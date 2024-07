Prasówka 10.07.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wytną lawendę na placu Św. Ducha i będą rozdawać mieszkańcom”?

Prasówka Kraków 10.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Wytną lawendę na placu Św. Ducha i będą rozdawać mieszkańcom Jest moda na lawendę i szał na piękne zdjęcia w lawendowych polach, to w ten trend chce się włączyć Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W środę 10 lipca od samego rana na Placu Św. Ducha w Krakowie będzie czekała na mieszkańców cięta lawenda! Pachnące bukiety możecie zabrać do swoich domów. Lawenda najlepiej sprawdzi się zasuszona, dzięki czemu zatrzyma jeszcze na długo swój niepowtarzalny zapach!

📢 Kraków. Pijany kierowca BMW spowodował kolizję. Zatrzymał go policjant po służbie. „Z samochodu wydobywał się dym” 31-latek, który jechał BMW ulicą Łagiewnicką w Krakowie, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna utracił panowanie nad pojazdem i skończył podróż na przydrożnym ziemnym nasypie. Pijany kierowca został zatrzymany przez policjanta z komisariatu w Zielonkach, który przebywał w Krakowie w czasie wolnym od służby.

📢 Wesele w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Gorąca, wakacyjna biesiada. Mamy zdjęcia z imprezy! Nie tylko klubowa muzyka, ale także biesiadne rytmy porwały do zabawy klubowiczów w minioną sobotę (6 lipca) podczas imprezy pn. Wesele w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście popularnej dyskoteki mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Na sali dance wystąpił zespół Veegas. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Zobacz, co tam się działo.

Prasówka 10.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ceny na Zakrzówku w Krakowie: 75 złotych za giga frytki, zakręcony ziemniak jest dużo tańszy Baseny na Zakrzówku cieszą się ogromnym powodzeniem. W weekendy na wejście trzeba tam nieraz czekać nawet 2-3 godzin. Wstęp jest darmowy. Trzeba jednak mieć gruby portfel na napoje czy przekąski. Przejdź do GALERII, by zobaczyć obecne ceny w punktach gastronomicznych przy kąpielisku.

📢 Liczą straty po nawałnicy. Szorująca woda przenosiła asfalt z dróg na łąki i pobocza, uszkodziła ujęcia wody, podtopiła bazę ZHP Ujęcia wody w Grębynicach w gminie Zielonki i w Naramie w gminie Iwanowice zalała i uszkodziła nawałnica, która w poniedziałek wieczór przeszła nad północną częścią powiatu krakowskiego. Asfalt z dróg w gminach Skała, Wielka Wieś i Iwanowice był zrywany płatami. Woda z ogromną siłą przenosiła części nawierzchni dróg na pobocza, łąki i do rzek. W powiecie krakowskim odnotowano ponad 130 interwencji. Gminy liczą straty w infrastrukturze - uszkodzone podbudowy dróg, nakładki, zniszczone sieci wodociągowo-kanalizacyjne, zalane studzienki, przepusty, podtopione boiska, drogi zamulone, zasypane kamieniem. Do tego są podtopione podwórka i piwnice prywatnych domów. 📢 Park Złocień w Krakowie: nowa zielona przestrzeń niemal gotowa. Wkrótce otwarcie wyjątkowej enklawy Kraków wkrótce wzbogaci się o nową przestrzeń zieloną - Park Złocień. Po roku intensywnych prac, pierwsza enklawa zieleni na osiedlu Złocień jest już prawie gotowa. Park linearny, zaprojektowany z myślą o mieszkańcach z każdej grupy wiekowej, będzie oferował wiele atrakcji, od stref wypoczynkowych po miejsca do aktywności sportowej.

