Prasówka 1.04.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie tylko hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.04.23]”?

Prasówka Kraków 1.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie tylko hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Droga Krzyżowa w blasku świec na ulicach Nowego Bieżanowa Osiedlowa Droga Krzyżowa w parafii Najświętszej Rodziny w krakowskim Nowym Bieżanowie ma przeszło 20-letnią tradycję. W piątek, 31 marca, mieszkańcy Krakowa kolejny raz licznie wzięli w niej udział. Tradycyjnie, jak co roku po mszy świętej, krakowianie wyruszyli w modlitewnym skupieniu rozważać stacje Drogi Krzyżowej na trasie południowego deptaku osiedla. Wedle zwyczaju, chór parafialny zapewnił także muzyczną oprawę wydarzenia.

📢 Karol Suszczyński oficjalnie z nominacją na dyrektora Teatru Groteska Od 1 września Teatrem Groteska pokieruje Karol Suszczyński, zwycięzca ogłoszonego przez magistrat w ubiegłym roku konkursu. Nowy dyrektor odebrał oficjalną nominację z rąk prezydenta Majchrowskiego 31 marca. Zgodnie z dokumentem Suszczyński będzie szefował Grotesce przez trzy sezony.

Prasówka 1.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Coraz więcej bloków w Bronowicach. Okolice ulicy Armii Krajowej zarastają osiedlami Okolica ronda Ofiar Katynia, skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Jasnogórskiej i Radzikowskiego. Kiedyś, jak rondo było stare, to był po prostu wyjazd z miasta z niską zabudową i terenami zielonymi. Jeździliśmy tu głównie do Makro, Ikei, McDonalda. Nowe rondo, węzeł komunikacyjny z przystankiem kolejowym, przebudowana Armii Krajowej lepiej skomunikowało to miejsce. A jak są już drogi, to się buduje bloki...

📢 Widowiskowe lądowanie śmigłowca Mi 8 P/SAR na lądowisku przyszpitalnym Rydygiera w Krakowie Co tam się działo? To nie żadna pilna akcja, a "lot treningowy". Na lądowisku przyszpitalnym Rydygiera w Krakowie, 3 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Balic przeprowadziła lądowanie treningowe, a także sprawdzenie łączności z dyspozytornią medyczną. Na pokładzie śmigłowca była 5-osobowa załoga, a wśród nich dwóch pilotów, technik pokładowy, a także lekarz i ratownik. 📢 Kraków. Majątek za kram w Sukiennicach. Zarobią na taki czynsz? Dziś odbyła się aukcja na najem kramu nr 26 w Sukiennicach (o powierzchni 10,64 m2 wraz z udziałem w przestrzeni wspólnej o metrażu 1,47 m2.). Zwycięska firma wylicytowała lokal za stawkę 3050 zł za 1 m2, czyli miesięczny czynsz wyniesie ponad 32 tys. zł. Formalności związane z podpisaniem umowy muszą zostać zrealizowane najpóźniej 6 kwietnia.

📢 Kraków. Cafe Gallery Zakopianka, Bajlandia i Jordanówka niszczeją. Kiedyś kwitło tu życie towarzyskie, dziś hula wiatr. Radny: Sprzedać! Cafe Gallery Zakopianka przy ul. św. Marka i słynna Jordanówka od lat niszczeją i świecą pustkami, a miasto nie ma na ich remonty pieniędzy i nie wiadomo kiedy znajdzie. W nieco lepszej sytuacji jest budynek Bajlandii w Paru Jordana, który dzierżawcę ma, ale znów bezumownego. Radny Łukasz Wantuch proponuje, by budynki sprzedać w ręce prywatnych inwestorów. Co na to urzędnicy? 📢 Kraków. Słynna nowohucka aleja nabiera właściwych kształtów. Z lotu ptaka robi wrażenie. W przyszłości wypełni się różami! Postępują prace przy długo wyczekiwanym remoncie słynnej alei Róż w Nowej Hucie, która w przyszłości przerodzi się w duży zieleniec, gdzie mieszkańcy będą mogli wypocząć wśród drzew oraz zapachu kwiatów.

📢 Świnia leży na środku Wisły w Krakowie. Pamiętacie, co ona tam w ogóle robi? Na Wiśle w centrum Krakowa, na specjalnej platformie leży świnia - niezmiennie przyciągając wzrok zaciekawionych turystów, ale również części mieszkańców, zastanawiających się, co ona tam robi. Choć znajduje się w tym miejscu od dawna, nie każdy wie (pamięta), skąd tam się wzięła. 📢 Kraków. Galeria zburzona, przystanek Plaza jest już niepotrzebny i znika "W związku ze znikomym wykorzystywaniem przez pasażerów, od dnia 1.04.2023 r. (sobota), od początku kursowania linii dziennych zostanie zawieszone funkcjonowanie przystanków tramwajowych Plaza 01 i 02, zlokalizowanych w ciągu Al. Pokoju i obsługiwanych przez linie 1, 14, 22 i 62" - podali miejscy urzędnicy. Ma to związek oczywiście z wyburzeniem w ostatnich tygodniach galerii Plaza, która nie działa już od dawna, choć przez jakiś czas stanowiła punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przystanki może zostaną przywrócone do działania, jak teren po galerii zostanie zabudowany, pytanie czym?

📢 Kraków. Przebudowa al. 29 Listopada. W kwietniu ważne zmiany w ruchu Rozbudowa 29 Listopada: zmiany na skrzyżowaniu z ul. Powstańców. Od 5 kwietnia do końca maja zmieni się tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. 29 Listopada z ul. Powstańców. Dla kierowców wyjeżdżających z ul. Powstańców będzie wspólny pas do skrętu w prawo i w lewo. 📢 Kraków. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Zmiany na Krowodrzy Górce Z uwagi na układanie ostatniej warstwy asfaltu, w sobotę 1 kwietnia dla ruchu zamknięte będzie skrzyżowanie Wybickiego – Bratysławska – doktora Twardego. Wcześniej jednak do ruchu ma zostać otwarte rondo na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa Nila – Krowoderskich Zuchów, co umożliwi na ruch dwukierunkowy na tych ulicach.

📢 Kosmetyki, moda, dizajn i zdrowe jedzenie. W weekend wiosenny Kiermash na Kazimierzu 1 i 2 kwietnia w Starej Zajezdni rozstawią swoje stoiska krakowscy dizajnerzy, projektanci ubiorów i biżuterii, twórcy ekologicznych kosmetyków - wszystko za sprawą wiosennej odsłony KIERMASHU. Jak zawsze będzie okazja, by zjeść coś pysznego, zdrowego i lokalnego.

