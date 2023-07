Pożary nie tylko w Grecji. Ogień zbliża się do Dubrownika i Lizbony, płoną lasy wokół popularnego kurortu w Turcji

Nie tylko turyści, którzy planowali wakacje 2023 na greckich wyspach Rodos i Korfu, mogą nie zrealizować swoich planów. Pożary ogarniają coraz większe obszary południa Europy, zagrożone są popularne kurorty i słynne zabytki w Chorwacji, Portugalii, Turcji i włoskiej Sycylii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla turystów. Sprawdźcie, gdzie ogień stanowi obecnie największe zagrożenie.

MSZ ostrzega turystów: płonie nie tylko Grecja

We wtorek 25 lipca po południu Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało na swojej oficjalnej stronie internetowej komunikat o zagrożeniu pożarowym w Europie. Zagrożenie pożarami nie jest ograniczone tylko do terytorium Grecji. Nasze placówki zagraniczne informują o kolejnych przypadkach w popularnych wśród Polaków kierunkach turystycznych – ostrzega MSZ. Pożary w Europie zmuszają do ewakuacji coraz więcej osób, w tym także turystów. Ogień szaleje nie tylko na greckich wyspach. Płoną lasy niebezpiecznie blisko Dubrownika w Chorwacji, Lizbony i znanego kurortu w Turcji. Sprawdźcie, w których miejscach lepiej nie planować wakacji. Mariusz Kapała / Gazeta Lubuska, zdjęcie ilustracyjne MSZ zapewnia, że będzie na bieżąco informować o sytuacji pożarowej na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zachęca turystów do rejestrowania się w systemie Odyseusz, który ułatwia kontakt z Polską i uzyskanie pomocy w razie nagłego zagrożenia lub utrudnień w podróży. W komunikacie MSZ podało także przydatne linki do bazy kontaktów z ambasadami RP we wszystkich krajach oraz do informatora o tym, jakiej konkretnie pomocy za granicą mogą nam udzielić polscy konsulowie.

W środę 26 lipca sytuacja na kontynencie nie wygląda dobrze. Płonie nie tylko Grecja, ale też inne popularne wśród turystów kraje, jak Chorwacja, Turcja i Tunezja. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja pożarowa w Południowej Europie i Północnej Afryce.

Grecja w ogniu, chaos na Rodos i Korfu

Wyjątkowo niszczycielskie pożary nawiedziły tego lata Grecję, zwłaszcza popularne wśród turystów wyspy Rodos i Korfu. Polskie biura podróży współpracują z lokalnymi władzami i w razie potrzeby przenoszą turystów do innych hoteli, oddalonych od ognia, lub zabierają ich z powrotem do Polski. Łącznie z Rodos ewakuowano już ponad 30 tys. osób, w tym Greków i turystów.

Pożary w Chorwacji. Ogień zbliża się do Dubrownika

We wtorek 25 lipca wieczorem chorwackie media doniosły o wymykającym się spod kontroli pożarze na wzgórzach na północ od Dubrownika. Portal Du List napisał, że słychać było eksplozje na wzgórzu Petraca - to prawdopodobnie spowodowane gorącem wybuchy min przeciwpiechotnych, które pozostawały zagrzebane pod ziemią od zakończenia wojny w latach 90. XX w.

Obecnie w akcji gaszenia pożaru bierze udział 130 strażaków, ale wiatr wiejący na południe utrudnia walkę z ogniem, który zbliża się do Dubrownika. Las płonie już w odległości ok. 12 km od zabytkowego miasta. Zobaczcie filmy ukazujące pożary w Chorwacji, opublikowane przez internautów w mediach społecznościowych:

Portugalia: ogień niedaleko Lizbony

We wtorek po południu pożary wybuchły także w Portugalii. Zapalił się las w miejscowości Cascais na przedmieściu Lizbony. Trzeba było ewakuować 80 osób. Trwa akcja gaszenia pożaru, w której udział bierze łącznie 700 strażaków, niemal 200 pojazdów i samoloty, zrzucające wodę na szalejący żywioł.

Sycylia: pożar sięga Palermo, płoną starożytne zabytki

We Włoszech szaleje obecnie ok. 80 pożarów. Sytuacja jest najpoważniejsza na Sycylii, gdzie ogień sięgnął przedmieść Palermo. We wtorek lotnisko w mieście zostało zamknięte na kilka godzin z powodu pożaru. Teraz jest częściowo otwarte, ale sytuacja pożarowa zmienia się dynamicznie i port pozostaje w gotowości do ponownego odwołania lotów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pożar ogarnął niestety także słynny park archeologiczny w Segeście. Włoskie media donoszą, że płomienie wdarły się na teren ruin starożytnej doryckiej świątyni. Najgoręcej jest w okolicach Katanii, gdzie w poniedziałek termometry pokazywały 48 stopni Celsjusza. Możliwe, że w najbliższych dniach pobity zostanie europejski rekord gorąca – 49 stopni, które odnotowano w 2021 r. w Syrakuzach na Sycylii.

Turcja: pożary w pobliżu znanego kurortu

Tureckie media donoszą o pożarze, jaki ogarnął ok. 120 ha lasów w prowincji Antalya, niedaleko popularnego wśród turystów kurortu Kremer. Ewakuowano szpital państwowy na przedmieściach. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ok. 1000 osób, 10 samolotów, 22 helikoptery i ponad 200 pojazdów naziemnych. Strażacy narzekają, że gaszenie utrudnia wiatr i ukształtowanie terenu, które sprawia, że trudno dostać się z gaśnicami do pożaru.

Tunezja: ogień przeszedł z Algierii

Wielu turystów na miejsce wakacyjnego wypoczynku wybiera także Tunezję. Jednak także Północna Afryka zmaga się obecnie z pożarami. Ogień trawi pogranicze Tunezji i Algierii, a sprzyjają mu wyjątkowo wysokie temperatury, sięgające 49 stopni, które wysuszają lasy i zarośla na wiór.