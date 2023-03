Poznali się przez internet, ale w "realu" romantyczna randka w Krakowie zamieniła się w atak z gazem pieprzowym

12 marca br., w godzinach wieczornych w Komisariacie Policji V w Krakowie pojawił się 31-letni mieszkaniec woj. lubelskiego, który chciał zgłosić dość niecodzienną sytuację. Na początku marca br., na jednym z portali randkowych poznał młodą kobietę, z którą po wymianie wiadomości, postanowił spotkać się na żywo w Krakowie. Wspólnie ustalili, że pierwsze spotkanie odbędzie się 12 marca br. w jednym z hoteli w Podgórzu.

Tego dnia, około godz. 18 para zobaczyła się po raz pierwszy i wspólnie udała do jednego z hotelowych pokoi. Tam jednak, zamiast romantycznego wieczoru czekała na 31-latka przykra niespodzianka. Dziewczyna, z którą się umówił zaatakowała go gazem pieprzowym, zabrała należące do niego 500 złotych i pospiesznie opuściła hotel. Rozczarowanemu fatalnym finałem randki mężczyźnie nie pozostało nic innego jak udać się na Komisariat Policji przy ul. Zamoyskiego i tam zgłosić przestępstwo.