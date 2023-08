Powstanie długo wyczekiwanego ronda na Ruczaju ułatwiłoby życie mieszkańcom. Jest szansa na inwestycję w przyszłym roku?

– Kobierzyńska jest dla nas ulicą główną i większość ruchu odbywa się właśnie tam. Co prawda część osób z Osiedla Europejskiego jeździ dwupasmówką, jednak mieszkańcy chcący udać się do centrum, muszą codziennie z trudem włączać się do ruchu na Kobierzyńskiej, przy dużym utrudnieniu widoczności. Najgorzej jest wtedy, gdy trzeba zawieźć dzieci do szkoły lub na dodatkowe zajęcia i pojechać w stronę miasta. Auta jeżdżą tu zbyt szybko, a przecież jakoś trzeba włączyć się do ruchu. Powstanie ronda bardzo ułatwiłoby nam życie – mówi Weronika, mieszkanka Ruczaju.