadionie Orlęta Radzyń Podlaski 1:0. Zwycięską bramkę w meczu (12 listopada 2023 r.) strzelili grając w liczebnym osłabieniu. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Województwo cieszyńsko-krakowskie z Krakowem i Bielsko-Białą, ale bez Tarnowa? Jest koncepcja korekty granic administracyjnych w Polsce Instytut Sobieskiego opublikował raport "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju". Autor opracowania dr Łukasz Zaborowski podział województw z 1999 r. ocenia jako "przypadkową hybrydą". Proponuje 4 warianty korekty obecnych granic województw. Jeden z nich, najbardziej radykalny zakłada ograniczenie liczby województw z 16 do 12, w którym powstałoby województwo cieszyńsko-krakowskie z dwoma głównymi ośrodkami Krakowem i Bielsko-Białą, ale bez Tarnowa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wszystkie cztery propozycje zmian granic województw.

📢 Kraków. Tramwaj do Górki Narodowej. Nie mogła doczekać się nasadzeń, więc sama posadziła kwiatki Tramwaj do Górki Narodowej już jeździ, są nowe ulice, tory, estakady i... dziury pod drzewa. Ale drzew ciągle brak. Jedna z mieszkanek, która interesuje się inwestycją postanowiła zachęcić urzędników do działania. I obok pustych dziur posadziła kwiatki. Twierdzi, że urzędnicy ciągle nie przedstawili mieszkańcom całościowego pomysłu na zieleń w tym rejonie, który czeka na rewitalizację, bo wcześniej był placem budowy. 📢 Jedyne takie wydarzenie dla miłośników narciarstwa. W Tauron Arenie odbywa się Snow Expo ZDJĘCIA Nie wiesz gdzie pojechać na narty lub deskę i jaki wybrać sprzęt? Informacje o tym można zdobyć na „Snow Expo – nie tylko dla narciarzy 2023″. To wydarzenie odbywa się w Tauron Arenie Kraków.

📢 Wojsko zaprezentowało sprzęt bojowy w ramach defilady w Krakowie z okazji Święta Niepodległości ZDJĘCIA Krakowskim uroczystościom związanym z obchodami Narodowego Święta Niepodległości towarzyszył pokaz pojazdów służb mundurowych na placu Jana Matejki. Odbyła się też tradycyjna defilada pojazdów reprezentacyjnych i formacji konnych. 📢 Prezes PiS Jarosław Kaczyński przestrzegał w Krakowie: Polska może zmienić się w kraj zarządzany z zewnątrz W Narodowe Święto Niepodległości do Krakowa przyjechał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w uroczystościach patriotycznych. Najpierw w Katedrze Wawelskiej wziął udział w mszy świętej. Później wziął udział w spotkaniu przedstawicieli i zwolenników PiS w hali Sokoła, podczas którego wygłosił przemówienie, dotyczące sytuacji Polski. Mówił o zagrożeniach dla naszego kraju jakie widzi w związku z planowanymi zmianami w zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej.

