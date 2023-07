Poznaj najlepsze miejsca na zaciszny urlop nad Bałtykiem. Tutaj znajdziesz ciszę i spokój nad polskim morzem

Kopalino, Rogowo czy Mielenko to miejsca idealne na spokojny urlop

Gdzie znajdziemy ciszę i spokój nad polskim morzem?

Drugim urokliwym miejscem jest Poddąbie , malutka wieś położona między znanymi kurortami Ustką i Rowami. To miejsce, gdzie z dala od zgiełku, można naprawdę oderwać się od codzienności i zatopić w błogim spokoju.

Jeśli marzysz o odpoczynku w spokojnej atmosferze nad polskim morzem, oto kilka miejsc, które z pewnością spełnią twoje oczekiwania. To miejsca, które zapewnią ci spokojny odpoczynek i możliwość cieszenia się urokami bałtyckiej przyrody.

Kolejną propozycją jest Kopalino , mała kaszubska wieś blisko popularnej Białogóry i latarni morskiej Stilo. Do plaży prowadzi malownicza trasa przez las, co gwarantuje dużo miejsca na plażowanie. Dodatkowo w pobliżu znajduje się Jezioro Kopalińskie, a niedaleko można odkryć kurhany z okresu prehistorycznego.

Zamiast popularnej Ustki można wybrać Orzechowo . To mała osada niedaleko Ustki jest idealnym miejscem na wyciszenie i oderwanie się od zatłoczonych plaż i restauracji. Zachwycające klify pokryte bukowym lasem i wieża widokowa, z której rozpościera się piękny widok na morze, przyciągają miłośników natury i spacerów.

Rogowo to kolejne malowniczo położone miejsce, na mierzei między Morzem Bałtyckim a jeziorem Resko Przymorskie. To obszar chroniony, gdzie można cieszyć się zarówno piękną plażą nad morzem, jak i możliwością uprawiania sportów wodnych i wędkowania na jeziorze. Dodatkowo na terenie Rogowa można zobaczyć pozostałości po niemieckiej bazie hydroplanów z czasów II wojny światowej.

Mielenko, położone pod Mielnem, to kolejne miejsce, gdzie można znaleźć spokój i ciszę, nie rezygnując z atrakcji turystycznych. Malownicze plaże o drobnym piasku, mniej zatłoczone niż w Mielnie, zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku. Pas wydm, porośnięty lasem, tworzy naturalną barierę, oddzielającą plażę od cywilizacji i zachęcającą do przyjemnych spacerów.