📢 Jest decyzja Watykanu w sprawie awantury wokół proboszcza Bazyliki Mariackiej. Czy ks. Dariusz Raś wróci do Bazyliki Mariackiej? Watykan zawiesił wykonywanie dekretu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w sprawie odwołania ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza. Taką informację jako pierwszy podał portal LoveKraków. W praktyce oznacza to, że były proboszcz może dalej zarządzać parafią. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ks. Dariusz Raś wraca właśnie z sanatorium do swojej parafii. 📢 "Odszedł gigant". Krakowskie środowisko artystyczne żegna Jerzego Stuhra "Odszedł gigant teatru, artysta pełną gębą", "szok", "Panu nie było wolno", "odszedł kolejny z wielkich", "polska sztuka poniosła wielką stratę". Kraków teatralny i filmowy żegna Jerzego Stuhra.

📢 Kraków. Wpadł uzbrojony w siekierę do biurowca na Ruczaju. Rozwścieczony agresor zaatakował pracownika, zranił broniącego go ochroniarza Uzbrojony w siekierę 36-letni mężczyzna wtargnął do jednego z biurowców na Ruczaju w Krakowie. We wtorek, 9 lipca około godz. 10 rano napastnik zaatakował jednego z pracowników firmy, do której przyszedł. Ofiara z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Ranny został także ochroniarz, który stanął w obronie pracownika.

📢 Nowy projekt dla krakowskiego "Nowego Miasta": Co dla Płaszowa i Rybitw? Kraków stoi przed wyzwaniem przekształcenia swoich południowo-wschodnich terenów, gdzie dominują obecnie funkcje przemysłowe, w nowoczesną dzielnicę mieszkalno-usługową. Poprzedni projekt Nowego Miasta, proponujący budowę dzielnicy wieżowców, nie uzyskał akceptacji, co skłoniło władze miasta do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Na ich podstawie ma powstać nowa koncepcja zagospodarowania tych terenów. 📢 Najsłynniejsze role Jerzego Stuhra. Za te filmowe kreacje pokochali go widzowie Mówisz Jerzy Stuhr, myślisz... No właśnie, która z jego ról jako pierwsza przychodzi Ci do głowy? Odpowiedzi może być bez liku. Stworzył tyle zapadających w pamięć kreacji, że można by obdzielić jego wybitnymi rolami kilka aktorskich karier. W każdym gatunku czuł się jak ryba w wodzie. Miał wielki talent komediowy (ta jego niepowtarzalna vis comica!) i dramatyczny. W galerii prezentujemy kadry z filmów, które dały mu największą popularność, ale warto pamiętać, że wybitny był też na deskach teatru i w roli reżysera.

📢 Nie żyje Jerzy Stuhr. Wybitny aktor i reżyser z Krakowa zmarł w wieku 77 lat Zmarł Jerzy Stuhr. Urodzony w Krakowie wybitny aktor i reżyser miał 77 lat. Od wielu lat zmagał się z chorobą. - Niebawem, szybciej niż nam się zdaje, uzmysłowimy sobie, że był jednym z największych artystów w dziejach. Kimś, od kogo teatr i kino się zaczyna - napisał znany krytyk Łukasz Maciejewski. Jerzy Stuhr przez wiele lat był też felietonistą "Gazety Krakowskiej".

📢 Wyniki matur 2024. Maturzyści już znają wyniki egzaminu dojrzałości. Małopolska na pierwszym miejscu w skali kraju Maturę zdało 84,1 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce, czyli 206 842 osób. Nieco ponad 13,5 tys. tegorocznych maturzystów (5,5 proc.) nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu. 25,5 tys. osób (10,4 proc.) ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. Województwo małopolskie kolejny raz z najwyższym poziomem zdawalności matur - 87,1 proc. Z kolei 9 proc. małopolskich absolwentów ma prawo do poprawki sierpniowej. Ogółem w całym kraju unieważniono 202 egzaminy maturalne.

