Pożar domu w Skawinie. Na poddaszu płonącego budynku odkryto zwłoki

Na miejsce pożaru wezwano początkowo tylko straże pożarne. Ponad godzinę trwała akcja gaśnicza. Potem przybyły także kolejne służby.

- Do gaszenia pożaru zadysponowano osiem zastępów straży łącznie PSP i OSP. Na balkonie drugiego piętra domu ujawniliśmy wisielca. Natychmiast odcięliśmy go i przystąpiliśmy do czynności medycznych. Podjęliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową, ale mimo prób udzielenia pomocy ta osoba nie przeżyła. To mężczyzna w wieku około 50 lat. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Jednocześnie prowadzona była akcja gaśnicza - mówi nam mł. kpt. mgr Hubert Ciepły z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.