Praca zdalna w Krakowie. Ilu ludzi funkcjonuje poza biurem? Przybywa ofert pracy „pod Wawelem” do wykonania tysiące kilometrów od Wawelu Zbigniew Bartuś

Czwarta fala pandemii i ponad pół tysiąca covidowych zgonów dziennie, powrót obostrzeń, omikron za rogiem – wszystko to sprawiło, że większość prywatnych biur w Krakowie znów wraca lub już wróciło do pracy hybrydowej, a nawet całkowicie zdalnej. Z każdym dniem przybywa też pod Wawelem ofert takiej pracy – w serwisach oferujących zatrudnienie w ICT i centrach usług dla biznesu tego typu propozycje to już większość. Tylko wczoraj było ich ponad 5 tysięcy. Choć może sformułowanie „pod Wawelem” nie jest najtrafniejsze. Chodzi bowiem o zlecenia korpo mających (coraz bardziej puste) biura w Krakowie, które da się wykonać nawet z Londynu, Nowego Jorku, Bukaresztu, przedmieść Ostrawy lub innego Kuala Lumpur.