Prądnik Czerwony to dzielnica opanowana przez kibiców Wisły Kraków - i widać to na murach. Zarządcy bloków, właściciele sklepów są, tak jak wszędzie indziej, raczej bezradni wobec artystycznych zapędów fanatyków piłki nożnej, pozostaje im liczyć na to, że malunki będą przynajmniej względnie udane w formie i treści. Na Prądniku Czerwonym największe ich skupienie znajdziemy w okolicach ulic Strzelców i Powstańców, wewnątrz osiedla. W całej Dzielnicy III nie brakuje też, niestety, swoistej walki na farby, czego efektem są zapaskudzone elewacje. Zresztą sami zobaczcie w GALERII.