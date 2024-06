Prasówka 12.06.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tool w Krakowie! Szturm fanów amerykańskiego zespołu na Tauron Arenę. O tym koncercie będzie głośno. Zdjęcia”?

Prasówka Kraków 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tool w Krakowie! Szturm fanów amerykańskiego zespołu na Tauron Arenę. O tym koncercie będzie głośno. Zdjęcia To jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł.

📢 Święto seniorów z powiatu krakowskiego. Jubileuszowe spotkanie integracyjne z wiankami, tańcami i śpiewem Prezentacje talentów, śpiewy, tańce, występy teatralne, pokazy kulinarne i rękodzieło - to wszystko i wiele innych atrakcji było na XX Jubileuszowym Powiatowym Dniu Seniora w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach w gminie Zabierzów. To święto seniorów z całego powiatu krakowskiego, przybyło na niego 300 seniorów i około 100 innych gości. Przyjechali podopieczni domów pomocy społecznej, klubów seniora, rad seniorów i zespołów artystycznych ze wszystkich 17 podkrakowskich gmin.

📢 Groźne zdarzenie pod Krakowem. Kierowca zasłabł. Nauczycielka zapobiegła wypadkowi autokaru pełnego uczniów Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (10 czerwca) w miejscowości Gotkowice w powiecie krakowskim. Autobusem z wycieczki do Krakowa wracali uczniowie z Tarnowskich Gór. "67-letni kierowca autobusu zasłabł, co spowodowało, że pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu i staranował znaki drogowe. Sytuację opanowała nauczycielka, która przejęła kontrolę nad kierownicą i zatrzymała pojazd. Jej szybka reakcja zapobiegła poważniejszym konsekwencjom" - informuje portal tarnogorski.info.

Prasówka 12.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rekrutacja 2024 w Krakowie. Jeśli technikum, to które? Sprawdź, do jakich klas rok temu dostali się najlepsi absolwenci podstawówek Trwa nabór do klas pierwszych szkół średnich na rok 2024/2025. Młodzi ludzie decydują, gdzie kontynuować naukę, a nawet - co robić w przyszłości, w jakim zawodzie się realizować. Dla tych, którzy nie mają do końca sprecyzowanych planów, zastanawiają się, czy nie wybrać technikum - przygotowaliśmy zestawienie dotyczące ubiegłorocznych progów punktowych do tego typu szkół. Sprawdźcie, gdzie najtrudniej było się dostać.

📢 Z Krakowa prosto do Kuwejtu. Salutem wodnym zainaugurowano nowe, bezpośrednie połączenie lotnicze Linia lotnicza Jazeera Airways z Kuwejtu uruchomiła we wtorek połączenie pomiędzy Kuwejtem i Krakowem. Zdaniem przedstawicieli Kraków Airport, kolejny przewoźnik z Bliskiego Wschodu to potwierdzenie zwiększonego zainteresowania południową Polską wśród podróżnych z tego regionu. 📢 Paznokcie migdałki: french, naturalne, jasne i kolorowe. Dużo wzorów i pomysłów na paznokcie hybrydowe krótkie i długie Zobacz przegląd ponad 20 wyjątkowych stylizacji paznokci w kształcie migdałka. Przygotowaliśmy propozycje dla miłośnicze krótkich i długich paznokci więc naprawdę jest w czym wybierać. Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. Zainspiruj się. 📢 Nowy smok na Smoczym Szlaku w Krakowie. Kazimierza zaprojektował Andrzej Mleczko! Smoczy szlak w Krakowie powiększył się o nowego lokatora. Na placu przed Galerią Kazimierz stanęła figurka smoka Kazimierza. Figurka jest odlana z brązu i prezentuje radosnego smoka niosącego w łapkach torby z zakupami.

📢 Męskie Granie w Krakowie w sierpniu. Wiadomo, kto pojawi się na scenie Muzeum Lotnictwa to krakowski przystanek Męskiego Grania. W tym roku festiwal zagości w Krakowie 9 i 10 sierpnia. Podczas 15. edycji wydarzenia w letnią trasę wyruszy pozornie bardzo eklektyczny skład – Daria Zawiałow, Mrozu oraz Kacperczyk. 📢 Nie było tu nawet Książula! Co i za ile można zjeść na największym dworcu w Krakowie? Zobaczcie! Dokładnie 10 lat temu, w 2014 roku otwarty został nowy dworzec pod peronami stacji Kraków Główny. Szybko stał się centrum komunikacyjnym, a codziennie korzystają z niego tysiące pasażerów. W tym również... głodnych pasażerów! Postanowiliśmy więc sprawdzić co i za ile można zjeść na największym krakowskim dworcu. Wybór jest duży, ale tanio nie jest!

