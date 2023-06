Pożegnanie księdza prof. Michała Drożdża, dziekana UPJPII. "Człowiek, z sercem na dłoni"

- Ksiądz Michał wyciągał do nich pomocną dłoń kiedy brak funduszy stał na drodze do ukończenia studiów. Dla wielu wychowanków powiernik rodzinnych problemów, najskrytszych tajemnic serca. Miał dar wyciskania z regulaminu uczelni ostatniej kropli ratunku dla studentów. Nigdy nie pozwolił studentów skrzywdzić. Czasem narzekając na ogrom biurokratycznej pracy zadawałam ks. Michałowi pytanie: po co to wszystko robimy? - dla studentów - odpowiadał. Przecież oni nawet o tym nie wiedzą? - Nie ważne, to jest dla nich - mówił. Tysiące razy powtarzał "oni nam zaufali (...)" - mówiła dyr. Katarzyna Drąg