📢 Tyle zarobi nowy Marszałek Województwa Małopolskiego. Pensja Łukasza Smółki ustalona Po tygodniach perturbacji związanych z wyborem marszałka Małopolski sejmik zaczyna w końcu pracować normalnym trybem. Na poniedziałkowej sesji został wybrany trzeci wiceprzewodniczący, ustalono również skład wszystkich komisji sejmikowych, a także przyjęto uchwałę o wynagrodzeniu marszałka. Ile zarobi Łukasz Smółka? Pensja ma kilka składowych. 📢 Kolejne zwroty akcji w małopolskim sejmiku. Barbara Nowak nie odda mandatu, ale PiS traci dwóch radnych W poprzedni czwartek Barbara Nowak uniosła się honorem i zrezygnowała z mandatu radnej sejmiku małopolskiego, w poniedziałek rano napisała w mediach społecznościowych, że jest w wielkiej rozterce i rozważa zmianę decyzji, a wieczorem zjawiła się na sesji i ogłosiła oficjalnie, że zostaje. Była kurator oświaty tłumaczyła to opiniami i prośbami wyborców. To jednak nie koniec zamieszania w sejmiku: odejście z PiS ogłosili radni Józef Gawron i Piotr Ćwik. Obaj w ubiegłym tygodniu zostali zawieszeni w prawa członków PiS w związku z sejmikową awanturą.

📢 Kraków. Opóźnienia na linii autobusowej nr 128. Pasażer pisze, MPK odpowiada Z powodu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic podróż autobusem na północ miasta z rejonu Grzegórzek to często prawdziwy koszmar i strata czasu. Napisał do nas o tym Czytelnik, pomstując na linię nr 128. MPK odpowiada, że sytuacja wygląda inaczej, choć przyznaje, że opóźnienia są. I jeszcze długo nie znikną.

📢 Emigracja zarobkowa z Małopolski. 13 procent mieszkańców południa Polski chce wyjechać za granicę za pracą 13,3% Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. W Małopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskim ten odsetek wynosi 12.9 proc. Wynik ogólnopolski jest jednak niższy o 3,6 procent niż rok temu. Spadła też liczba osób niezdecydowanych, podczas gdy aż do 68,4% wzrósł odsetek wykluczających wyjazd - wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” Gi Group Poland S.A.

📢 Zalane wioski pod Krakowem. Wichury, deszcz, grad. Burza siała spustoszenie, wzbierają rzeki W gminie Skała rzeka przelewa się przez drogi i mostki. Zrywa asfalt, w Cianowicach została zniszczona droga do stadniny koni. Woda zalewa kilka wiosek. W Szczodrkowicach zrobiło się biało od gradu. W gminie Iwanowice też drogami płynie woda. Sieje spustoszenie w infrastrukturze. W Naramie w gminie Iwanowice podtapiało piwnice, podwórka. W gminie Zielonki strażacy jeździli do powalonych drzew. Kierowcy żalili się, że przez gminy Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia nie dało się jechać deszcz zalewał szyby, wycieraczki nie nadążyły pracować. W gminie Krzeszowice rzeki wzbierały po nawałnicach. 📢 Kraków. Dom Ohrensteina do remontu. Ogromna kamienica niedaleko Wawelu w końcu ma przestać się sypać Wygląda na to, że w końcu ruszy wyczekiwany remont Domu Ohrensteina - ogromnej kamienicy na rogu ul. Stradomskiej i Dietla. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wcześniej dwukrotnie już zdecydował się wesprzeć remont elewacji tej największej kamienicy mieszczańskiej w historycznym centrum Krakowa. Jednak dotąd do niego nie doszło, bo zawsze finalnie okazywało się, że nie ma zgody wszystkich właścicieli na te prace. W tym roku SKOZK znów przyznał dotację dla remontu - i tym razem już to przedsięwzięcie jest na etapie poszukiwania wykonawcy.

📢 Pożar w domu dziecka pod Krakowem. Źródłem ognia był telefon z ładowarką! Dzieci i pracownicy zostali ewakuowani Pożar w domu dziecka - tak groźnie zabrzmiał komunikat dla strażaków z gminy Krzeszowice. Pożar wybuchł w pokoju sypialnym w zwanej domem dziecka Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Spokojna Przystań" w Miękini. Zaalarmowane zostały liczne jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Krzeszowice oraz PSP z Krakowa. Przed przyjazdem straży ewakuowani zostali wszyscy podopieczni i personel placówki.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.