📢 Groźny wypadek pod Krakowem. Samochód uderzył w ogrodzenie, ranny kierowca został odtransportowany do szpitala Do groźnego wypadku doszło w Bibicach w gminie Zielonki. Na ul. Tadeusza Kościuszki, drodze prowadzącej od centrum wioski do krajowej "siódemki" samochód wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. Z pierwszych informacji wynikało, że kierujący był nieprzytomny.

📢 Ostatnia droga Anny Szwabowskiej-Pyjos, wybitnej szczypiornistki Cracovii Na Cmentarzu Rakowickim społeczność Cracovii pożegnała Annę Szwabowską-Pyjos, wybitną piłkarkę ręczną, 9-krotną mistrzynię Polski zarówno w odmianie 7-osobowej, jak i 11-osobowej. Zachwycała swoją grą kibiców przez dekadę, w latach 1953-1963 zachwycając kibiców "Pasów" i reprezentacji Polski. Miała 89 lat. 📢 Ta sprawa dzieli mieszkańców Krakowa. Urzędnicy ogłosili harmonogram działania Kosić czy nie kosić? A jeśli kosić, to jak często? W tej sprawie zdania mogą i są podzielone. Urzędnicy podjęli jednak decyzję na ten rok. Jak więc będzie wyglądało koszenie traw w Krakowie? 📢 Kraków. Max Premium Burgers prawie gotowy przy zakopiance. Otwarcie w lipcu MAX Premium Burgers, szwedzka sieć restauracji znana z burgerów kontynuuje ekspansję na polskim rynku. Już wkrótce otworzy swoją 25. restaurację w Polsce, a drugą w Krakowie, tworząc 50 nowych miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców. Restauracja z fast foodem powstanie przy zakopiance w okolicy istniejącego kompleksu handlowego.

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce?

📢 LUX MED kupił szpital Ortopedicum w Krakowie na Woli Justowskiej Grupa Lux Med umacnia swoją obecność w stolicy Małopolski. Umowa, na mocy której ośrodek Ortopedicum stał się częścią grupy została podpisana 10 czerwca 2024 roku. To już 16. szpital działający w ramach struktur tej firmy prowadzącej usługi z zakresu prywatnej opieki medycznej w Polsce. Placówka znajduje się na Woli Justowskiej w Krakowie przy ul. Koło Strzelnicy.

📢 Kraków. Osiedle Imbramowskie stanie na Prądniku Białym. Obok placu targowego i biurowców Deweloper TDJ Estate prowadzi nową inwestycję – Osiedle Imbramowskie w Krakowie. W jego ramach zaoferuje 212 mieszkań oraz 8 lokali usługowych. Osiedle powstaje w krakowskiej dzielnicy Prądnik Biały. Pierwsze prace ziemne związane z jego budową rozpoczęły się w lutym. Inwestycja obejmie trzy siedmiopiętrowe budynki, a wśród 212 oferowanych mieszkań znajdą się dwu-, trzy- i czteropokojowe lokale z balkonami lub prywatnymi ogródkami. Pytanie jak zwykle to samo - jak inwestycja wpłynie na ruch samochodów w już mocno zakorkowanej okolicy? 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Turcja. Internauci jak zwykle dopisali. "Polska ma już autokar na EURO 2024" Reprezentacja Polski wygrała z Turcją 2:1 w ostatnim sprawdzianie przed EURO 2024. Mecz rozegrany został na PGE Narodowym w Warszawie, a teraz drużyna rusza do Niemiec na mistrzostw Europy. W pierwszej połowie meczu, z powodu kontuzji, boisko opuścili Karol Świderski i Robert Lewandowski. Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Turcją.

📢 Wypadek pod Krakowem. Są osoby ranne. Droga przez Prądnik Korzkiewski zablokowana Prądnik Korzkiewski, powiat krakowski. Doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane, trwa akcja służb ratunkowych, droga jest całkowicie zablokowana.

📢 Kraków. Wraki samochodów znikają z ulic Krakowa podczas akcji straży miejskiej Kolejna akcja straży miejskiej w Krakowie dotycząca usuwania wraków pojazdów z ulic. Robi się ładnie, bezpieczniej i pojawiają się miejsca do parkowania dotąd zajęte przez nieruchawe gruchoty. Straż miejska ostatnio usuwa sporo wraków i o to chodzi, choć nie jest to łatwe i najpierw wymaga urzędniczych procedur. 📢 Kraków ma spore grono nowych profesorów. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w poniedziałek (10 czerwca) akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Sam Kraków wzbogacił się o blisko 20 nowych profesorów. To specjaliści z różnych dziedzin, od medycyny, przez fizykę, nauki inżynieryjno-techniczne po językoznawstwo i historię.

