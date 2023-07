Prasówka 10.07.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Niedziela, słońce i wysoka temperatura. To idealne warunki na plaże. Na Bagrach można poczuć się jak w wakacyjnym kurorcie. Krakowianie całymi rodzinami wyszli z domu wygrzewać się na piaszczystych plażach i chłodzić w wodzie. W Krakowie dziś pełnia lata. Temperatura wynosi 30 stopni Celsjusza. Zobaczcie zdjęcia!

Zalew Kryspinów znów w pełni we władaniu plażowiczów i miłośników sportów wodnych z Krakowa i okolic. Zalew ten na czas niedawnych Igrzysk Europejskich stal się areną zawodów kajakarskich, w części został zajęty przez sportowców. Teraz już nie ma śladu po igrzyskach, cały Kryspinów wrócił do normalnego funkcjonowania i kąpielisko znów jest okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą.

Niedawno otwarty krakowski Zakrzówek cieszy się ogromną popularnością. Pomimo, że od niedawana jest dostępny dla mieszkańców, już ma za sobą wiele kontrowersji. Zaśmiecone pomosty, awarie, a teraz gigantyczne kolejki spowodowane wprowadzonymi przez urzędników limitami. Niektórzy są przeciwni wprowadzonym zmianom, ale wielu uważa to za dobre rozwiązanie. Są też tacy, którzy aby wejść na nowe kąpielisko decydują się na stanie w gigantycznej kolejce! Zobaczcie sami, jak Zakrzówek wygląda po nowo wprowadzonych zasadach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje wydało ostrzeżenie w związku z nadchodzącą falą upałów. W Krakowie ostrzeżenie obowiązuje od dzisiaj (9 lipca) od godz. 12.00 do jutra, 10 lipca, do godz. 20.00. W tym czasie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie Celsjusza. Bądźcie ostrożni!

32 tys. złotych dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego popłynie na remont XIX-wiecznej kapliczki przy ul. Włodzimierza Gruszczyńskiego w Dzielnicy X Swoszowice. To wynik otwartego konkursu "Kapliczki Małopolski 2023", w którym wziął udział Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Upał ogarnął miasto. Żar leje się z nieba, a przez to mieszkańcy i turyści chętnie korzystają z dostępnych kurtyn wodnych i fontann. W końcu to dobra okazja do schłodzenia się podczas weekendowego upału. Dodatkowo w Krakowie można schłodzić się także na Bagrach, Zakrzówku czy w Przylasku Rusieckim!