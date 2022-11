Pozycjonowanie lokalne, dlaczego jest ważne dla Twojej firmy?

Samo posiadanie strony internetowej nie sprawi, że będą trafiać na nią klienci. Muszą się oni przecież o niej jakoś dowiedzieć. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby osiągnąć taki efekt jest pozycjonowanie stron internetowych w Google.

Użytkownicy każdego dnia szukają produktów i usług za pomocą wyszukiwarki. Sam na pewno nie raz korzystałeś z Google, by znaleźć najbliższy sklep czy warsztat samochodowy w pobliżu. Jeżeli udało Ci się go znaleźć, stało się tak zapewne dzięki temu, że właściciel danej firmy o to zadbał - inwestując w działania SEO.

Dowiedz się, czym jest pozycjonowanie lokalne i w jaki sposób może się przyczynić do rozwoju Twojego biznesu.