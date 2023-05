Prasówka 13.05.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkie emocje przy Reymonta. Wisła Kraków wygrywa z Bruk-Betem Termalicą”?

Prasówka Kraków 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie emocje przy Reymonta. Wisła Kraków wygrywa z Bruk-Betem Termalicą To był bardzo zacięty mecz. Wisła Kraków tak naprawdę musiała go wygrać, żeby wciąż liczyć się poważnie w walce o bezpośredni awans do ekstraklasy. I krakowianie to zrobili, choć w twardym starciu z Bruk-Betem Termalicą nie mieli łatwo. Ostatecznie „Biała Gwiazda” wygrała 2:1.

📢 Kraków. Mieszkańcy chcą, by Willa Modrzejówka stała się własnością miasta. Tymczasem Arcybractwo Miłosierdzia planuje w niej remont Grupa mieszkańców Krakowa wystosowała petycję do prezydenta i radnych, z prośbą o wykup zabytkowej i niszczejącej Willi Modrzejówka mieszczącej się przy al. Grottgera i udostępnienie jej krakowianom. Na przeszkodzie może stanąć jednak plan zagospodarowania przestrzennego oraz fakt, że właściciel którym jest Arcybractwo Miłosierdzia, właśnie przygotowuje się do remontu budynku.

📢 Runmageddon Kraków 2023. Pierwsza konkurencja w Tauron Arenie już za nami. ZDJĘCIA Wystartował Runmageddon Tauron Kraków 2023! W piątek odbyła się pierwsza konkurencja tego bardzo popularnego biegu z przeszkodami, która tym razem miała formułę Games. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w naszej galerii. W sobotę od samego rana do późnego wieczora kolejne biegi wokół Tauron Areny Kraków, na których także nie zabraknie naszych fotoreporterów. Pełny harmonogram i mapka imprezy poniżej.

Prasówka 13.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpoczęły się Targi BookGame. Święto fanów planszówek potrwa do niedzieli 101 wystawców z grami planszowymi, zabawkami edukacyjnymi i kreatywnymi, książkami i komiksami, premiery najbardziej oczekiwanych gier planszowych, spotkania z autorami i twórcami gier, Games Room o powierzchni 4 tys. m2 z największą wypożyczalnią gier w Polsce, sesje RPG z Mistrzami Gry, ponad 30 turniejów z nagrodami, Dziecięca Strefa Warsztatowa, akcja Gra za Grę, planszówkowy speed dating, strefa prototypów, strefa szachowa, spotkania branżowe i szkolenia dla działów HR – tak w skrócie przedstawiają się atrakcji pierwszej edycji BookGame. Targi potrwają od piątku 12 maja do niedzieli 14 maja w Krakowie.

📢 Gang pseudokibiców związanych z Cracovią rozbity. Szef grupy przestępczej w areszcie 23 pseudokibiców usłyszało zarzuty handlu narkotykami. Wśród nich jest Mariusz Z., jeden z trzech braci, którzy swoje losy związali z kibolami Cracovii. Szef gangu pod koniec kwietnia tego roku trafił do aresztu tymczasowego. 📢 Półmetek prac na ulicy Teligi. Inwestycja wyceniona na blisko 7 mln zł powoli dobiega końca Prace, które na ulicy Teligi rozpoczęły się na początku lutego br. powoli dobiegają końca. Za nieco ponad 2 tygodnie ma się zakończyć ich ostatni etap. Jak mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa, wcześniejsze zakończenie prac raczej nie będzie możliwe. Aktualnie drogowcy zajmują się remontem zatok autobusowych. Ostatnim etapem prac będzie asfaltowanie odcinka między skrzyżowaniem z ul. Wallenroda a ul. Wielicką.

