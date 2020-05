zobacz galerię (18 zdjęć) Kładka Bernatka powstawała w latach 2009-2010. W między czasie przez stolicę Małopolski przeszła wielka powódź. 10 lat temu trwała heroiczna walką o jej uratowanie, by nie została porwaną przez wodę. Udało się. A ta wyjątkowa kładka następnie zmieniła Kraków. Polska Press zobacz galerię (18 zdjęć)

Kładka Bernatka została oficjalnie otwarta dekadę temu. Połączyła Podgórze z Kazimierzem i przyczyniła się bardzo mocno do wzrostu popularności tej pierwszej dzielnicy. Po otwarciu kładki w Pogórzu powstało wiele nowych restauracji i kawiarni. Zanim jednak do tego doszło, odbyć musiała się m.in. heroiczna walka - podczas powodzi sprzed 10 lat, w maju 2010 roku - o obronienie kładki przed wielką wodą.