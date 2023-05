Pożar autobusu MPK. Kierowca musiał użyć gaśnicy. Działania straży trwały 45 minut

Marek Gancarczyk, rzecznik MPK, precyzuje, że mogło dojść do zwarcia w komorze silnika i pojawił się dym. - Kierowca użył gaśnicy. W autobusie nie było pasażerów. Zjeżdżał już do zajezdni. Został odholowany. Będziemy sprawdzać, co dokładnie się stało - dodaje Gancarczyk.