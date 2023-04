Prasówka 11.04.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Straż Miejska Miasta Krakowa dostała podziękowania od Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowicach. Za co? Za pomoc w zabezpieczeniu, odłowieniu i wypuszczeniu do lasu kozła sarny, który w Lany Poniedziałek zapędził się między krakowskie osiedla. "To była dobra, szybka i zdecydowana akcja. Dobrze ze zawsze można na Was liczyć - nawet w świąteczne dni" - piszą obrońcy zwierząt.

Zgodnie z wielowiekową tradycją w Poniedziałek Wielkanocny odbywa się odpust Emaus na krakowskim Salwatorze. Jak co roku, przyciągnął tłumy krakowian. Na ujednoliconych stoiskach mogli oni znaleźć słodycze, zabawki i to zarówno platikowe jak i rzemieślnicze i wiele innych. Zgodnie zaś z zapowiedziami miasta zabrakło na stoiskach figurki żyda z pieniążkiem.

Choć do uroczystej inauguracji sezonu turystycznego na zamku królewskim w Dobczycach zostały jeszcze trzy tygodnie, to sezon już się rozpoczął. Zawsze zaczyna się on w kwietniu i trwa do końca października. Dobczycki oddział PTTK prowadzący Muzeum Regionalne, na które składają się zamek i skansen, liczy na to, że ten rok nie będzie gorszy od poprzedniego, a poprzedni co warto podkreślić, był jednym z najlepszych.

W 13. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, Prezydent Andrzej Duda pojawił się na Wawelu, by oddać hołd spoczywającym w krypcie katedry Lechowi i Marii Kaczyńskim. Później odwiedził również Cmentarz Rakowicki, gdzie złożył kwiaty na grobie Janusza Kurtyki, b. prezesa IPN.