📢 Wybierz się na wycieczkę z PTTK, by poznać lepiej okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Praca w Krakowie i okolicy - Maj 2023. Na te stanowiska pracodawcy szukają pracowników. Można zarobić ponad 20 tysięcy złotych! Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 56 belek ważących ponad tysiąc ton trafiło na budowany wiadukt tramwajowy w Nowej Hucie Ekipa budowlana ułożyła 56 belek na wiadukcie tramwajowym nad S7 koło węzła Kraków Grębałów. 16 największych belek miało wagę 30 ton i długość 29,5 metra każda. 20 kolejnych waży 17,5 tony każda i mierzy 20,5 m długości. Ostatnie 20 belek to waga po 11,5 tony i 16,5 m długości. Wszystkie razem ważą ponad tysiąc ton. Podnosił je dźwig o udźwigu 220 ton. Wiadukt będzie łączył przystanki Wańkowicza i Elektromontaż. 📢 Puchar Tymbarku 2023. Chłopcy z SP Zator i dziewczęta SP 3 Zakopane (U-12), najlepsi w finale w Małopolsce. WIDEO SP Zator wśród chłopców i SP 3 Zakopane wśród dziewcząt, wygrały finał wojewódzki turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku w kategorii U-12, rozegranym w Wadowicach, zdobywając przepustkę na szczebel ogólnopolski. Z kolei w grupie chłopców U-8 zwyciężył Dąb Bocheński Zabierzów, ale dla tego rocznika rywalizacja zakończyła się na szczeblu wojewódzkim.

📢 Duża awaria prądu w Krakowie, która może potrwać nawet do południa Mieszkańcy aż 8 ulic w Krakowie muszą się liczyć z utrudnieniami związanymi z dużą awarią prądu. Pracownicy zakładu energetycznego poinformowali, że prace, które prowadzą by uporać się z awarią powinny się zakończyć około godziny 11.45. Trwająca awaria prądu dotyczy ulic: Biskupińskiej, Bagrowej, Grochowej, Motylej, Glinianej, Łanowej, Lipskiej i Goszczyńskiego. 📢 Kraków. Aleja Róż w Nowej Hucie prawie gotowa. Czeka na... róże Chcieliśmy wykonać zdjęcia sadzenia róż na al. Róż w Nowej Hucie, ale jak nam powiedzieli robotnicy te... nie dojechały. Zapewne na dniach się pojawią, ale już aleja, wyremontowana wygląda zupełnie inaczej i może cieszyć oczy mieszkańców. Ma się tu jednak pojawić o wiele więcej niż nowy chodnik i miejsca dla zieleni.

📢 A gdyby tak usiąść pod drzewem i poczytać książkę? Literacki Ogród Krakowian zaprasza nie tylko miłośników książek Jego zalety można wymieniać i wymieniać. Nie dość, że pozwala znaleźć chwilę wytchnienia od zgiełku miasta, to również cieszy oko ogromem zieleni. Ponadto jak nawet podpowiada już sama jego nazwa „Literacki Ogród Krakowian" to idealne miejsce by na ławce w cieniu drzew poczytać książkę. Ten wyjątkowy park kieszonkowy znajduje się przy ulicy Kronikarza Galla. 📢 Kraków. Targi vintage i retro Kogel Mogel już niedługo. W nowym, wyjątkowym miejscu Majowa edycja targów vintage i retro Kogel Mogel już tuż, tuż! 20 i 21. maja miłośnicy nietuzinkowych ciuchów, bibelotów i gadżetów spotkają się w nowym, wyjątkowym miejscu. Z ogrodem na zapleczu. To miejsce może na stałe wpisać się w rozrywkowo-zakupową mapę Krakowa. A to wszystko przy Stradomskiej 11.

📢 Kraków. 18-miesięczne dziecko porażone prądem. Akcja z udziałem śmigłowca W Krakowie doszło do groźnego wypadku w jednym z mieszkań przy ulicy Radzikowskiego. 18-miesięczny chłopiec został porażony prądem, prawdopodobnie dotknął uszkodzonego przedłużacza. Dziecko było reanimowane. W stanie ciężkim zostało przetransportowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Dziecko było pod opieką 30-letniej matki, kobieta była trzeźwa. 📢 Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów Juwenalia UEK 2023 trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, odbył się długo wyczekiwany Przegląd Kapel Rockowych, dzisiaj na ul. Rakowickiej kolejny duży event, który i tym razem przyciągnął tłumy. Co się dzieje? 📢 Kraków. Znów gorąco wokół Kossakówki. Tym razem poszło o "pokój dziewczynek" O tym, że willa Kossaków jest bliska sercom krakowian, mogliśmy się przekonać już wiele razy. Po raz kolejny mieszkańcy upomnieli się o kształt przyszłego muzeum podczas spotkania, jakie MOCAK zorganizował w środę 10 maja. Emocje budził zwłaszcza scenariusz muzeum poświęconego rodzinie Kossaków.

