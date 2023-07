Pożar krakowskiego archiwum, już siedem osób z zarzutami. Śledczy wciąż badają, co było przyczyną. Opinii biegłych nie ujawnią Bartosz Dybała

Siedem osób ma zarzuty w sprawie pożaru archiwum Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Na Załęczu, do którego doszło w lutym 2021 roku. Do dziś nie ogłoszono, co było jego przyczyną. Zespół biegłych opracował opinię, jednak ze względu na dobro trwającego wciąż postępowania krakowscy śledczy nie chcą jej ujawnić.