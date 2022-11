Praca sezonowa - horror czy szansa na duży zarobek? Tak wspominają ją pracownicy

Prace sezonowe dają okazję na szybki i relatywnie duży zarobek, pozwalają na dostosowanie czasu pobytu do potrzeb i możliwości pracownika. Chociaż standardowo firmy oczekują dłuższego zaangażowania to często godzą się na krótsze pobyty pracowników w okresach, gdy potrzeba więcej rąk do pracy.