Pracownicy Biedronki: jesteśmy narażeni na zakażenie

Pracownicy Biedronek z różnych części Polski zamieszczają w internecie zdjęcia instrukcji i poleceń przełożonych. Brzmią one złowrogo również dla klientów. W jednej z takich instrukcji kierownika znalazł się m.in. punkt dotyczący godzin dla seniora (kiedy sklepy mają być - zgodnie z decyzją rządu - otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia). Instrukcja mówi o osobach starszych: "mają pierwszeństwo w wejściu do sklepu, ale jeżeli będą inni klienci, też mogą wejść".

Kierownicy Biedronek dostali również korespondencję w sprawie instalacji kas mobilnych. Jednym z wprowadzonych przez rząd ograniczeń, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa, jest limit osób w sklepach - co najwyżej trzy razy tylu klientów, ile jest kas. Tymczasem montaż kasy mobilnej - jak wytłumaczono w korespondencji - ma na celu zwiększenie ilości kas w sklepie, w odpowiedzi na nowe regulacje. "Nie służy ona do prowadzenia na niej fizycznej sprzedaży" - napisano też.

Poprosiliśmy o stanowisko sieci w tych nagłaśnianych przez pracowników sprawach.

Jeśli chodzi o kasy-atrapy, biuro prasowe Biedronki odpowiada, że wszystkie te kasy zostaną uruchomione, najpóźniej od poniedziałku 6 kwietnia. Mimo to przecież dostawianie kas, gdy każda z nich pozwala wpuścić do sklepu więcej klientów, pachnie omijaniem ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z epidemią. - Ideą rozwiązania jest to, by ograniczyć kolejki przed sklepami, które również powodują styczność ludzi przez dłuższy czas - na to również skarżyli się nasi klienci. Oczywiście rozwiązanie może być wprowadzone w ograniczonej liczbie sklepów - tylko tam, gdzie nadal gwarantuje to jak najmniejszą liczbę klientów na sali sprzedaży - odpowiada na taki zarzut Justyna Rysiak z firmy Jeronimo Martins Polska, która jest właścicielem sieci sklepów Biedronka.