Poznaj współczesne kino naszych zachodnich sąsiadów. Tydzień Filmu Niemieckiego w Krakowie

Tydzień Filmu Niemieckiego, co roku goszczący w krakowskim Kinie Pod Baranami, daje polskim widzom możliwość zapoznania się z najnowszymi dziełami kinematografii Niemiec. Tym razem zobaczymy siedem premierowych filmów.

Berlin - pulsująca energią stolica Niemiec - jest głównym bohaterem filmu "Jedenaste: znaj sąsiada swego". Reżyserski debiut aktora Daniela Brühla to pełna dystansu, autotematyczna opowieść o sławie i wyjątkowym mieście, wciąż odczuwającym skutki dawnego podziału na Wschód i Zachód. Berlin w eklektycznej wersji vintage prezentuje "Fabian albo świat schodzi na psy" Dominika Grafa - adaptacja powieści Ericha Kästnera z 1931 roku. Jej tytułowy bohater, wolny czas spędza w barach, kawiarniach i nocnych lokalach, wśród upadłych kobiet, niespełnionych artystów i społecznych wyrzutków.

Ku skomplikowanej niemieckiej przeszłości zwraca się "Strzał z bliska" - oparta na faktach historia młodego naukowca, współpracującego ze STASI. Film Franziski Stünkel to przejmujący dramat o uwikłaniu jednostki w przestępczą działalność państwa i konsekwencjach, jakie musi z tego powodu ponieść. W filmie "Wolni albo martwi" reżyser Oliver Rihs przenosi widza do Szwajcarii lat 80.: kraju pełnego społecznych niepokojów, zanurzonego w burzliwej walce o prawa kobiet. Bohaterka filmu, prawniczka-aktywistka, podejmuje się obrony znanego przestępcy by wykorzystać salę sądową jako polityczną trybunę do zaprezentowania swoich wolnościowych poglądów.