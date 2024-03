Prasówka 10.03.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł”?

Prasówka Kraków 10.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł W Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Małopolskiego! Tegoroczny półfinał konkursu. W tym roku wydarzenie gościło w Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, Kraków). Podczas półfinału zostały wyłonione finalistki do tytułów Miss Województwa Małopolskiego oraz Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego. Prawie 120 uczestniczek walczyło o awans do finału tego konkursu. Kolejny krok to konkurs ogólnopolski Polska Miss...

📢 Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Kibice na derbach przy Chałupnika. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Pierwszy w 2024 roku mecz na stadionie przy ul. Chałupnika przyciągnął na trybuny w sobotnie południe 9 marca około tysiąc osób. Zajęty, i wypełniony w dużej części był sektor gości - to stamtąd kibice "Brązowych" dopingowali swoich piłkarzy. Grupa wokalnie wspierająca zespół Wieczystej ulokowała się na środku głównej trybuny, to w tym miejscu odbyło się racowisko zaraz po rozpoczęciu spotkania. Zobaczcie ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Wieczysta - Garbarnia, wygranym przez gospodarzy 4:0.

📢 Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji wzięło udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia była Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można było oglądać przez całą sobotę (9 marca).

Prasówka 10.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 VII Dyktando Krakowskie. Sprawdź się! „Kustosz, przerażony, pędzi do Stuby Communis. Tam jest dopiero armagedon” [TEKST, LAUREACI] Poznaliśmy Krakowskiego Mistrza Ortografii 2024: został nim Tomasz Malarz, który pomylił się zaledwie siedem razy. Uczestnicy VII Krakowskiego Dyktanda, które odbyło się w sobotę (9 marca) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego mierzyli się jz pełnymi „ortograficznych pułapek” tekstami, przygotowanymi tradycyjnie przez dr hab. Mirosławę Mycawkę z Katedry Współczesnego Języka Polskiego UJ. Rywalizacja prowadzona była jak zawsze w dwóch kategoriach: open (dla osób powyżej 15. roku życia) oraz junior (dla dzieci i młodzieży). Publikujemy wyniki konkursu. Zamieszczamy także teksty dyktand w obu kategoriach wiekowych, udostępnione przez organizatorów wydarzenia.

📢 Kraków. Przylasek Rusiecki w Nowej Hucie to nie tylko kąpielisko. To też dziki archipelag. Raj dla wędkarzy Przylasek Rusiecki w ostatnich latach został zagospodarowany. Nad jednym ze zbiorników w Nowej Hucie pojawiła się infrastruktura, pomosty, plaże, kładki, kąpielisko, miejsca do gier i zabaw oraz punkty gastronomiczne. I oczywiście parking, choć wielu parkuje gdzie popadnie by nie płacić. Ale Przylasek Rusiecki ma też drugie oblicze, to kilkanaście zbiorników, które pozostają dzikie, a z drona wyglądają jak archipelag wysp i półwyspów. 📢 Skawina. Pociąg potrącił mężczyznę. Ruch pociągów na trasie Kraków - Oświęcim został wstrzymany W Skawinie przy ul. Krakowskiej doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg. Poszkodowany został przekazany ratownikom medycznym. Ruch pociągów na trasie Kraków - Oświęcim w obu kierunkach został wstrzymany.

📢 Tanie loty w marcu. Tanie loty z Krakowa do europejskich miast do 250 zł w obie strony! Zbliżającą się wiosnę pora porządnie zainaugurować! Pomimo tego, że ostatnie dni okazały się być wyjątkowo mroźne, warto uzbroić się w uśmiech i dobry humor, ponieważ marzec to zdecydowanie miesiąc podróżniczych okazji! W nadchodzących tygodniach na podróżujących z Krakowa czeka wiele atrakcyjnych ofert lotniczych. Zobacz 12 miast, do których polecisz z Krakowa do 250 zł w obie strony! 📢 Ruszają pierwsze prace przy budowie skansenu w Branicach. Trwa grodzenie terenu. Jakie zabytkowe domy tam trafią? Wreszcie rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy skansenu w Branicach. Pierwszym etapem jest grodzenie terenu przyszłego Parku Edukacyjnego "Branice", gdzie znajdą się zabytkowe, drewniane domy z Krakowa i okolic. Pierwszy z nich, dom z Chełmu, ma zostać przeniesiony w 2023 roku. Co dalej?

📢 Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. W Krakowie odbyło się starcie najlepszych kucharzy, kelnerów, barmanów i cukierników! W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie na os. Złotej Jesieni 16 odbył się Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Hasło tegorocznej i XXV już edycji wydarzenia to "Powróćmy jak za dawnych lat...". 8 marca młodzi amatorzy wszystkiego co związane z kuchnią walczyli o tytuł najlepszego kucharza, cukiernika, kelnera, a także barmana. Zawodnicy od godzin porannych w pocie czoła prezentowali swoje umiejętności. Po kilku godzinach starań i pieczołowitej pracy zostały zaprezentowane potrawy, które wyczarowali młodzi kucharze. 📢 Prezydent Andrzej Duda przekonywał na krakowskim lotnisku, że CPK nie odbierze pasażerów regionalnym portom Jeżeli nie będziemy mieli dużego centralnego lotniska, to za parę lat regionalnymi portami nie będziemy w stanie obsłużyć rosnącej liczby pasażerów i lotów cargo. Przyrost pasażerów w ciągu 15 lat będzie tak duży, że osób korzystających z połączeń lotniczych wystarczy dla wszystkich lotnisk - mówił na lotnisku w Balicach pod Krakowem prezydent Andrzej Duda.

